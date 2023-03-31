Говорить Москва: Секс, російські наркотики та рок-н-рол із Туреччиною

У цьому випуску ви побачите, як цими тижнями російські пропагандисти перемивали кісточки конкурентам, вже не знали, як догодити Китаю, та дуже обережно коментували Туреччину, бо туди може полетіти Путін.

Вихід програми здійснюється в партнерстві з Французьким агентством з розвитку ЗМІ (CFI), в рамках проєкту Hub Bucharest за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.

Випуск №3 програми "Говорить Москва":