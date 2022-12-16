Готувалися 11 днів: експерт розповів про те, як скоро варто очікувати атаку дронів

Росіяни сьогодні поки не використали дрони-камікадзе через те, що наша ППО відпрацювала алгоритм їхнього знищення.

Після ранкової ракетної атаки на Київ та низку інших міст у соцмережах з’явилося припущення, що ближче до вечора обстріли можуть продовжитися за допомогою безпілотників.

Проте з військової точки зору це не дуже доречно. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ми вже мали досвід 10 жовтня, коли окупанти використовували безпілотники разом із ракетними обстрілами, - каже Олександр Коваленко. - Також таке було в інші дні. Не виключено, що вони можуть це зробити в цілях дорозвідування об’єктів. Але на сьогоднішній день ефективність від "Shahed" досить низька, тому що в нас відпрацьовані алгоритми їхнього знищення. Тому це не дуже ефективний засіб дорозвідування цілей. Їх можуть використати для відволікання уваги ППО та виснаження ППО. Використовувати безпілотники після ракет – я не бачу в цьому сенсу. Тому, на мій погляд, хвилі "Shahed" сьогодні не буде".

До цього Олександр Коваленко додає: "Сьогодні вони використовували різноманітні тактики. Ранкові хвилі обумовлені тим, що зброї у них недостатньо для того, щоб зробити одну масовану. Також є думка про те, що таким чином вони намагаються виснажувати нашу ППО і проривати її. Не виключаю, що в цьому і полягає їхня тактика. Готувалися вони до цього 11 днів. Середньостатистично, готувалися близько двох тижнів. Сьогодні день не закінчився, поки зарано казати, чи буде ще хвиля. Все залежить від того, що буде відбуватися за дві тижні".

Ракетний обстріл 16 грудня: що відомо

Сьогодні вранці, 16 грудня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

Одна з найпотужніших атак на Київ

У Києві оголосили повітряну тривогу о 08:10, а в області о 08:11. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в кількох районах: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, окупанти випустили по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО. За його словами, Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Наразі відомо про одного постраждалого у Дніпровському районі.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Також запроваджуються екстрені відключення світла. Столичне метро призупинило роботу.

У Софіївській Борщагівці на Київщині уламки збитої російської ракети застрягли в авто. Після ракетної атаки сталося падіння уламків і на приватні житлові будинки на території Броварської громади.

Декілька регіонів без світла

Через російські обстріли пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України.

Без світла опинився, зокрема, Харків. За словами очільника Харківської області Олега Синєгубова, окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами. Після цього в регіоні виникли перебої з електроенергією, зникла вода, зупинилося метро. У місті також не працює електротранспорт.

Без світла також Полтава, Бориспіль, що на Київщині, і Павлоград на Дніпропетровщині. У Кременчуці, що на Полтавщині, немає не лише електроенергії, а й тепла. Немає електропостачання і в Сумській області. Повністю знеструмлена Кіровоградська область. У декількох районах Києва також зникло світло, немає тепла та не працює водопостачання. На території Коростенської громади, що в Житомирській області, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури. Зараз там відключені всі електромережі.

Також загарбники влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури в різних районах Дніпропетровської області, є серйозні руйнування.

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