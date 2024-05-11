Грабунок будівництва метро на Виноградар трива: в поліції Києва розповіли деталі

Злодіям, які витягують кабель та метал з недобудованих тунелів загрожує до 8 років тюрми.

У Києві продовжують розкрадати закинуте будівництво метро на Виноградар. Ще у січні ТСН.ua повідомляв про чоловіка, який регулярно виносить з території будівельного майданчику метал у пакеті.

Місцеві мешканці кажуть, що цей "несун" "працює" тут постійно, а будівельний майданчик ніким не охороняється. Тоді у столичній поліції нам повідомили, що вже шукають зловмисника.

Розкрадання стало масовим

Але схоже, що грабунок недобудованої ділянки метро став масовим.

На початку квітня у соціальних мережах з’явилися фото залишків товстого кабелю, які валяються у парку недалеко від місця будівництва.

Випалюють кабель у сусідньому парку

На сторінці Facebook "Метро на Виноградар" написали, що недобудовану частину підземки "освоюють" поціновувачі кабельної продукції.

"На фото – оболонки силових кабелів товщиною в руку, які валяються у парку, неподалік будівництва. Схоже, що охорони там нема, а обладнання, що там лишилось вже не буде придатне до роботи", - повідомляють на сторінці.

Залишки випаленого злодіями кабелю / фото з соціальних мереж

Тобто злодії спокійно орудують на закинутому будівництві вирізаючи з обладнання кабель і випалюють з нього метал у місцевому парку.

Наразі ніхто точно не знає, скільки саме метрів чи кілометрів кабелю вже вкрадено, можливо, що його дістають з вже збудованого тунелю або з обладнання, яке знаходиться на об’єкті зупиненого будівництва. Якщо подібне буде продовжуватися то метро на Виноградар ще не дуже скоро добудують.

Що кажуть у поліції Києва

ТСН.ua поцікавився у столичній поліції, чи надходили їм заяви про крадіжки на будівництві метро на Виноградар.

Правоохоронці нам повідомили, що "несун", і справді, не один.

"За фактом крадіжок на об’єкті будівництва метро на Виноградар у Києві слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато два кримінальних провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 Кримінального кодексу України", - розповіли у відповіді на запит ТСН.ua у поліції Києва.

Тунель метро на Виноградар, коли там були робітники

Підозра для трьох злодіїв

Там додають, що по одному з зазначених кримінальних проваджень, відповідно до статті 278 Кримінального процесуального кодексу України трьом особам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – вчинення крадіжки в умовах воєнного стану, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

"На даний час досудове розслідування у вищевказаних кримінальних провадження триває", - зазначають правоохоронці.

На вимогу слідства у поліції поки не розголошують усіх деталей у згаданих кримінальних провадженнях.

Тож є надія, що крадіжки на довгобуді підземки припиняться, злодіїв буде покарано, а метро на Виноградар коли-небудь, але добудують.

Раніше ТСН.ua розповідав, що метро на Виноградар розтягують на метал: що відомо про загадкового "несуна" у Києві.

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