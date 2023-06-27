Графіті з героєм, який був розстріляний за гасло "Слава Україні!", з'явилось в історичній частині Берліна

Графіті із зображенням Героя України Олександра Мацієвського з`явилося в Берліні, йдеться в ТСН.

Зображення висотою два метри намалював український художник Тімоті Максименко. Графіті з`явилося на уламку муру в центрі Берліна біля Музею стіни, куди щодня приходять тисячі туристів з усього світу. Графіті створювали упродовж шести годин за технікою трафарету.

Поряд із зображенням буде інформація про смерть героя. Снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський був розстріляний російськими окупантами. В Мережі з`явилося відео, де військовий каже "Слава Україні!", після чого в нього випускають автоматну чергу.

Цю історію, яку знає кожен українець, хочеться більше доносити німецькому суспільству, щоб показати варварську суть російських окупантів. “Це в пам’ять про Олександра, який загинув, як таке нагадування, що війна триває, як українці платять високу ціну за це і як Росія порушує всі можливі правила, якісь конвенції, є якісь правила складання. Я думаю, тут, у Берліні, особливо не всі люди до кінця розуміють, і є якісь ілюзії щодо того, як ця війна відбувається”, - переконує художник Тімоті Максименко.

Директорка Музею, українка Олександра Хільдебранд, каже, що берлінський мур символізує боротьбу за об`єднання і перемогу добра над злом. “Як можна привернути увагу суспільства, взагалі німецького суспільства, і тут, на Чекпойнт Чарлі, суспільство зі всього світу. Я подивилася на цей шматок муру і вирішила, що Олександр Мацієвський, його постать, його портрет дійсно пасує на цей шматок муру як меседж для всього світу”, - каже вона.

Нагадаємо, що мурал із зображенням Олександра Мацієвського є і в Рівному, на території рівненського управління патрульної поліції. Автор роботи - місцевий художник Костянтин Качановський поряд з фігурою бійця написав слова Степана Бандери: "І прийде час, коли один скаже "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!".

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