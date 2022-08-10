Говорити про ефективність не доводиться: експерт "розніс" російську авацію

За словами експерта, російські пілоти бояться опускатися нижче висоти, яка знаходиться у зоні ураження українських ракет.

Російські окупанти дуже обережно використовують свою авіацію під час нападів на Україну і надзвичайно бояться українську ППО.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю ТСН.ua.

"Починаючи від квітня росіяни дуже обережно використовували свою авіацію. Вони боялися заходити у зону, яка перебуває навіть під контролем тактичних засобів протиповітряної оборони України. Вони боялися опускатися нижче висоти, яка знаходиться у зоні ураження українських ракет", – зазначив експерт.

Грабський певен: говорити про ефективність російської авіації не доводиться, тому що вона є близькою до нуля.

"Росіяни здійснювали такі блискавичні атаки десь на грані зони ураження проти наших позицій, але ми з вами можемо підняти статистику: ми не знайдемо інформації, що росіяни завдавали глибинних рейдових ударів якихось установ чи структур на території України. Тому для нас це політичний знак, що ми можемо знищувати противника у будь-якій точці", – сказав він.

Експерт додав, що всі п'ять військових аеродромів в окупованому Криму РФ задіює у війні з Україною.