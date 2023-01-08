Готується до найгіршого сценарію: біля кордону із Білорусією нарощують тренування підрозділів

Україна цілком усвідомлює ризики з боку Білорусі та військових, які там базуються. Розвідка постійно відстежує ситуацію в республіці та готується до найгіршого сценарію, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Поки Україна спостерігає за тим, що відбувається по той бік кордону, наші збройні сили, які охороняють північно-західні рубежі, нарощують тренування підрозділів, йдеться в ТСН.

Ворожа артилерія криє наші позиції, росіяни намагають завадити наступу нашої піхоти, яка рушила відбивати черговий клаптик української землі, українські стрільці, попри щільний вогонь, проривають лінію оборони окупантів, тож зав’язується стрілецький бій - така легенда цих навчань для бійців тероборони на Волині, неподалік білоруського кордону. На підмогу українським піхотинцям виїжджає бронемашина розвідників. Такий радянський броневик рідко зустрінеш на лінії фронту, але цей ексклюзив, бо він справжній народний панцерник. “Башта від БТР-80. Ми їздили у зону бойових дій на Схід і там з підбитих машин, знімали”, - розповідають бійці.

На поле бою залітають пікапи і мобільні групи вогневої підтримки добивають ворога. Такі машини - сучасний винахід цієї фази війни - ті самі славнозвісні “Бандеромобілі”. Це звичайний позашляховик оснащений американським браунінгом і управними стрільцями.

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Остаточну крапку у цьому тренувальному бою ставлять гранатометники. В реальній війні їхня задача нищити ворожу техніку, тож на полігоні кожен постріл відточують до досконалості.

Тут все максимально наближено до бойових дій. Серед суцільних вибухів, на які армійці навчились не реагувати бійці вправно відпрацьовують стрілецькі навички. “Дими щастя. Там ворог. Вже все – він мертвий. Ми його розбили. Горить і палає техніка ворожа. Це саме приємне, що може бути. Це коли ворог взагалі просто плавиться”, - кажуть командир.

Частина цього підрозділу вже встигла повоювати на Київщині. Тепер, вчать новобранців, які в мирному житті мали різні професії - тут і колишні поліцейські, і митники, водії міжнародних перевезень, бізнесмени та фермери. Тут тренуються двічі на тиждень вже 10 місяців великої війни. Тим самим лоскочуть нерви ворогу. Хоч поки сил для наступу із Білорусі недостатньо, українські армійці демонструють, що в разі чого зустріч буде гарячою.

Нагадаємо, що 8 сотень російських солдатів прибули до Білорусі. Минулої ночі до станції "Вітебськ" перекинули спеціальний ешелон із 15 пасажирськими вагонами, повідомляє "Білоруський гаюн". Цей ешелон уже не перший і він повторив маршрут попереднього, який 6 січня також привіз близько 8 сотень вояків. Отже, за останні два дні до білоруського Вітебська перекинули щонайменше півтори тисячі солдатів збройних сил країни-агресорки. За даними прикордонників, на території Білорусі постійно нарощуються угруповання російських військ і нині воно налічує понад 10 тисяч. Крім того, Міноборони Білорусі вкотре продовжило спільні з Росією військові навчання, які тривають іще з 29 квітня.

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