"Готуються до масованої атаки": експерт назвав ймовірну дату нового удару росіян

Наступну масовану атаку з використанням близько 100 ракет росіяни цілком вірогідно можуть здійснити ближче до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Про таку вірогідність в коментарі для ТСН.ua повідомив військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан, коментуючи атаку, яка була здійснена росіянами сьогодні, 23 січня.

"Сьогодні була атака, під час якої ворог використав до 50 ракет. Це середня атака, - каже Роман Світан. – Її вони могли готувати близько 5-7 днів. Те, що вони готували цю атаку два тижні, а не тиждень – це сталось через те, що ми збили літак А-50. Росіянам був потрібен час для переналаштування, уточнити маршрути для іншого такого ж літака. Малі атаки, коли використовується декілька ракет, вони можуть здійснювати хоч кожного дня, а велику масовану, таку, яка була на новорічні свята, з використанням сотні ракет – один раз на місяць-півтора. Тобто ближче до 23-24 лютого вони будуть готувати масовану атаку. А такі атаки, які були сьогодні – можливі раз на тиждень".

За словами Світана, коли росіяни здійснюють масован атаку з використанням близько сотні ракет, то переслідують більше інформаційну мету – щоб відзвітувати про те, що сотні ракет накрили Україну.

"В таких випадках вони прив’язуються до дат. Можуть, наприклад, до 23 лютого – дня російської недоармії. Але ми теж будемо готуватись".



На питання про те, яку мету росіяни могли переслідувати, обстрілюючи сьогодні Київ, Світан каже так:

"Намагались вскрити ППО, з’ясувати алгоритм її роботи".

Ракетна атака 23 січня: що відомо

Зранку у вівторок, 23 січня, росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні. Ракети летіли на Київ та Київську область, Харків, Павлоград.

Атака була комбінованою — десятки різних типів ракет летіли на Київ та Павлоград, балістикою знову били по житловій забудові Харкова. Цинічний наліт прокоментував Валерій Залужний. На жаль, уже відомо про десятки поранених, є й загиблі.

В результаті терористичної атаки по Харкову пошкоджено 30 житлових будинків, вибито біля тисячі вікон і все це у мінусову температуру.

Станом на вечір було відомо про 6 загиблих та близько 60 постраждалих тільки у Харкові. Серед поранених є восьмеро дітей — всіх їх у стані середньої важкості рятувальники уже передали медикам.

Удар по Києву: які наслідки

Гучно зранку 23 січня було і в Києві. На українську столицю ворог спрямував цілий шквал ракет.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, на місто летіли аж дві хвилі ракет. Більшість з них збила ППО — уламки ворожих ракет пошкодили житлову забудову у 4 районах столиці. Відомо про щонайменше 18-х постраждалих.

Загалом ворог атакував Україну сьогодні 41 ракетою. За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські сили оборони знищили 21 ракету.

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