Грандіозний обмін полоненими: їх вважали зниклими безвісти, а вони повернулись

Серед звільнених із полону є 48 українців, які вважалися зниклими безвісти. Тобто, рідні навіть не знали, чи живі вони.

3 січня з російського полону повернулися 230 українських Героїв. Чому так довго не було обмінів і коли чекати знову? А також імена тих, хто нарешті вдома, і історії, від яких мурахи по шкірі – дивіться в ексклюзиві TSN.ua від Вікторії Гнатюк.

Український захисників повернули додому

"Наші – вдома" – так про повернення захисників до України повідомив президент Володимир Зеленський. З російського полону вдалося визволити понад 230 наших воїнів і цивільних. Серед них: солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина цих захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь". Щемливі кадри повернення українських Героїв – далі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Грандіозний обмін полонених: їх вважали зниклими безвісти, а вони повернулись!

Найперше, що роблять колишні військовополонені

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Стомлені і виснажені в першу чергу вони дзвонять своїм рідним і просять не плакати, адже тепер вони на волі. На ці кадри дивитися без сліз неможливо.

Цей обмін називають найбільшим за час повномасштабної війни.

Хто допоміг влаштувати масштабний обмін полоненими

Обмін ретельно готувався протягом кількох місяців. Як вдалося визволити з полону одразу 230 захисників, розповів очільник української військової розвідки Кирило Буданов, який розсекретив, хто саме в цьому допоміг.

"Обмін готувався досить довго. Допомогу в організації цього процесу обміну надавала сторона – Об'єднані Арабські Емірати. З їх допомогою ми разом змогли це зробити", – сказав Буданов.

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Бійців "Азову" Росія не віддала

Втім серед визволених – жодного бійця "Азову". Їх дістати з російського полону найтяжче, бо для Росії українські герої – терористи. І це кажуть ті, хто вдерся до чужої країни.

Інформація про те, чому цього разу Росія не віддала жодного члена бригади, наразі не озвучувалася. Та як відомо, останній обмін військовополоненими відбувся ще 7 серпня 2023 року й відтоді усе стало на затяжну паузу. Зеленський записав звернення до українців й запевнив, на паузі був обмін, але не перемовини, а дійти згоди із росіянами було дуже і дуже складно.

Що відомо про визволених українців

Серед звільнених з російського полону: 130 бійців ЗСУ, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Звільнені з російського полону українці / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Багато зі звільнених 3 січня були у заручниках росіян ще від перших днів повномасштабного вторгнення. Рашисти забрали у цих людей майже два роки життя. Серед них семеро хлопців – це захисники острова Зміїний. Зокрема й 22-річний медик Олександр Куртєв з Рені Одеської області. Фото військового опублікувала його дівчина Ярослава. У російському полоні хлопець разом з іншими захисниками Зміїного перебував майже два роки.

Нарешті повернулася додому і остання полонена жінка-морський піхотинець. Галина Федишин брала участь у бойових діях на заводі Ілліча й "Азовсталі" під час оборони Маріуполя. Вона теж перебувала в полоні майже два роки. Шлях цієї дівчини додому був надскладним, її неодноразово намагалися повернути, кажуть в Координаційному штабі. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання. Однак навіть перебуваючи у неволі, військова принципово розмовляла українською мовою.

Також вдома тепер музикантка військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці. Повернулися і нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС. Також вдома вже цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені Даля, оборонці Маріуполя.

Ще один неймовірний нюанс цього обміну – серед звільнених із полону українців є 48 осіб, які вважалися зниклими безвісти. Тобто, рідні навіть не знали, чи живі вони. Ви лишень уявіть почуття їхніх рідних і близьких! Нарешті вдома!

Кого віддали Росії

Натомість Росії повернули 248 військових за наших 230. Водночас російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова повідомила, що з 248 росіян 75 повернули не в межах обміну, мовляв, звільнення цих 75 убивць стало можливим нібито завдяки роботі "російських компетентних органів після того, як, порушуючи всі домовленості з Туреччиною" до України привезли п'ятьох командирів оборони "Азовсталі".

Йдеться про повернення з Туреччини до України 8 липня 2023 року у супроводі президента Зеленського командира "Азова" Дениса Прокопенка, заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара, старшого офіцера Олега Хоменка, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлеги. П'ятеро командирів перебували під особистими гарантіями президента Реджепа Ердогана і мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Кремль заявив, що повернення командирів до України було порушенням домовленостей.

Хто ці 75 російських бійців, яких повернули РФ, наразі невідомо.

Скільки українців залишаються у полоні РФ

У листопаді Україна повідомила, що в російському полоні перебувають щонайменше 4337 українців – 3574 військових і 763 цивільних. У грудні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю "Укрінформ", що Росія навмисно затягує повернення полонених, аби українські родини почали звинувачувати Україну у бездіяльності.

Але це не усі гарні новини! Ввечері 3 січня Лубінець вийшов у прямий ефір телемарафону й повідомив, що незабаром українці дізнаються про ще один обмін.

"Сподіваюся, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому", – сказав омбудсмен.

Ви лише уявіть, що звільненим з полону українцям майже два роки вбивали у голови, що України давно не існує, а на них ніхто не чекає. Але вони вірили і вистояли, вистояти має кожен українець.

Команда TSN.ua бажає Героям швидкого відновлення, а всім, хто опинився у ворожому полоні і поки що перебуває там, швидкого повернення на рідну землю. Віримо, що всі українці незабаром будуть вдома!

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