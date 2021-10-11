Грибок, тріщини та брак вчителів: у Києві батьки нарікають, що їхні діти змушені навчатись в жахливих умовах

Грибок, тріщини та брак вчителів: у Києві батьки нарікають, що їхні діти змушені навчатись в жахливих умовах

У школі проблем не бачать.

Грибок, тріщини, регулярні потопи та велика дірка в стіні класу, яка виходить просто в басейн. Учні столичної школи №162 переповненої на майже 50% більше потужностей, на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами. Батьки на це регулярно скаржаться, а в дирекції школи та відділі освіти кажуть – чекають грошей на ремонт.

Про це 11 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Стіни у грибку та тріщинах та величезна дірка у стіні класу, яка виходить просто в басейн. Усе це реалії навчання у 162 столичній школі, переконує з десяток батьків її учнів. Перевірити наочно не можемо, адже карантин.

А ще зламані туалети та дірки замість панелей в стелі. Батьки переконують, що все через неякісні ремонти, зокрема покрівлі школи:

"Чотири рази виділялись кошти на загальну суму 1,2 млн гривень. Наразі ці роботи не виконувались або виконувались частково", - кажуть батьки.

Школа, яка розрахована на 708 учнів, нині заповнена понад тисячею дітей, грошей на розширення школи чекають уже кілька років. І крім проблем з станом будівлі, батьки нарікають на проблеми і з самим навчальним процесом. Зокрема на 16 класів старшої школи два вчителі математики, один з них на лікарняному:

"Ось зараз урок математики в 10 класі проводиться, так як вчителя немає діти на балконі. Дивіться, як все проходить. Це систематично. Як нам здавати ЗНО?", - обурюються батьки.

Новини України: учні столичної школи №162 вчаться в класах із полущеними стінами

Ще по одному вчителю з інформатики та трудового навчання на всю старшу школу.

"Замінюють вчителі, в кого вільно, так непрофільні але на жаль. Ми це все, коли прийде вчитель, їй пояснимо і вона дожене", - каже директорка школи №162 Наталія Марченко.

Щодо самого стану будівлі директорка каже, усі проблеми знає, звернення написала в управління освіти і чекає на них фінансування:

"Провели ремонтні роботи. Це заміна зливних стоків, щоб відвести воду від стін. Класи, які ви бачили, зачинені на ремонт", - додає директорка.

Що ж до того, що діти дихають хлором, директорка запевняє, що іншого виходу нема.

У місцевому управлінні освіти кажуть, що перед початком навчального року школу перевіряли і, попри проблеми, визнали придатною для навчання:

"Заклад абсолютно нормально може працювати. Ніяких там проблем немає. Те, що ви кажете, це поточні питання, які виникають в процесі. Над цим треба працювати", - каже керівник управління освіти Святошинської РДА Олексій Сукенніков.

Тим часом батьки продовжують писати звернення у всі можливі інстанції.

Нагадаємо, в Ужгороді в школі дітям видали їжу в файлах для документів.

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