"Готуються всі роди військ! Україна йде у величезний контрнаступ" – росіяни в паніці

Що нині відбувається на різних ділянках фронту, яке завдання до Нового року мають окупанти від вищого керівництва та з якими заявами повилазили кремлівські роти – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Ймовірне захоплення Курахового, міські бої у Часовому Ярі та Торецьку, бої за Покровськ та “маскарад” російських окупантів. Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Що нині відбувається на різних ділянках фронту, яке завдання до Нового року мають окупанти від вищого керівництва та з якими заявами повилазили кремлівські роти – в ексклюзиві TSN.ua.

Що відбувається на фронті?

Ситуація на фронті залишається складною. Вранці 30 грудня у Генштабі доповіли, що відбувається. Так, на Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. Зокрема, окупантам поставили задачу до Нового року вийти до Куп’янська-Вузлового. Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА на позивний "Ахіллес". Водночас він наголосив, що на поточний момент окупантам не вдається реалізувати задумане.

"Ворог думав, що йому вдасться швидко пройти і розширити цей клин. Але не так сталося, як гадалося. Наші Сили оборони підперли, ворог швидкого просування не має".

Рашистський “маскарад”

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Крім того, Федоренко також розповів, що росіяни вдаються до "маскараду", щоб проникнути в тил ЗСУ, вони переодягаються у форму Збройних Сил України, щоб проникнути в райони розташування українських артилерійських підрозділів, мінометників та безпілотних систем, й плюс до цього влаштовувати диверсії, але ця тактика – не новинка, її рашисти застосовують ще з 2014 року.

Атаки на Лиманському напрямку

Також у Генштабі повідомили, що на Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки. На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Щербинівки та Торецька.

Що відбувається у Часовому Ярі та Торецьку?

У самому Часовому Ярі та Торецьку тривають міські бої. Наразі ворог успіху не має. Про це в ефірі телемарафону 29 грудня сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, у Торецьку і Часовому Ярі ситуація динамічна, вона постійно змінюється. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій. В ОСУВ "Хортиця" додали: ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка; у Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу "Сіверський Донецьк – Донбас", який перерізає місто.

"Однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають", – йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Шевченко, Котлине та Новоєлизаветівка. Тим часом у форбс заявили, що у Покровську наразі спостерігається певне затишшя, яке може свідчити про новий наступ окупантів. Крім того, там зазначили, що оборону Покровська у Донецькій області може посилити нова українська механізована бригада, озброєна танками Leopard 2. У виданні наголошують, що це місто – важливий транспортний вузол Донецької області на сході України, до лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, мало населення близько 60 тисяч осіб. Наразі там залишилося дуже мало цивільних. Переважно у місті перебувають військові української армії.

“Затишшя перед бурею”?

Самі бійці, з якими поспілкувалися журналісти, кажуть, що "у місті панує неприємна тиша. Затишшя перед бурею". Покровську наразі загрожує 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії. Це один із ключових елементів потужних сухопутних сил РФ, який включає десятки бригад і полків у складі двох польових армій, загальною чисельністю до 70 тисяч військових. Ці сили просуваються у напрямку до Покровська, прагнучи захопити місто.

Українські війська, ймовірно, спробують протистояти цьому, перекинувши кілька бригад і батальйонів. Після цього можливого маневру може статися ще один важливий етап – короткий російський наступ на північ від Покровська, спрямований на часткове оточення міста, перед тим як розпочнуться основні бої за транспортний вузол.

До цього моменту 155-та механізована бригада має бути повністю розгорнута в Покровську, маючи у своєму розпорядженні німецькі танки, французькі гаубиці та 2 тисячі нових солдатів.

Питання, чи вистачить цих сил для утримання міста, є одним із ключових у цій фазі війни, яка вже забрала життя та скалічила понад мільйон людей, більшість із яких — росіяни.

“Нестандартні рішення” ЗСУ

Нагадаємо, що ЗС РФ швидкими темпами просуваються до Покровська з метою захопити стратегічно важливі залізничні та автомобільні транспортні вузли. Окупантів відділяють від Покровська кілька кілометрів. Кількома днями раніше, головком ЗСУ Олександр Сирський після відвідування Покровського напрямку заявив, що на напрямку точаться жорстокі бої, і українським військовим "доводиться ухвалювати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів".

Наразі невідомо, якими саме будуть ці "нестандартні рішення", проте очільник неурядової дослідницької групи Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан нагадав, що раніше українське командування неодноразово здійснювало раптові наступи, як-от у Харківський області 2022 року та на Курському напрямку влітку цього року.

Чого прагнуть росіяни?

Аналітики зазначають, що ворог намагається захопити якомога більше території перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа наступного місяця, щоб мати вигідні позиції під час ймовірних переговорів. А генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що ворог намагається взяти Покровськ Донецької області у кліщі.

"Взяти це місто в лоб і з наскоку не вдалося, тому окупанти перебудувалися і діють за схемою послідовності. Тобто вони захопили Вугледар, зараз просуваються і загалом захопили більшу частину Курахового. Вже після цього продовжують тактичні дії на Покровському напрямку, будуть зосереджуватися навколо Покровська. І у зв’язку з цим, коли змінюються сили та можливості по резервах, по ресурсах навколо певного району дій, змінюється і тактика застосування тих засобів, які тут зосереджені", – зазначив він.

Покровськ хочуть взяти у “кліщі”?

Зараз росіяни намагаються взяти Покровськ у кліщі, щоб продовжити діяти за вже звичною для ворога тактикою. За словами Романенка, йдеться про оперативне охоплення, також відоме як "формування котла". Водночас колишній головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко в інтерв'ю для "Радіо Свобода" припустив, що Росія не планує безпосередньо захоплювати Покровськ, а прагне заблокувати місто. Він зауважив, що блокування міста Покровськ "є більш вигідним для російської армії, оскільки дозволяє мінімізувати власні втрати і водночас створює значні проблеми для оборони українських сил".

"Це буде набагато дешевше для них, з погляду і ресурсів, можливо, не ресурсів, а з точки зору втрат своїх. І зараз вони це і роблять. Вони обходять з півдня, планують обійти Покровськ і вийти на кордон Донецької і Дніпропетровської областей. І навіть зайти в Дніпропетровську область", – зазначив він.

Покровськ хочуть заблокувати?

За словами Муженка, війська Росії намагаються обійти Покровськ з півдня, з метою заблокувати стратегічні транспортні шляхи, зокрема лінію Слов’янка-Межова. Це значно обмежить постачання до Покровська та створить реальну загрозу оточення не тільки цього міста, а й Мирнограда та навколишніх територій.Муженко зазначив, що якщо росіянам це вдасться - наслідки можуть бути "вкрай небезпечними".

"Це означатиме, що ми фактично Донбас залишили росіянам", – наголосив він.

Ситуація на Курахівському напрямку: чи захопили місто?

Також у Генштабі доповіли, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

Нагадаємо, що декілька днів тому рашистські пабліки почали заявляти про взяття Курахового під свій контроль. Крім того, про ймовірне захоплення міста 26 грудня повідомляли в американському Інституті вивчення війни. Аналітики зазначили, що росіяни могли просунутися на захід до адмінмежі міста і взяти також поля на південь від нього, а також на північ від селища Дальнього на південний схід.

Водночас в Інституті не продемонстрували доказів, а лиш послалися на повідомлення російських воєнблогерів, які теж виявилися суперечливими.

Вже 28 грудня у DeepState спростували інформацію про взяття міста. Там зазначили, що "інформація від Інституту вивчення війни про "ймовірне захоплення Курахового" не відповідає дійсності. Бої тривають на західних та південних околицях, хоча визнали, що тенденції невтішні".

Ситуація на Времівському напрямку

Агресор зосередив близько 36 тисяч військовослужбовців у напрямку Курахового в останні місяці і, ймовірно, зазнав значних втрат впродовж цього періоду.

Протягом останніх двох місяців окупанти також провели велику кількість бронетанкових атак у Кураховому та поблизу нього і, ймовірно, зазнали значних втрат у техніці.

У Генштабі також розповіли, що за минулу добу, 29 грудня, на Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. Залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві російські атаки. На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів, проводить розвідувальну діяльність.

Що відбувається на Курщині?

Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 46 ворожих атак на даному напрямку. Крім того, ворог завдав 266 артилерійських обстрілів. Але важкі бої продовжуються. Російські війська 28-29 грудня продовжували наступ на український виступ у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Як зазначав російський мілблогер, російські сили відбили українську атаку поблизу Кругленького (на південний схід від Коренево). Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

"Український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що російські війська розгортають менше бронетехніки в Курській області, але значно активізували диверсійно-розвідувальні операції. Повідомляється, що підрозділи російської 11-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади діють у Черкаській Конопельці (на південний схід від Суджі)", – зазначили в ІВВ.

Російські окупанти зробили нові гучні заяви!

Повітряні сили України повідомили, що в ніч проти 29 грудня російські війська випустили з Бєлгородської області шість ракет С-300/С-400 по Курській і Сумській областях.

Раніше військове керівництво РФ стягнуло до Курської області понад 50 тисяч військових. Зокрема, і солдатів з Північної Кореї. Це одна з причин того, що росіяни витіснили ЗСУ з 40% із 984 кв. кілометрів території, яку раніше зайняли українці. Про це повідомляло видання Associated Press з посиланням на свідчення українських захисників.

Водночас лунає усе більше заяв про перемовини та майбутній саміт миру, але в Росії не могли не відрізнитися "умом і сообразітєльностю", наприклад, очільник російського МЗС Лавров заявив, що Кремль не братиме участі у "Саміті миру" та не стежитиме за заявами Зеленського. Також він заявив, що позаблоковий статус України залишається метою "СВО"; РФ скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки. Також Лавров закинув НАТО причетність до ударів далекобійними ракетами по території Росії, а США звинуватив в тиску на КНР.

А тим часом російський диктатор Володимир Путін закріпив свою так звану політику "денацифікації" України в новому документі державної стратегії про протидію нібито "екстремізму". Зазначається, що останню ітерацію такої стратегії володар Кремля підписав 2020-го. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни. Аналітики наголошують, що цим документом "фюрер" продовжує заявляти про ті самі вимоги щодо відсторонення української влади, які він висунув 2022-го, коли розпочав повномасштабне вторгнення до України.

Втім, підписана 28 грудня цього року стратегія, вперше містить згадки про "русофобію". Її в РФ визначають як "недружнє, упереджене та вороже" ставлення та "дискримінаційні дії" щодо російських громадян, мови та культури з боку недружніх до Росії держав. Документ 2024-го, на відміну від версії 2020-го, також називає Україну головним джерелом екстремізму і звинувачує її в поширенні неонацистських ідей. У документі зазначається, що Росії необхідно "ліквідувати" джерело екстремістських загроз, яке походить з України.

Чого прагне Путін?

За словами аналітиків, у лютому два роки тому, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення, то він заявив, що Росія проводить "денацифікацію" України – спробу виправдати усунення законного, демократично обраної влади України. "Фюрер" зробив подібні заяви нещодавно, підтвердивши свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог, висунутих наприкінці 2021 та на початку 2022-го.

"Згадки в документі про "русофобію" та "дискримінацію" російських громадян, мови та культури також збігаються з нещодавньою тезою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що така нібито дискримінація з боку нинішньої української влади є "першопричиною" війни Росії проти України, яку необхідно розглянути на будь-яких майбутніх переговорах. Кремль, ймовірно, використає цей новий стратегічний документ, щоб виправдати свої заклики до усунення української влади як "антиекстремістські" заходи", – йдеться у заяві.

Росія не збирається закінчувати війну!

Тож навряд чи Росія збирається дійсно справедливо закінчити війну. Про те, що ворог не хоче завершення війни і робить все, аби вона продовжувалась вкотре заявив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Війна триває. Росіяни намагаються рухатися на Покровському напрямку, чіплятися за острови на Херсонщині, шахеди – літати. Не варто дивитися на зменшення кількості – вони накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до шахедів, звідси і зниження кількості в повітрі. У росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і Калібр, а також балістика для нанесення ударів. Як і говорив, вважаю, що ворог не хоче завершення війни і робить все, аби вона продовжувалась.

Паніка у РосЗМІ!

Тим часом у російських пропагандистів паніка – кажуть українці можуть піти у масштабний контрнаступ, який переломить хід війни, мовляв, для цього вже готуються всі роди військ, від повітряних сил до моряків.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОТУЮТЬСЯ ВСІ РОДИ ВІЙСЬК! УКРАЇНА ЙДЕ У ВЕЛИЧЕЗНИЙ КОНТРНАСТУП" – РОСІЯНИ В ПАНІЦІ!