"Говорити правду": журналіст про уроки Польщі після Другої світової війни та як позбутися російських міфів

Росіяни дуже просувають історію провини німців за Другу світову війну і насправді спекулюють цією темою. Тому що змушують росіян пам'ятати провину німців тільки перед росіянами. Навмисне не згадуючи про написи на берлінській стіні, де свої підписи лишали і українці, і грузини, і туркмени.

Росіяни одноосібно заявляють про перемогу в Другій світовій війні, нав’язують цю ідею всьому світу і використовують історію Другої світової війни як ідеологічну зброю.

Про це йдеться в сюжеті ТСН під час телемарафону "Єдині новини".

У Польщі це вже давно розуміють. Ще 15 років тому поляки у всій країні почали зносити пам’ятники радянським воїнам-визволителям та ставити все більше запитань до радянського трактування "Великої вітчизняної війни".

Про переосмислення цієї війни, радянські міфи та уроки історії ТСН поговорила у Варшаві з Бартошом Вєлінскі, заступником головного редактора "Газета Виборча". Це одне з найбільших видань у Польщі. Пан Вєлінскі курує там історичний напрямок. Він розповів історію своєї десятирічної доньки, яка місяць тому прийшла до нього і попросила, щоб їй найняли репетитора з української мови. А все тому, що у них у класі з’явилися новенькі з України і вона хоче з ними спілкуватися.

Польща від початку українсько-російської війни прийняла в себе найбільше українців. Така гостинність поляків пов’язана ще й з нашими історичними зв’язками. Що краще ми знаємо нашу історію, то очевиднішим стає наш європейський вибір. І важко не погодитися з паном Вєлінскі, який вже після інтерв’ю сказав, що зараз Україна має вікно можливостей, щоб позбутися радянських міфів.

- Останні 10-15 років ми бачимо, як у Польщі зносять пам’ятники радянським воїнам. Ви, як заступник головного редактора великої газети, як подаєте інформацію про знесення цих пам’ятників? Бо за журналістськими стандартами потрібно мати дві думки: щоб висловилися ті, хто за знесення і ті, хто проти. Які аргументи обох сторін?

- Справа в тому, що у нас немає дискусії, потрібно зносити ці пам’ятники чи ні. Потрібно! Ми більше не маємо доглядати за радянським минулим. Це символи поневолення, це символи жахів, принесених Радянським союзом до Польщі. Єдині голоси за збереження цих пам’ятників лунають з російського консульства та російського посольства. Вони згадують висловлювання Медведєва про те, що Радянський союз звільнив Польщу. Але це лише частина правди. Польща не була звільнена. Польща знову була поневолена. Нацистський режим у Польщі змінився радянським. У нас був період сталінізму, який, як ми знаємо, був наповнений терором і злочинами. Отже, у Польщі не обговорюється, добре це чи погано позбуватися радянських символів. Однозначно, їх потрібно позбуватися.

- Чому росіянам так важливо, щоб ці радянські символи збереглися в Польщі?

- Чесно кажучи, це треба у них запитувати. Це частина їхньої культури та частина їхньої міфології: що вони звільнили Європу, що вони звільнили саме Східну Європу. Для росіян важливо мати ці видимі символи та знаки, які б постійно всім нагадували про перемогу над нацистами у 44-45 роках.

- Якими були найпоширеніші міфи про "Велику вітчизняну війну" в комуністичній Польській народній республіці?

- Тоді було два способи дізнатися щось про історію. Перший - у школі, другий - вдома. У школі ви дізнавалися, що Польщу звільнив Радянський союз і відновив нашу державність. Там вас вчили про Червону армію, битву за Берлін і битви тут, у Польщі. Ви мало що чули про польський підпільний рух, окрім підтримуваних Росією партизанів. Ви не чули про польських солдатів, які воювали разом з британською армією в Італії, Франції, в Німеччині. У центрі уваги були досягнення так званої радянської російської армії.

Насправді ж, російська армія в Польщі робила те саме, що й зараз в Україні. Вони ґвалтували жінок, вбивали мирних жителів, грабували міста, крали все, починаючи від годинників і закінчуючи одягом. Все це вони робили тут 80 років тому. І зараз це роблять в Україні. Звісно, про це не говорили в школі. Але коли ви поверталися зі школи додому і говорили зі своєю бабусею та дідусем, які пережили усі ті жахи, – ви чули зовсім іншу історію.

- Чи могли б Ви озвучити рецепт: "як позбутися міфів про "Велику вітчизняну війну"?

Також читайте Кожен четвертий працездатний біженець з України вже легально працевлаштувався в Польщі

- Перше і найважливіше – це проводити історичні дослідження. Потрібно також аналізувати, що сталося, писати книги, дивитися на відомі події під іншим кутом. Потрібно шукати правду. В історії немає суто чорного і суто білого. І у нас були проблеми з нашим минулим, особливо в стосунках з євреями. 20 років тому ми почали дискусію про польсько-єврейські стосунки під час війни. Вони не завжди були героїчними. Багато поляків допомагали євреям, переховували євреїв, забезпечували їх грошима, продуктами та необхідною допомогою. Але були й поляки, які видавали євреїв німцям. Відомі також випадки "погромів", які досліджені та описані в книгах. На сході Польщі є таке символічне місто – Єдвабне. Там був "погром", який, ймовірно, ініціювали чи контролювали німці, але здійснювали поляки. У цьому місці поляки жорстоко вбивали єврейське населення. І ми про це говоримо. Це контроверсійна тема. Деякі консерватори вважають, що це неправда, і це те, про що ми не повинні говорити. Але все ж я вважаю, що більшість моїх співвітчизників відкриті для того, щоб прийняти і таку правду. Немає іншого шляху, ніж говорити правду. Коли ви намагаєтеся щось приховати, ви просто допомагаєте Путіну писати історію. Істина — це єдине рішення, щоб позбутися міфів і показати, що вам нічого не приховувати.

Читайте також: