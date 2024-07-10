Говорити з РФ чи воювати: що про "мирні перемовини" з ворогом кажуть влада та експерти

Зеленський покладає надії на другий Саміт миру, де світ "натисне на Путіна, щоб зупинити війну". Глава держави назвав це "найкращим способом".

Після невдалої спроби переговорів з Росією на самому початку її повномасштабного вторгнення керівництво України протягом понад двох років війни робило різкі та категоричні заяви про неможливість перемовин із ворогом. Однак на третьому році війни ці заяви, здається, зм’якли. Так, після не надто вдалого для України червневого Саміту миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський запропонував модель переговорів з РФ через посередників.

Чи піде Україна на переговори з Росією і в якому форматі, хто за такий крок, хто проти, і чим це загрожує. ТСН.ua зібрав позиції політичного керівництва України, заяви світових політиків та думки експертів.

Протягом останнього року у низці інтерв’ю та під час своїх виступів Зеленський продовжував стверджувати про неможливість перемовин з країною-агресоркою, натомість просував у світі свою Формулу миру з 10-ти пунктів та покладав надії на Саміту миру, що відбувався у Швейцарії у червні 2024 року. Однак ця зустріч не принесла бажаних результатів – такі оцінки дають дипломати та експерти. А через кілька днів після саміту Зеленський в інтерв'ю допустив модель переговорів з Росією через посередників.

Чи піде Україна на переговори з РФ – позиція Зеленського

Наприкінці червня Зеленський в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer сказав, що на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з Москвою – тристоронній договір із посередниками, який задіювали щодо роботи "зернового коридору".

"Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі "зернового коридору", коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина..." – пояснив президент.

"А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель", – додав Зеленський.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Водночас глава держави не уточнював, які країни могли б стати посередниками.

Дещо згодом, у перші дні липня, Зеленський в інтерв'ю Bloomberg сказав, що президента Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру, який відбудеться вже цього року. Про таку можливість заявляли і в Офісі президента України. Зокрема, заступник керівника ОП Ігор Жовква пояснював, що на другій такій зустрічі "ми будемо говорити вже з результатами першого саміту і з результатами розробленої дорожньої карти, яким чином говорити про мир в Україні. Україна буде зі своїми партнерами говорити про це".

"Якщо країни, які поділяють спільний план, вироблений Україною і союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і країна-агресор буде не диктувати свої умови, як це було завжди, а слухати світове співтовариство, можемо говорити також і про певні формати її (РФ – ред.) участі", – розповідав Жовква.

Водночас Зеленський сумнівається, що Путін відвідає другий Саміт миру, адже той "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів. Тому, за словами президента України, "найближчим часом" мирний діалог із РФ не розпочнеться.

Зеленський зазначив, що аби війна "закінчилась справедливо для України та всього світу", потрібні спільні дії США та Китаю. На його думку, посередниками для завершення війни могли б стати Вашингтон і Пекін, якщо вони "залишать осторонь свої розбіжності".

Росію можуть залучити до переговорів щодо української "формули миру"

Хто "садить" Україну за стіл перемовин з РФ

Також читайте Орбан запропонував Україні припинити вогонь: у Зеленського відреагували

Орбан

Зауважимо, хоча Зеленський вже не відкидає перемовин з РФ у певних форматах, він різко відкинув пропозицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана припинити вогонь. Нагадаємо, останній під час візиту до Києва 2 липня запропонував Зеленському припинити вогонь та вести перемовини з РФ.

На це президент України сказав, що переговори про припинення вогню можливі тільки на "зрозумілому міжнародному майданчику" у присутності країн, лідерам яких довіряють. Глава держави нагадав, що Україна та світ багато років намагались домовитися з РФ про припинення вогню, але остання порушувала зобов'язання. За словами Зеленського, для припинення вогню має бути "дуже чіткий план", щоб агресорка не використала цей час для повторного нападу.

До слова, після візиту до України Орбан літав ще до Росії та Пекіна зі своїми ініціативами щодо "врегулювання конфлікту" в Україні, намагаючись стати посередником між сторонами. Однак Зеленський заявив, що не бачить угорського прем’єра у ролі посередника між Києвом та Москвою.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що своїми останніми діями Орбан намагається перемкнути увагу західних країн з допомоги Україні на можливі переговори з РФ.

Віктор Орбан та Володимир Путін / Фото: Associated Press

План Трампа

Наприкінці червня видання Reuters повідомило, що два ключових радника кандидата у президенти США Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні у разі його перемоги на виборах. План передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, якщо погодиться на мирні перемовини. Один з радників Трампа сказав, що той підтримав цей план.

Сам одіозний політик під час дебатів у притаманній йому манері озвучив, як би закінчив війну: "Я поговорив би з Путіним і я закінчив би війну. Я навіть закінчу війну раніше, ніж очолю посаду президента".

А ще Трамп прямо заявив: "Україна не виграє цю війну".

Зеленський прокоментував ідею Трампа завершити війну за 24 години. Він наголосив, що це не призведе до миру у всьому світі чи між Україною та Росією.

"Але якщо ідея полягає в тому, щоб віддати наші території, то ні, це питання не вирішить. Це не спрацює", – сказав український президент.

Коментуючи так званий план Трампа, в Білому домі сказали, що лише Україна може вирішити, коли і за яких обставин вести переговори з РФ щодо припинення бойових дій.

"Ми наполегливо стоїмо, щоб переконатися, що президент Зеленський має все необхідне, щоб – якщо і коли він буде готовий сісти за стіл переговорів, він міг зробити це з позиції сили, аби він знав, що має нашу підтримку та підтримку цих близько 50 з гаком країн", – заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Своєю чергою ексочільник МЗС України, колишній посол у Великій Британії Вадим Пристайко назвав план радників Трампа примітивним. Дипломат не вірить, що цей план спрацює:

"Я не можу повірити, що такий простий, примітивний, "одноходовочка" взагалі має право на існування. Навіть не треба копатися глибоко в деталях. Але сама ідея, що "ви сідаєте за стіл переговорів, бо якщо не сядете, то ми (США – Ред.) не дамо зброю" – це надзвичайно примітивно. Тут немає наступного кроку. Умовно кажучи – ну сіли, і якщо нічого не досягнуто".

Заяви Росії про "готовність" розмовляти: що під ними приховано

У червні в Росії вкотре заявили про начебто готовність до перемовин з Україною, традиційно висунувши свої умови. Так, заступник очільника МЗС Михайло Галузін сказав, що для початку переговорів мають бути визнані нинішні територіальні реалії.

"Захід повинен перестати накачувати ЗСУ озброєннями, а Київ – припинити бойові дії", – додав Галузін.

Ідентичні заяви раніше не раз робив і сам Путін, наголошуючи на виведенні всіх українських військ із Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Але насправді диктатор не має наміру вступати у переговори щодо миру, його заяви спрямовані на західну аудиторію – для людей, які не вірять у перемогу України. Так вважає екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес:

"Він це все говорить, щоб склалося враження, нібито він готовий до переговорів. Але якщо ви почитаєте те, що він говорить, ви побачите, що ідеться лише про припинення вогню і тільки після того, як Україна складе зброю. Це неприйнятно".

Аналітики ISW вважають, що Путін не зацікавлений у сумлінних переговорах і лише симулює інтерес до них в окремих випадках "у межах ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб схилити Захід до випереджувальних поступок, які порушать суверенітет України",

У Євросоюзі заявили, що "мирні пропозиції" Кремля спрямовані лише на те, щоб легітимізувати незаконне вторгнення до України, порушуючі всі міжнародні норми. Про це йшлося у спільній заяві ЄС, виголошеній у липні на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Там також наголосили, що саме Київ визначатиме умови для початку переговорів.

На думку Пристайка, Путін чекає на кращі умови для перемовин з Україною і не збирається найближчим часом сідати за стіл переговорів:

"Зараз я не бачу причин для того, щоб Путін сідав за стіл перемовин із Зеленським. Зараз літо, дуже вдалий період для великих маневрів, які проводять росіяни. Тому до завершення цього періоду я не бачу ознак того, що перемовини відбудуться. Не факт, що перемовини будуть одразу після завершення сезону війни. Стає очевидним, що обидві сторони зайшли в глухий кут. Я не вірю в мирні переговори, я вірю в призупинення цієї війни".

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Володимир Горбач вважає, що Росія насправді хоче розмовляти зі США.

"Вони хочуть говорити зі США. Путін буде чекати, поки в Америці не складеться така ситуація, коли вона захоче поговорити з Путіним. Ситуація може скластися, змінитися після президентських виборів у Сполучених Штатах або трохи пізніше, після нової інавгурації, або ще після якихось подій, можливо, несподіваних для нас чи для американців, але які можуть провокуватися і плануватися російськими спецслужбами на території Сполучених Штатів або на якійсь іншій території", – пояснив Горбач.

На думку експерта, якщо складеться така ситуація, то росіяни зможуть комплексно говорити про про поділ світу, зону інтересів, організувавши "Ялтинський договір. Друге видання".

Що кажуть в Офісі президента про переговори

В кінці червня до США прибув літак російського уряду, що спровокувало розмови про начебто підготовку "мирних перемовин" з РФ, які змусять Україну піти на поступки задля закінчення війни. За даними ЗМІ, що на борту літака перебував голова МВС РФ Володимир Колокольцев, який нібито мав передати американському уряду текст мирної угоди.

Ці чутки прокоментував радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що не існує "ніяких фіктивних планів, про які говорять блогери", а також назвав Колокольцева не достатньо впливовою особою.

Подоляк також наголосив, що Росія поки що має ресурси для продовження війни, тому необхідно об’єктивно дивитися на події:

"Перше – ми з Росією не домовимося. Друге – Росія прийшла сюди не домовлятися з вами, а вбивати. Третє – якщо Росія сьогодні сяде за стіл переговорів, завтра буде так само геноцидити нас. Вони будуть провокувати, теракти будуть вчинятися і так далі... І четверте – поки існує хоча б трішки відсоток впевненості Путіна, що він сяде за стіл переговорів на своїх умовах – він не буде зупинятися".

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна не готова йти на територіальні поступки Росії заради припинення війни, але дослухається до порад світу, як досягти миру.

"Ми (не) готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", – сказав Єрмак, коментуючи заяви Трампа про закінчення війни за 24 години.

Чи варто розмовляти з РФ – думки експертів і військових

Ексголова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що в суспільстві існує відчуття, що в певний момент треба буде почати говорити з Росією. Він погодився, що кожна війна закінчується перемовинами, але наголосив на тому, що з Москвою можна розмовляти лише з позиції сили. Клімкін звернув увагу, що ресурси України не є нескінченними, і важливо їх берегти, зокрема людські життя.

"Або говоримо з позиції сили, або якщо в якийсь момент суто військова ситуація буде збалансована таким чином, що її важко буде рухати, я не кажу про глухий кут... але ж ми розуміємо, що наші ресурси теж не нескінченні, ми маємо їх берегти і людей само собою... А якщо "заморозка"? Так от моя логіка в тому, що ні в якому разі, навіть у цьому далеко не найкращому і відверто неприємному для нас варіанті, не потрібно розмовляти зі слабкою позиції, оскільки це закінчиться погано", - – розповів Клімкін.

Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак застеріг – якщо Росія і піде на перемовини про завершення війни, то висуне "дуже гострі умови", адже прагне "перетравити" Україну по частинах.

Також читайте Генсек НАТО зробив важливу заяву про переговори України і Росії

"Очевидно, вона поставить (умови – ред.) не тільки відновлення статусу Російської православної церкви чи російської мови, чи інші речі, скажімо, контроль над виборами нового президента, але вона також поставить питання, що вона матиме спробу провести нову агресію у випадку чогось – новий Майдан чи щось інше", – висловив думку історик.

Він наголосив, що "зараз йдеться не про мир, а про перемир’я", а війна триватиме довго:

"Поки ця Росія не зазнає колапсу, навряд чи можна говорити про якесь припинення цього конфлікту, цієї війни. Йдеться про шукання зараз якогось способу співжиття, щоб нарощувати потенціал і готуватися до нового раунду війни".

Військовослужбовець та громадський діяч Роман Сініцин не вірить у можливість мирних перемовин найближчим часом:

"Це можуть бути якісь тактичні окозамилювання насправді з їх (росіян – ред.) боку, для того, щоб ми підрозслабилися. Але мені взагалі важко прогнозувати, навіть допустити, що в найближчі пів року будуть якісь перемовини, і вони якось успішно там чимось будуть закріплені – розведенням, припинять стріляти".

Сініцин наголосив, що навпаки війна лише наростає.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Перемовини - це окозамилювання! Навпаки війна набирає обертів! | Роман Сініцин

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін жорстко висловився про перемовини з РФ, а саме – про заклики деяких публічних осіб до "миру за будь-яку ціну", і що "треба негайно це припинити". Натомість, зазначив Жорін, українцям давно слід було усвідомити, що є лише два можливі варіанти:

"Перший – коли ми продовжуємо боротися. Так, ця боротьба має високу ціну, але це єдиний варіант отримати шанс на майбутнє взагалі. Другий варіант – коли ми зупиняємося, і тоді на жодне майбутнє можна не сподіватися. Ціна такого вибору набагато трагічніша. А всі "втомлені", до речі, без зайвих питань поп***дують в армію ворога".

Він також запевнив, що навіть після емоційних випадів українців "все одно як, але зупиніть цю війну", РФ не припинить вбивства та удари по цивільній інфраструктурі.

Чи можливий мир із Росією

Війна із Росією може завершитися назавжди лише за умови, що Україна отримає дієві гарантії безпеки, ставши членом НАТО. В цьому переконаний український журналіст і публіцист Віталій Портников:

"Моя формула закінчення війни більш логічна – надання Україні ефективних гарантій безпеки. Тобто на Заході мають визначитись, що це не має відбуватись так, як відбувається. Захід має усвідомити, як закінчити цю війну. Я вважаю, що російсько-українську війну можна закінчити остаточно, коли Україна отримає дієві гарантії безпеки й стане членом НАТО. За будь-яких інших умов, ця війна може повторитись через певний час".

Він наголосив, що не можна довіряти жодному підписаному з Росією договору. І допоки Україна перебуватиме у статусі нейтральної країни чи потенційного члена НАТО, її громадяни не почуватимуться в безпеці.

Резюмуючи, зауважимо, що під час свого теперішнього візиту до США і виступу в інституті ім. Рейгана у Вашингтоні Зеленський сказав, що бачить такі рішення для закінчення війни:

"Найкращий спосіб, звісно, після першого Саміту миру організувати й підготувати план, і підготувати протягом наступних місяців другий саміт. Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.