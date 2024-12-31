Гривня падає, долар росте: що буде з курсом 2025 року

На Новий рік можливий стрибок долара! Експерти зробили прогноз, що відбуватиметься з курсом валют в Україні найближчими днями.

Чого наразі очікувати на перетині грудня і січня, на стику поточного і прийдешнього років, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти? Всі деталі – в ексклюзиві ТСН.UA.

Отже, долар за ціною понад 42 гривні став в Україні реальністю. Могло бути ще дорожче, та, схоже, на заваді стали свята: минуле Різдво і прийдешній Новий рік, коли ділова активність традиційно спадає. "Під ялинку" курс пригальмував і навіть трохи відкотився. Минулого тижня тривав висхідний тренд курсу долара.

За інформацією спеціалізованих сайтів, за 23-24 грудня готівковий долар здорожчав ще на 15 коп. у продажу і на 10 коп. у купівлі: у середньому до 42,35 і до 41,75 грн/долар відповідно. Однак від середи, 25 грудня, долар почав дешевшати і на неділю, 29 грудня, курс знизився до 42,30 грн/долар у продажу і до 41,72 грн у купівлі. У підсумку за тиждень вартість американської валюти зросла на 10 коп. у продажу і на 7 коп. у купівлі.

Також читайте В Україні вчетверо здорожчає транспортування газу для внутрішніх споживачів

Нацбанк протягом тижня показово довів офіційний курс гривні майже до 42 грн/долар (41,99), потримав його добу і знизив на 15 коп., до 41,84. Та на понеділок, 30 грудня, гривня здешевшала на 10 коп., до 41,94 грн/долар, тобто на 6 коп. за тиждень.

Експерти говорять, що максимум активності на безготівковому ринку був перед Різдвом, 24 грудня, надалі обсяги оборудок з купівлі-продажу зменшились. Нацбанк учергове задовільнив зайвий попит на валюту додатковими продажами її з резервів, у підсумку курс пішов донизу від 42,10 до 41,80 грн/долар. Готівковий ринок відреагував не так активно, та незначне зниження курсу мало місце, зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"На готівковому ринку протягом тижня були високими як попит на валюту, так і її пропозиція, курс коливався вгору-вниз і сформувався на теперішньому рівні".

Також читайте НБУ продав рекордний обсяг валюти, щоб підтримати гривню

За словами економіста Андрія Забловського, регулятор заплатив високу ціну, аби втримати безготівковий курс нижче 42 грн/долар.

"З 23 до 27 грудня Нацбанк, щоб підтримати курсу гривні на міжбанку і не допустити падіння, продав понад півтора мільярдів доларів. Як видно з даних на сайті НБУ, це один з найвищих показників від початку вторгнення рф в Україну. Загалом у поточному році Нацбанк купив на ринку всього 126 млн доларів, а продав з резервів – 34,57 млрд доларів. Це суттєво більше ніж за 2022 рік – 26,38 млрд та за 2023 рік – 28,83 млрд".

Примітно, що всі експерти дали схожі прогнози: нас очікує досить спокійний тиждень, бо настає Новий рік, коли ділова активність падає до мінімуму. Член Економічного дискусійного клубу аналізує, що наразі ми матимемо певний короткий тайм-аут.

Також читайте Підвищення тарифів на транспортування газу може негативно вплинути на економіку України – Асоціація газовидобувних компаній

"Національний банк виконав своє завдання на 2024 рік, офіційний курс доведений до планових 42 грн/долар. Бізнес – на канікулах, населення зайняте новорічними турботами. Середній готівковий курс утримається на досягнутих значеннях – 42,20-42,40 грн/долар".

Продавати чи купувати валюту

Примітно, що Олег Пендзин повторив свою пораду: заробляти гроші "на грошах" у найближчі три місяці найкраще, інвестуючи у гривню.

"Найбільший дохід дадуть цінні папери: облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), трохи менше – депозитні вклади.

А от Андрій Забловський пропонує у найближчий тиждень-два призупинити будь-які операції з валютою: не купувати і не продавати. На його думку, у січні долар може ще подешевшати.

"Не виключено, що в умовах "штилю на ринку" банкіри, або пожвавити продажі ради заробітку, нехай і меншого, ніж звичайно, продаватимуть долари чи євро за курсом, нижчим за середній. Очевидно, що тоді варто придбати".

Також читайте Виплати для ВПО: хто отримуватиме допомогу від 1 січня 2025 року

Андрій Шевчишин говорить, що у довгостроковій перспективі купівля валюти завжди має сенс, бо гривня, на жаль, буде лише знецінюватись. І попит у поточному році на валюту рекордний.

"Банки везуть і везуть готівкову валюту, за інформацією НБУ, за 11 місяців 2024 року завезли історично рекордні обсяги – 14,3 млрд доларів, тільки за листопад надійшло 1,48 млрд доларів. Дані за грудень будуть пізніше, але це більше мільярда доларів. Понад 72% від завезеної готівки – долар США, лише 26% – євро, незважаючи на євроінтеграцію і основні міграційні потоки з України до Європи".

Експерт уточнив: готівкову валюту купує не лише населення, а й тіньовий бізнес. Та, за оціночними даними, за рік на руках пересічних українців накопичено понад 10 млрд готівкових доларів. Цікаво, що Андрій Забловський повідомив, що співвітчизники потроху переходять з долара у євро. За даними Нацбанку, частина валютних депозитів у євро збільшилася за п’ять років з 16% до 25%. Для тих, хто має значні кошти, експерт пропонує також інвестиції у банківські метали (золоті і срібні зливки) та криптовалюту.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ДОЛАР ВПАДЕ?! КУРС ВАЛЮТ ШОКУЄ! ГУЧНИЙ ПРОГНОЗ НА НОВИЙ РІК!"