“Готуємось до найгіршого”: генерал-майор шокував прогнозом про новий наступ росіян

Росія 2024 року спробує відрізати Україну від Чорного моря. Ба більше, окупанти знову можуть піти на Київ. Такі гучні заяви зробив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Україні потрібно серйозно готуватися до оборони цього року. Однак є те, що може змінити, на думку генерала Марченка, перебіг війни.

Про що ще говорив та закликав генерал, який зупинив наступ на Миколаївщину та Одещинну на початку повномасштабного вторгнення, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Підступний план окупантів

Українським військовим треба готуватися до нових спроб окупантів захопити південь України. Такою заявою шокував суспільство генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню “ГОРДОН”. Однак Марченко зазначив, що його як військового, завжди вчили, що треба очікувати найгіршого, а розраховувати на найкраще. І додав, що від півдня України російські лідери не відмовилися.

“Вони спробують усе-таки відтворити той план захоплення і відрізати нас від Чорного моря. Це для них стратегічна задача”, — наголосив Марченко.

Також за словами генерала, якщо росіянам це вдасться, вони значно послаблять Україну — зроблять її такою, що не має свого моря, своїх портів, а це дуже вдарить по економіці країни, зазначив Марченко. І підкреслив, що потрібно готуватися до оборони: “Я все-таки думаю, що нам треба готуватися до того, що вони підуть відтворювати свій план із захоплення півдня. Тому поки у нас є час, я думаю, що наше військове керівництво має ухвалити правильне рішення і вибудовувати зараз три лінії оборони, щоб створити їм такі умови, які б унеможливили їхнє просування — навіть на кілька кілометрів — уперед”.

Окупанти знову підуть на Київ?

Ще однією заявою шокував суспільство Марченко. Стосується вона повторного наступу окупантів на Київ. Неодноразово ми чули від військових, що цього не буде, росіяни не наважаться знову піти на столицю України, у них немає достатньо ресурсів, це малоймовірно тощо.

Але розмови щодо захоплення такого ласого шматочка України для агресора періодично з’являються і в Росії, і в Україні, і в наших союзників. Ми розуміємо, що це можуть бути і так звані інформаційні вкиди, роспропаганда звичайно працює на повну. Однак, диму без вогню, як то кажуть, не буває. Так що ж сказав генерал-майор Марченко щодо можливого повторного наступу на Київ — відповідь вас точно вразить.

“Я припускаю все. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому для них втратити 30–40 тис. людей — не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога: хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська — і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися”.

А от чи дійсно Україна готова до підступних дій агресора цього року? На думку заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, на Путіна чекають “приємні” сюрпризи на полі бою. Україна досягне дуже великого успіху 2024 року. Про це Нуланд сказала на брифінгу ввечері 31 січня.

“Я маю сказати, що сьогодні ввечері я покидаю Київ більш натхненною єдністю й рішучістю стосовно 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України. Я також покидаю його з більшою впевненістю в тому, що, хоча Україна зміцнює свою оборону, на президента країни-агресора РФ Володимира Путіна чекають “приємні” сюрпризи на полі бою і що Україна досягне дуже сильного успіху цьогоріч”.

Потрібно більше снарядів

Не дивлячись на такі оптимістичні настрої, керівництво України б’є на сполох і попереджає союзників, що Росія щодня розміщує на лінії фронту втричі більшу вогневу міць. Про це йдеться на сторінках видання Bloomberg.

Зокрема, Міністр оборони України Рустем Умєров цього тижня написав своїм колегам з Європейського союзу, описуючи величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові напади Росії. Він підкреслив, що Україна не може випускати понад 2000 снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.

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Дефіцит зброї в Україні з кожним днем стає більшим, зазначає Умєров і закликає союзників з ЄС зробити більше для виконання свого зобов'язання поставити мільйон артилерійських снарядів, оскільки Україні необхідно принаймні відповідати вогневій потужності свого ворога. “Зазвичай перемагає сторона, у якої більше боєприпасів для боротьби”, — сказав він.

Нові американські бомби для України

Руку допомоги Україні, у цьому питанні, може простягнути Америка. У ЗМІ з’явилася інформація, що незабаром Україна отримає від США бомби GLSDB. Про це було зазначено в ефірі “Голосу Америки”. Такі бомби запускають із наземних реактивних установок і вони можуть вражати цілі на відстані до 145 км. А це означає, що Україна отримає ефективний засіб ураження ворожих цілей на більшій частині тимчасово окупованих територій, а також у Бєлгородській та Курській областях РФ.

Марченко про технологічний прорив

Але не снарядами єдиними. Генерал-майор Марченко назвав те, що змінить перебіг війни. Мова йде про технологічний прорив. До речі, про це говорив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist. Марченко зазначає, що технологічний прорив можливий за наявності відповідної зброї. Про це генерал-майор Збройних сил України розповів в ефірі “Еспресо”: “Технологічний прорив буде за наявності високоточної зброї на далеку відстань (>300 км), літаків і систем ППО та радіоелектронної протидії (РЕП)”.

Він врятував Миколаїв

Нагадаємо, що генерал-майор Марченко на початку повномасштабного вторгнення росії до України керував обороною Миколаєва та Миколаївської області і зупинив наступ окупантів на Одесу. Це і не дивно, адже Дмитро Марченко народився у Вознесенську на Миколаївщині. “У цих краях він орієнтується без мапи”, — розповідає генерал Сергій Кривонос, колишній командувач Сил спеціальних операцій. А голова обласної військової адміністрації Миколаєва Віталій Кім зазначає, що Марченко безстрашний: “У нього немає страху. Він приїхав у місто, звідки всі тікали, і чудово розумів, що їде в кільце”.

За кілька днів під керівництвом Марченко було побудовано таку оборону Миколаєва, що ворог перед нею був безсилий і наступ росіян на місто провалився.

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