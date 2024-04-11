Дівчат треба готувати змалечку: усіх жінок відправляють на фронт. Знову.
У ЗСУ зробили гучну заяву щодо мобілізації жінок. Українське суспільство, м’яко кажучи, не дуже задоволене такими висловлюваннями. Мобілізаційний законопроєкт хоч вже і підготували до другого читання, однак наразі розглядаються правки до нього, яких понад 4000. Тому не зрозуміло, що ж таки буде у фінальній версії документа.
Про скандальні заяви щодо обов’язкової мобілізації жінок дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.
Всіх жінок – на фронт
Україна повинна готуватися до мобілізації жінок в найближчі роки. Таку гучну заяву зробила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв’ю The Times. За її словами, Україна повинна позбутися "старомодного менталітету" щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком.
"Ми повинні покінчити зі старомодним менталітетом і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій Конституції сказано, що обов’язок кожного українця – захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили і жінки. Нам потрібно готувати дівчат змалечку до захисту країни", – висловилася Григор’єва.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Готувати дівчат до війни змалечку?!: Українців обурила заява про мобілізацію жінок!
Нагадаємо, що це не перші заклики до жінок стати на захист Батьківщини. Раніше нардепка Мар’яна Безугла наголошувала, що жінки мають бути на передовій, а не в Європі.
У коментарях під дописом Безуглої на запитання читачки, чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах, депутатка відповіла: "Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть, нашим квіточкам у Європі краще".
Також нардепка писала і про те, що жінок пропонують мобілізувати, зокрема, на оборонні підприємства. За її даними, у законопроєкті зазначається, що під час воєнного стану тих жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу в частини забезпечення. Крім того, у добровільному порядку вони можуть бути призвані на військову службу в бойові частини.
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Акцент на мобілізації жінок, не добровільній, а обов’язковій, робив і підполковник Михайло Ніколов із 68-ої ОЄБР. Він вважає за необхідне вдатися до "драконівських заходів" – мобілізувати всіх чоловіків і жінок від 18 років.
Депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун також висловлювалась на підтримку мобілізації жінок. Нардепка зауважила, що в Конституції записано обов'язок всіх громадян України захищати її державність.
Совсун пояснила, за яких умов, на її думку, можлива мобілізація жінок в Україні. Вона заявила, що жінок можна було б мобілізувати, якщо виникне ситуація, в якій без жінок ми "не витягуємо".
"Ні" – обов’язковій мобілізації жінок
А що тоді робити з заявою президента щодо мобілізації жінок? Зеленський дав чітко зрозуміти, що її не буде. Про це він сказав під час підсумкової конференції 19 грудня 2023 року:
"Жінок – ні, не підпишу".
А що кажуть про це жінки, які вже служать? Стрілець-санітарка зі штурмової роти 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ Олена Риж наголосила, що виступає проти мобілізації жінок. Свою думку вона висловила в проєкті "Ремовська Інтерв’ю".
Заява радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксани Григор'євої щодо призову жінок за ізраїльською моделлю наробила чимало галасу. Однак у Центрі протидії дезінформації при РНБО заперечують цю інформацію. Там запевняють, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному:
"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше – не планується".
Нагадаємо, що в останній редакції мобілізаційного законопрооєкту, який профільний комітет підготував до другого читання у ВР, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку.
А от взяттю на військовий облік підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою.
Для проходження базової військової служби можуть направлятися жінки, але виключно добровільно.
Варто зазначити, що згідно з інформацією уряду, наразі у складі українських збройних сил вже служать 65 тис. жінок, що на 40% більше, ніж 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення. Більшість з цих жінок є доброволицями, оскільки для них немає обов'язкового призову. Проте тепер жінки з медичною освітою зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК.
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