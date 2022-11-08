Граната допомогла приготувати відбивні: захисники показали екстремальну кухню на фронті (відео)

За відсутності кухонного приладдя українські воїни зробили його з палки та гранати (не в бойовому стані).

Стали відомі подробиці випадку, коли військові на фронті готували м’ясні відбивні за допомогою гранати. Точніше, за допомогою її корпусу. Один з захисників зняв про це відео, яке за декілька днів набрало близько мільйона переглядів, крім цього, тисячі українців в коментарях написали, що таких сміливих та винахідливих хлопців не перемогти жодному ворогу.

Як все відбувалось, чому саме корпусом гранати готували відбивні – про це в коментарі для ТСН.ua розповів Богдан Рубцов - автор відео, військовослужбовець 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"У нас було куряче м’ясо, яке треба було готувати, яйця, з хліба зробили сухарі. Вирішили приготувати відбивні, але під рукою не було того молоточка, яким відбивають м’ясо, тому все вийшло дуже спонтанно. З гранати вийняли все, що робить її небезпечною, протягом 30-40 хвилин відбили курятину, щоб приготувати собі вечерю", - каже Богдан.

За словами бійця, за допомогою корпусу гранати вдалось відбити близько 3 кг м’яса, приготувати вечерю, сніданок та обід на шістьох захисників. "М’ясо посмажили, зварили до нього картоплі, все було дуже смачно. Це відео знімали для себе, не очікували, що воно так "залетить", - зізнається Богдан.

До цього він додає, що на війні без імпровізації було б дуже складно.

"Наприклад, через те, що в полях багато мишей, ми зберігаємо хліб, цукор, крупи в дерев’яних ящиках, де раніше були снаряди. Щоб потовкти картоплю – використовуємо пляшку з водою", - розповідає Богдан.

Як ми дізнались з власних джерел серед військових, в деяких підрозділах на фронті є проблеми з посудом. "З посудом, кухонним приладдям є проблема. Його доводиться або везти з дому, або чекати від волонтерів", - каже один з військових.

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