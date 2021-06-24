"Говорю те, що думаю": Зеленський пояснив, чому змінив риторику у відносинах зі США та ЄС

"Говорю те, що думаю": Зеленський пояснив, чому змінив риторику у відносинах зі США та ЄС

Глава держави переконаний, що його відвертість не розсварить Україну з Заходом.

Президент Володимир Зеленський прокоментував тезу про те, що країни Заходу в першу чергу захищають свої власні економічні інтереси.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю у програмі "VIP з Наталею Мосейчук" на каналі "1+1".

Наталія Мосейчук: "Бачите, Володимире Олександровичу, виходить так, що вони завжди переслідують свої економічні інтереси. Україна десь "мазком" проходить на задньому плані, але Ви вже це усвідомили".

Володимир Зеленський: "Чесно кажучи, я від самого початку був впевнений у деяких речах, але спробував жити в адженді дипломатії України, яка склалася за останні роки — сидіти в другому ряду, говорити, що ми йдемо і нас всі чекають, вважати, що з нами рахуються всі".

Наталія Мосейчук: Вважати, що з нами ведуть чесну гру?

Він пояснив, чому змінив риторику у відносинах зі США та ЄС.

Володимир Зеленський: "Так. Я і в принципі був упевнений, що насамперед треба думати про себе і своїм прикладом показувати, що інші країни хочуть нас бачити серед того чи іншого союзу. Я зараз почав говорити те, що я і думав. Я просто відверто говорю зі Сполученими Штатами і Європою. Багато людей бачать зміни цієї лексики і говорять, що я можу зі всіма розсваритися. Я не вважаю, що в нас повинен бути мільйон друзів. Я вважаю, що повинно бути декілька друзів, як у житті, але дійсно друзів не на папері. Балтійські країни дуже маленькі, але з яким великим серцем за нас", — сказав президент.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів аналогію між Петром Порошенком і полуницею на фронті і заявив, що той йому не цікавий.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

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