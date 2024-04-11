У ЗСУ зробили гучну заяву щодо мобілізації жінок. Українське суспільство, м’яко кажучи, не дуже задоволене такими висловлюваннями. Мобілізаційний законопроєкт хоч вже і підготували до другого читання, однак наразі розглядаються правки до нього, яких понад 4000. Тому не зрозуміло, що ж таки буде у фінальній версії документа.

Про скандальні заяви щодо обов’язкової мобілізації жінок дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Всіх жінок – на фронт

Україна повинна готуватися до мобілізації жінок в найближчі роки. Таку гучну заяву зробила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв’ю The Times. За її словами, Україна повинна позбутися "старомодного менталітету" щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком.

"Ми повинні покінчити зі старомодним менталітетом і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій Конституції сказано, що обов’язок кожного українця – захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили і жінки. Нам потрібно готувати дівчат змалечку до захисту країни", – висловилася Григор’єва.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Готувати дівчат до війни змалечку?!: Українців обурила заява про мобілізацію жінок!

Нагадаємо, що це не перші заклики до жінок стати на захист Батьківщини. Раніше нардепка Мар’яна Безугла наголошувала, що жінки мають бути на передовій, а не в Європі.

У коментарях під дописом Безуглої на запитання читачки, чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах, депутатка відповіла: "Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть, нашим квіточкам у Європі краще".

Також нардепка писала і про те, що жінок пропонують мобілізувати, зокрема, на оборонні підприємства. За її даними, у законопроєкті зазначається, що під час воєнного стану тих жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу в частини забезпечення. Крім того, у добровільному порядку вони можуть бути призвані на військову службу в бойові частини.

Читайте провідні новини дня:

Акцент на мобілізації жінок, не добровільній, а обов’язковій, робив і підполковник Михайло Ніколов із 68-ої ОЄБР. Він вважає за необхідне вдатися до "драконівських заходів" – мобілізувати всіх чоловіків і жінок від 18 років.

Депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун також висловлювалась на підтримку мобілізації жінок. Нардепка зауважила, що в Конституції записано обов'язок всіх громадян України захищати її державність.

Совсун пояснила, за яких умов, на її думку, можлива мобілізація жінок в Україні. Вона заявила, що жінок можна було б мобілізувати, якщо виникне ситуація, в якій без жінок ми "не витягуємо".

"Ні" – обов’язковій мобілізації жінок

А що тоді робити з заявою президента щодо мобілізації жінок? Зеленський дав чітко зрозуміти, що її не буде. Про це він сказав під час підсумкової конференції 19 грудня 2023 року:

"Жінок – ні, не підпишу".

А що кажуть про це жінки, які вже служать? Стрілець-санітарка зі штурмової роти 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ Олена Риж наголосила, що виступає проти мобілізації жінок. Свою думку вона висловила в проєкті "Ремовська Інтерв’ю".

Заява радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксани Григор'євої щодо призову жінок за ізраїльською моделлю наробила чимало галасу. Однак у Центрі протидії дезінформації при РНБО заперечують цю інформацію. Там запевняють, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному:

"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше – не планується".

Нагадаємо, що в останній редакції мобілізаційного законопрооєкту, який профільний комітет підготував до другого читання у ВР, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку.

А от взяттю на військовий облік підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Для проходження базової військової служби можуть направлятися жінки, але виключно добровільно.

Варто зазначити, що згідно з інформацією уряду, наразі у складі українських збройних сил вже служать 65 тис. жінок, що на 40% більше, ніж 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення. Більшість з цих жінок є доброволицями, оскільки для них немає обов'язкового призову. Проте тепер жінки з медичною освітою зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК.

Читайте також: