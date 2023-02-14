Гра на підвищення: чому дев’ятий Рамштайн не став авіаційним, і що Байден готує для Путіна до 24 лютого

Майже рік, як триває повномасштабна російська війна проти України. З наближенням 24 лютого, всі очікували проривних рішень від Заходу – надання Україні далекобійної зброї та винищувачів.

Проте, ні на дев’ятому "Рамштайні", який вже давно охрестили ракетним та авіаційним, ні на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі у вівторок, 14 лютого, Україна цього так і не почула. Та й, направду кажучи, й не мала, бо рішення ні США, ні союзники ще не ухвалили.

Щоправда, за словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, 23-24 лютого слід очікувати великих подій, які Росія точно запам’ятає. Можливо, Захід взяв паузу, щоб подивитися, про що Путін говоритиме у зверненні до Федеральних зборів 21 лютого. Бо саме в ці дати й президент США Джо Байден збирається до Польщі.

ТСН.ua вже писав, що головна зброя зараз – це час. Перемога у наступній великій битві залежить від того, хто швидше, Україна чи Росія, сформує потужний ударний кулак. Для цього українським силам оборони критично не вистачає боєприпасів, причому як радянських, так і натівських зразків. Бо, ні для кого не секрет, інтенсивність війни така, що натівські оборонні заводи просто не встигають виробляти боєприпаси в достатній кількості.

Про те, як минув дев’ятий "Рамштайн", коли побачимо зелене світло по винищувачам і дальнобійним ракетам, до чого готується Путін, та як готують до контрнаступу нас, у матеріалі ТСН.ua.

Винищувачі у кишені

Поспішаючи на зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО одразу після "Рамштайну", на питання журналістів про винищувачі Олексій Резніков буквально на ходу дістав із кармана піджака хустку з намальованим бойовим винищувачем.

Хоч гучного "так" наданню Україні бойових літаків ми з Брюсселя так і не почули, проте, за інформацією Financial Times, США все ж можуть передати свої F-16, або ж надати дозвіл третім країнам на їхній реекспорт. Перша країна, яка спадає на думку, - Нідерланди. Вони мають у своєму парку 24 бойові літаки, які вже все одно хотіли списувати.

Проте, в цій же статті Financial Times зазначає, що Росія накопичує біля українських кордонів літаки й гелікоптери, готуючись до повітряної кампанії, а ракетними атаками, що не припиняються, Москва намагається знешкодити українську ППО. Цю тезу навіть довелося спростовувати голові Пентагону Ллойду Остіну після "Рамштайну":

"Ми знаємо, що у Росії в запасі залишається значна кількість авіації. Ось чому ми наголошуємо, що маємо зробити все можливе, щоб Україна отримала якнайбільше засобів ППО".

А голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі додав, що наразі США не мають жодних істотних вказівок чи попереджень, що Росія може вдруге піти на Київ:

"Завжди є потенційна загроза, загрози з повітря, загрози ракетних ударів. Київ – це столиця і є важливою ціллю в цій війні. Я б ніколи не відкидав спроможності РФ здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних вказівок чи попереджень".

Як сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг: "Питання літаків наразі не є найактуальнішим". Причому що Ллойд Остін дав публічно зрозуміти, що США не перешкоджатимуть, якщо, наприклад Польща вирішить надати Україні F-16. Хоча раніше відправку Україні польських МіГ-29 все ж заблокували. Дійсно, у фокусі уваги зустрічей у Брюсселі були радше боєприпаси, особливо зниження залежності України від артилерійського вогню, та системи ППО. Нам гостро необхідні боєприпаси радянського калібру для танків Т-72 та артилерійські снаряди натівського калібру до вже наданих нам важких гармат.

Боєприпасний "голод" відчуває й Росія. Найбільш критичною залишається ситуація в районі Бахмута. Проте, за словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, навіть у разі втрати міста українськими силами оборони, стратегічного впливу на війну це не матиме.

На дев’ятому "Рамштайні" Україні пообіцяли дати все необхідне для контрнаступу вже навесні. Проте без сучасної західної авіації й дальнобійних ракет. Щодо ракет ATACAMS дальністю 300 км, які можуть використовуватися системами HIMARS, США, за даними видання Politico, озвучили Києву ще одну причину, чому Україна не зможе їх отримати. Виявляється, у самих США їх не так багато, а надання їх українській армії зменшить власні американські запаси.

Схожу думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив і Бен Годжес. За його словами, дійсно, цих ракет у США може бути не так і багато, враховуючи можливе майбутнє протистояння з Китаєм.

"Цю зброю Україна вже давно має використовувати. Але я підозрюю, що їх у нас небагато. І тому нам потрібно подумати, що нам може знадобитися, якщо ми вступимо в конфлікт з Китаєм. Пентагон знає це краще за мене. Тож це не те, що ви можете просто оминути", - вважає Годжес.

Ядерна істерія Путіна

Тому, більше схоже на те, що західні союзники знову готують Україну радше до оборонної операції, зважаючи на російський наступ, який вже почався, та десятки тисяч, якщо не сотні, які Путін ще може кинути на фронт. Перші західні танки приїдуть до України вже в березні. Загалом у танковій коаліції й танковій логістиці беруть участь вісім країн. Також Італія та Франція пообіцяли Україні комплекси ПРО SAMP/Т, здатні збивати балістичні ракети.

Вочевидь, Україна й Захід спершу роблять ставку на зупинку російського наступу, який розпочався на кількох ділянках фронту. Наприклад під Вугледаром ЗСУ знищили елітну 155-ту російську бригаду морської піхоти з Владивостока, що здійняло просто істерику на московських болотах.

Путін зробив ставку на довгу війну на виснаження. Це дуже добре розуміють як у Києві, так і в ключових західних столицях. Разом із цим у західній пресі з’являється дедалі більше суперечливих статей щодо можливості США й союзників підтримувати Україну, як кажуть всі західні лідери, "так довго, як це буде потрібно", аж до повної перемоги України. Хоч США все ж і планують оголосити новий великий пакет військової допомоги Україні ближче до 24 лютого на $10 млрд.

"Останніми місяцями війна на сході України йде повільно, і жодна зі сторін не бере гору. Представники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли очікується, що Росія розпочне наступ, а Україна розпочне контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території", - йдеться у статті The Washington Post під назвою "США попереджають Україну про переломний момент у війні".

Справа в тому, що українська розвідка, військові та політики кажуть, що цей наступ вже почався. До того ж, всі очікують, що Росія от-от кине на фронт своє 150-тисячне "військо" із 300 тис. мобілізованих ще в осінній хвилі. Проте про них, чомусь, ніде не чути, як і про їхнє переміщення. Всі чекають від Путіна оголошення чергової хвилі мобілізації в Росії, без якої будь-який його наступ приречений на провал.

Вочевидь тому Кремль згадав про свій старий прийом – ядерний шантаж. Норвезька розвідувальна служба повідомляє, що вперше за 30 років Росія почала розгортати в Балтійському морі кораблі з тактичною ядерною зброєю: "Ключова частина ядерного потенціалу знаходиться на підводних човнах і надводних кораблях Північного флоту РФ". А в самій Росії вдень, 14 лютого, у повітрі були помічені так звані літаки "судного дня".

Що ж, і це ще не все. Молдова на кілька годин у вівторок, 14 лютого, закрила свій повітряний простір через начебто помічений російський розвідувальний безпілотник. Натомість нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки. Ну і кульмінацією насиченого дня під знаком НАТО та "Рамштайну" стала публікація в Bloomberg, що країни-члени НАТО розробляють інструкції на випадок участі держав Альянсу у конфлікті високої інтенсивності.