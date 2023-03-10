Трамп готовий "роздати" українські землі: експерт пояснив скандальну заяву експрезидента США

Повернення Трампа в геополітику стане проблемою як для України, так і для США, впевнений політичний екксперт.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення до України навіть ціною додаткових українських територій. Політичний експерт Максим Джигун в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, як він оцінює таку заяву Трампа.

Свою пояснення він озвучив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Трамп — людина, яка абсолютно не розуміється, вочевидь, на причинах російсько-української війни, і сидячи на віллі у Флориді, можна багато розмірковувати про геополітику, про свій вплив на світовий розклад сил та свої досягнення на посту президента, але мені здається, що реальність відрізняється від тієї, яку собі в голові малює Дональд Трамп. Весь світ уже зрозумів, що причина війни Путіна проти України полягає не в черговому шматку української території. Мета в тому, аби повністю захопити Україну як фізично, так і ідеологічно", - сказав він.

Джигун упевнений, що повернення Трампа в геополітику стане проблемою як для України, так і для США, оскільки він грає на руку російській пропаганді.

"Дуже шкода, що експрезидент, який мав доступ до шалених об’ємів інформації, розвідки, аналітичних матеріалів продовжує грати роль блазня, який насправді працює на користь російській пропаганді, і вони це активно використовуватимуть. Такий проросійський наратив грає проти нашої держави, проти Сполучених Штатів, як головного політично-військового діяча на мапі світу, який підіграє російській пропаганді. Тому висновок простий: Трамп — абсолютно небезпечна людина для України, людина, повернення якої на політичну арену потрібно уникнути в будь-який спосіб", - наголосив експерт.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який неодноразово робив провокативні заяви щодо повномасштабної війни в Україні, допустив домовленість із Путіним щодо "захоплення частини України".

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