У Дніпрі однорічний малюк ледь не загинув через металевий болт: подробиці порятунку

У Дніпрі однорічний малюк ледь не загинув через металевий болт: подробиці порятунку

Допомогти хлопчику не вдалося ні мамі, ні лікарям швидкої, а згодом й реаніматологам.

Однорічного малюка, який ледь не загинув через металевий болт, врятували у Дніпрі. Рахунок йшов буквально на хвилини.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 21 вересня.

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Хлопчик грався вдома, коли раптом почав задихатися. Мати намагалася витягнути сторонній предмет, але не змогла. Не вдалося це й лікарям швидкої, а згодом й реаніматологам. Адже болт перекрив дихальні шляхи, до того ж гортань сильно набрякла. Тож лікарі терміново зробили розріз на шиї та вставили трубки, аби малюк міг отримувати кисень. Вже потім вдалося спеціальним обладнанням дістати болт, завдовжки чотири сантиметри.

"Шуруп заблокував вхід в гортань, і у дитини почалася сильна асфіксія. Він не міг дихати. Якби мама проштовхнула шуруп всередину, він потрапив би в легені або у бронхи. Треба було шуруп тільки витягати. На побутовому рівні це зробити було неможливо", - розповідає завідувач отоларингологічним відділенням Ігор Березнюк.

Як металевий предмет опинився в малюка - мати не знала. Хлопчик два тижні провів у реанімації, потім ще тиждень під наглядом медиків. Нині дитина цілком здорова, кажуть фахівці обласної дитячої лікарні.

"Коли ми перемогли набряк, дитина почала нормально самостійно дихати. Маленьких дітей потрібно оберігати від дрібних предметів, щоб виключити, в принципі, ризик того, що щось може потрапити в дихальні шляхи", - додала лікарка відділення реанімації обласної дитячої лікарні Тетяна Фісюн.

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Нагадаємо, у Львові провели унікальну операцію - малюкові встановили спецільний стимулятор для дихання.

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