Готують колосальну пастку: експерт розповів, про що свідчить виїзд росіян із ЗАЕС

Сьогодні тема ймовірного теракту на Запорізькій АЕС вчергове стала однією з головних, про яку кажуть і окупанти, і українські військові, і експерти. Причиною стали низка заяв, які можуть бути передвісниками надзвичайних та небезпечних подій.

Терміни та звинувачення

Головне управління розвідки міноборони України сьогодні, 30 червня, заявило, що окупанти почали поступово залишати ЗАЕС.

За даними розвідників, першими звідти виїхали представники "Росатому", які керували діями росіян на АЕС.

"Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "росатомом". Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня", - повідомило ГУР міноборони.

До цього у відомстві додали: "На території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Майже одразу після цього свою заяву зробило МЗС Росії. Окупанти не виключають, що теракт таки станеться, але традиційно звинуватили в підготовці до нього Україну. Як відомо, росіяни часто використовують тактику попередніх звинувачень для того, щоб згодом зняти з себе відповідальність за скоєне.

Своєю чергою, керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone розповів, що у росіян вже все готово для здійснення підриву.

"Частину станції, якщо буде прийняте рішення, найімовірніше, підірвуть. Є штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі", - зазначив керівник ГУР.

Можуть готувати пастку

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua розповів, що низка сьогоднішніх фактів дійсно насторожує.

"Ситуація на материковому півдні для російських окупаційних військ не настільки критична, щоб вони розпочинали звідти виведення своїх підрозділів, - каже Олександр Коваленко. – Але якщо дійсно відбувається процес виведення із ЗАЕС, то виникає питання про те, навіщо вони це роблять".

Та продовжує: "Вони будуть тікати з півдня? Ми не бачимо такої тенденції. Але якщо вони це роблять для того, щоб здійснити теракт, то виникає інше питання. Якщо вони його здійснять, то навіщо? Це могло бути б логічним для гальмування просування українських сил оборони. Але сили оборони на сьогодні перебувають в полосі забезпечення, тобто це перша лінія оборони російських окупантів. Прориву другої лінії оборони поки що не відбувається, тому що ми не задіяли свої основні ударні угруповання. Тобто когось гальмувати зараз – це зарано. Друге: у окупантів на півдні продовжує залишатись одна з найбільших груп військ. Майже 150 тис. особового складу".

Коваленко звертає увагу на достатньо просту обставину, але при цьому припускає, що противник готує пастку: "Якщо вони здійснять теракт, а не виведуть особовий склад, то останній зазнає впливу радіацією та вже не буде боєздатним. Не треба недооцінювати рівень маніакальності окупантів, але це може бути і пастка. Сутність пастки в тому, щоб змусити сили оборони діяти позапланово, помилково та поспішаючи. За таких умов неминучі втрати як людського, так і технічного ресурсів. Я не виключаю цього, тому що робити терористичний акт немає сенсу. Це нікого не загальмує".

Додаткові ознаки підготовки вибуху на ЗАЕС

На питання про те, якими можуть бути головні ознаки того, що окупанти на 100% вирішили здійснити вибух, Олександр Коваленко відповів ТСН.ua, що передуватиме цьому може наступне:

"В радіусі хоча б 30 км повинні бути виведені їхні основні бойові підрозділи. Повинно буде виведено 70%-80%", - уточнює експерт.

За його словами, за допомогою вибуха окупанти можуть спробувати намагатись уповільнити наступ ЗСУ через Токмак в напрямку Мелітополя.

Раніше повідомлялось про те, якщо Росія вчинить теракт на ЗАЕС, то евакуюють жителів кількох областей.

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