За спостереженнями іноземних журналістів, росіяни активізувалися майже по всій лінії фронту.

Попри несприятливі погодні умови, бойові дії не зупиняються. І українська, і російська армії ведуть запеклі бої. За словами українських захисників, ділянка землі на 100-200 метрів постійно переходить із рук у руки.

ТСН.ua зібрав огляд західних видань про актуальну ситуацію на фронті станом на початок 2024 року.

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"Це гра в пінг-понг" - українські командири

Кореспонденти американського видання The New York Times побували на фронті та опублікували репортаж із передової Запорізької області, де від літа 2023 року тривають запеклі битви. За спостереженнями іноземних журналістів, у країнські війська на більшій частині лінії фронту протяжністю майже один кілометр перебувають у "режимі оборони". Лише в південному районі Херсонщини вони ще продовжують наступ через Дніпро.

Бої на цьому напрямку не вщухають. Російські війська перебувають у наступі. Як пише видання із посиланням на заяви командирів однієї із механізованих українських бригад, з араз в окопах навколо Роботиного щодня наступають російські підрозділи. ЗСУ н амагаються контратакувати, щоб не втрачати позиції.

"Це щось на кшталт гри в пінг-понг. Є частина землі від 100 до 200 метрів, яка завжди переходить із рук у руки", - сказав командир взводу Нацгвардії України, який використовує позивний "Планшет".

"У країнські солдати та командири, опитані останніми тижнями на великій ділянці центрального та східного фронту, сказали, що російські атаки були настільки інтенсивними, що діяти поблизу лінії фронту ніколи не було так небезпечно", - йдеться на сайті інформаційного видання.

ЗСУ на Авдіївському напрямку / Фото: Getty Images

Війна дронів між двома арміями

Журналісти The New York Times зазначають, що і російська, і українська армії активно використовують дрони FPV " для полювання та нападу на цілі, тому що вони скорочують затримку передавання координат і запитів артилерійських ударів".

"Часто використовують безпілотники замість артилерії, тому що снарядів дедалі більше не вистачає, а безпілотники є дешевою швидкою зброєю для атак на російську техніку, доти та піхоту поблизу", - цитує видання українських військових.

"Дешевий комерційний дрон, FPV - став найновішою зброєю в українській війні. Він може літати так само швидко, як автомобіль, несе смертельний вантаж вибухівки, і його направляє до цілі солдата, який сидить у бункері за кілька миль від нього", - інформує NYT.

Українські захисники кажуть, що вони першими почали використовувати безпілотники FPV для атак, але росіяни "скопіювали цю тактику і останніми тижнями заповнили прифронтові зони безпілотниками до летального результату".

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Росія заявляє про "стратегічну ініціативу"

Американське видання CNBC цитує заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що Росія має "стратегічну ініціативу" у війні. Варто зауважити, що українське командування не коментувало відповідну інформацію. Ба більше, російський міністр цинічно заявив, що ЗС РФ досягнуть своїх цілей у так званій " спеціальній військовій операції" (війні - ред.).

"Зберігаємо стратегічну ініціативу по всій лінії бойового зіткнення", - сказав Шойгу під час селекторної наради з керівництвом російської армії.

За його словами, нібито російська армія продовжить "послідовно досягати цілей військової спеціальної операції". Шойгу вірить у перемогу у війні, яку розв'язав диктатор РФ.

Зауважимо, що іноземні видання у перші тижні 2024 року майже не згадували битви за Авдіївку, Мар'їну, Бахмут, а також, що відбувається на Куп'янському напрямку, де ворог активізувався.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів, що росіяни на Авдіївському напрямку готують підступний план.

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