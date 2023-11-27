"Говорить Київ": куди зник легендарний диктор українського телебачення Олександр Сафонов

Легендарному диктору українського телебачення Олександру Сафонову виповнилось 80 років. Він вирізнявся тембром голосу та елегантністю. Саме з його вуст впродовж півтора десятка років ми дізнавалися головні події країни. Проте після невдалої операції ще 2009 року - Олександр Сафонов пересувається на кріслі колісному та мало з ким спілкувався.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентина Доброти.

Спогади колег про Олександра Сафонова

"Хрещатик, 26. Цю адресу знали всі, звідси лунало: "говорить Київ" і саме тут можна було зустріти телевізійних зірок. Памʼятаю, як я студенткою журфаку, намотала не одне коло навколо цієї будівлі, щоб бодай краєм ока побачити тих, ким захоплювалася вся Україна", - згадує Валентина Доброта.

У парі з Тетяною Цимбал Олександр Сафонов свого часу вів новини та концерти. Пані Тетяна згадує - на той час Сафонов мав усе щоби бути в кадрі. Постава, зовнішність, уміння керувати емоціями. А ще зріст. У команді дикторів усі чоловіки були стрункими та високими. Відбір кадрів був ретельним.



"Він завжди приходив вчасно спокійно, був такий вольяжний, такий пан. Він чудово одягався. Пам'ятаю лише один випадок, коли він прийшов поспіхом на роботу, ну от знаєте - давай-давай", - каже Тетяна Цимбал.

Програма "Актуальна камера" вперше вийшла в етер о 19:00 1 січня 1979 року і стала головним українським інформаційним телевипуском.

"Актуальна камера"

До столиці зі Львова Сафонов переїхав 1978 року. Там він теж працював диктором. У Києві саме розширювали телебачення. Його колега - Василь Манько згадує, що в пошуках нових ведучих-чоловіків передивилися всі обласні студії. Але ніхто не підходив, окрім Сафонова.

"Нам сказали категорично ні. У радянські часи до кадрів із заходу було критичне ставлення і так тягнулося кілька років, а ми наполегливо пропонували Сашу Сафонова, бо у наш час він був найкращим", - каже Василь Манько.

Світлана Білоножко згадує свій дебют на телебаченні. Вона пройшла конкурс дикторів, але була молодою і недосвідченою, але поряд був Олександр Сафонов, який став не лише напарником, а й наставником.

Те телебачення відрізнялось від сучасного, каже Тетяна Цимбал. Що таке суфлери - вони не знали, тому співведучий мав бути надійним партнером.

Олександр Сафонов

Олександр Сафонов прикутий до ліжка через помилку лікарів

Сафонов сорок років пропрацював на телебаченні. 1994 року відділ дикторів розформовують. І він зникає з екранів.

А згодом - після лікарської помилки та ще двох інсультів узагалі залишився прикутим до ліжка і сам-на-сам. Власної сім'ї в нього немає. Сафонов говорить - що він одружився на професії.

Межі квартири стали всім його світом на роки. Коли про нього знову згадали - в палаці "Україна" організували благодійний концерт на підтримку Олександра Сафонова. Збирали кошти на реабілітацію. Це було 2017 року.

Тоді він і з'явився на публіці востаннє. Як завжди - бездоганно вдягнутий.

Олександр Сафонов

Нині Сафонов живе на Черкащині. Його доглядальниця - далека родичка, забрала до своєї родини. Чистота його мови та бездоганна вимова досі є еталоном для тележурналістів. А легендарний ведучий так само потребує допомоги небайдужих.

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