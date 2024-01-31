Грошей для України немає: що відомо про протистояння у США та позицію Байдена і Трампа

Демократи Палати представників Конгресу США вимагають від спікера Майка Джонсона поставити на голосування питання про продовження допомоги Україні. І закликають своїх виборців прямо звертатися до його офісу, щоби чинити тиск. Угоди щодо кордону досі не уклали. Але спікер уже дав зрозуміти - вона їм не подобається, тож грошей для України, відповідно, теж немає.

Про це розповіла власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.

Чому у США не поспішають виділяти гроші Україні

"У Вашингтоні стартував український тиждень. Тут гостюють українські військові і діти, які були викрадені Росією, але їх вдалося повернути. Привітати їх прийшли конгресмени від демократів. Але окрім хороших слів про підтримку утішити українців наразі нічим", - зауважує Ольга Кошеленко.

Угоди по кордону досі немає, але навіть якщо вона буде - спікер нижньої палати Майк Джонсон попередив, до палати представників вона надійде "мертвою". А отже і додаткову допомогу Україні він і не збирається ставити на голосування.

Він має винести закон про допомогу Україні на голосування, і той набере понад 300 голосів. Він використовує це як обманну стратегію. Люди повинні звертатися до його офісу- спікера Джонсона від Луїзіани - він усе затримує", - каже конгресвумен від демократів Марсі Каптур.

На республіканців чинить тиск експрезидент Дональд Трамп, який заради виборчої конфронтації із президентом Байденом не зацікавлений у жодних угодах - говорить конгрсмен Джим Коста.

Сам спікер Джонсон такі звинувачення назвав абсурдними, але не заперечує - обговорює ситуацію із Трампом.

"Я обговорював цю ситуацію з колишнім президентом Трампом і він розуміє нашу відповідальність тут. Президент Трамп хоче убезпечити країну, він заговорив про безпеку кордону раніше, ніж інші, він робив виборчу кампанію на будівництві стіни. Чому? Бо бачив, що наближається катастрофа", - заявив Джонсон.

Пояснення депутатка Устінової

Лідерка парламентської фракції Голос Олександра Устінова після кулуарних переговорів із членами американського парламенту ситуацію із продовженням допомоги Україні називає напруженою. Хоча адміністрація Байдена, за її словами, робить усе можливе, переговірна позиція республіканців - забрати у президента Байдена всі повноваження по міграційній політиці.

"Байден дав дуже чітку вказівку домовлятися, що б це не вартувало. Але ми розуміємо, що крім Байдена є його партія, на жаль, окрім президентських виборів ми маємо ще і вибори до Конгресу. Демократичної партії округи, які можуть програти, вони не готові іти на абсолютні поступки, розуміючи, що це їм може вартувати крісла в Конгресі", - каже Олександра Устінова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Напружена ситуація у Конгресі США! Грошей для України немає

Нагадаємо, до України приїхала заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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