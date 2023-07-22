"Готують "своїх" до можливих провокацій": у розвідці розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС

У ГУР розповіли про актуальну ситуацію на Запорізькій АЕС і до яких провокацій готуються росіяни.

Російські окупанти знову вдаються до провокацій на ЗАЕС. Серед власного особового складу вони поширюють інформацію, що ЗСУ нібито збираються штурмувати станцію.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Вони (окупанти - ред.) поширюють серед свого особового складу інформацію про те, що готуються штурмові дії з боку Сил безпеки і оборони України, диверсійних груп. Кажуть: "Зараз буде штурм". Називаються конкретні дати до кінця липня. І в будь-яких ексцесах, які відбуватиметься на станції, будуть звинувачувати напряму Україну", - розповів речник ГУР.

Юсов пояснив, що таким чином росіяни готуються і готують "своїх" до можливих провокацій.

"Мова йде про повторення імітаційних обстрілів рашистами Запорізької станції з метою звинуватити Україну, а також про інші провокативні дії, які вони зрештою вже неодноразово вчиняли", - додав речник розвідки.

Нагадаємо, раніше у ГУР повідомляли, що російські загарбники планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".

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