Грабували та катували, а жертви помирали, стікаючи кров’ю: жорстокій банді оголосили про підозру

За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення.

На Львівщині правоохоронці оголосили про підозру жорстокій банді. Зловмисники проникали у будинки, людей зв’язували, били, вимагаючи гроші. Катували так, що двоє потерпілих тортур не витримали та загинули.

Про це 25 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, зловмисники вдерлися до помешкання доньки керівника лісгоспу у Радехові. Учасники банди катували всю родину на очах двох її дітей - одного та п’яти років. Матір жінки не витримала двогодинних тортур та померла, стікаючи кров’ю.

Після зухвалого пограбування місцевих жителів охопила паніка. Вони не могли зрозуміти, хто міг так жорстоко катувати і навіщо.

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За вісім місяців після нападу у Радехові у Брюховичах на Львівщині сталося ще одне жорстоке пограбування. Жертва - 61-річний бізнесмен, що займався нерухомістю. Його вбили, дружина - вижила. Бандити з помешкання забрали велику суму грошей.

Поліцейські довго виходили на слід катівників. Але навесні разом зі спецпідрозділом КОРД затримали трьох учасників злочинного угруповання.

У липні затримали ще двох. Ще одного катівника оголосили у розшук, він покинув країну. Інші учасники банди перебувають у СІЗО.

Новини Львівської області: правоохоронці оголосили про підозру жорстокій банді

"Доведено причетність злочинної групи до п’яти розбійних нападів, під час яких двоє потерпілих загинули під час того, як їх катували", - зазначили правоохоронці.

За два роки грабежів зловмисники викрали щонайменше дванадцять мільйонів гривень, кажуть у поліції. Банда причетна до крадіжок та розбійних нападів на території чотирьох областей України. За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо:

На Київщині банда лиходіїв зв’язувала господарів, накривала їм обличчя подушками та грабувала оселі. Грабіжників вдалося затримати. Лиходіями виявились кияни 36, 24 та 41 років.

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