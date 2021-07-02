Гримить і блискає: де сьогодні в Україні очікуються грози, град та зливи

Гримить і блискає: де сьогодні в Україні очікуються грози, град та зливи

У Рівненській області стихія пошкодила майже 9 тисяч гектарів лісу.

В Україні панує негода. Зокрема близько 100 мільйонів гривень збитків завдала стихія лісгоспам Рівненської області.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 2 липня.

Під час зливи дерева гнуло, ламало та викорчовувало з корінням. Відтак негода пошкодила майже 9 тисяч гектарів лісу. Тож лісники просять область визнати це надзвичайною ситуацією регіонального масштабу і виділити гроші. Це дасть можливість якомога швидше взятися за очистку повалених дерев, і можна буде продати деревину дорожче, себто як ділову.

В інших західних регіонах збитки від негоди ще підраховують. Зокрема, на Волині буревій за пів години наробив лиха у Володимирі-Волинському та навколишніх селах. Там вітер був такої сили, що величезні дерева просто ламало навпіл. Стихія пошкодила десятки дахів.

Погода в Україні: короткочасні дощі пройдуть у більшості регіонів

Гримітиме і блискатиме сьогодні знову у більшості регіонів. Також очікуються короткочасні дощі. Подекуди - попереджають синоптики - будуть ще й грози, град та зливи. Суха погода очікується хіба на півдні і частині сходу країни. Центр і захід тим часом заливатиме.

При цьому температура повітря залишатиметься високою. Лише в Карпатах буде свіжо, не більше 17 градусів тепла.

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