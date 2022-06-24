Битви виграє армія, а війну – економіка: чи допоможе новий статус України подолати ворога.

Гроші і великі гроші: кандидатство в ЄС відкриває для України величезні економічні можливості

Євросоюз нині - найбільший торговельний партнер України, а від початку війни - фактично єдиний шлях для збуту продукції. Та щоб повністю увійти в конкурентний ринок, нашим експортерам буде непросто, йдеться в ТСН.

Статус кандидата не означає, що вже завтра станемо повноправними мешканцями Європи. Деякі країни, як от Чорногорія, Сербія, Албанія, на цій стадії зупинилися багато років тому.

«Якщо говорити образно, то це саме старт того стартового пістолета, коли ми розуміємо, що нам дали відлік, а вже ми будемо йти до фінішу, ми будемо бігти, чи ми взагалі перепочинемо і будемо пити каву - це вже залежить від кожної країни окремо», - зазначає виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак.

Намір України очевидний - якнайшвидше потрапити до ЄС. Та навіть забіг цією дистанцією відкриває для нас небачені раніше можливості. Перш за все економічні. «Само по собі кандидатство, воно теж буде приносити для України гроші. Це створює очікування, що загалом ймовірність того, що Україна стане повноправним членом Європейського союзу зі зняттям митних кордонів зі спільним законодавством, це є вкрай важливим для інвестицій», - запевняє директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Вишлінський каже, що це працює дуже просто. Інвестори, знаючи про європейські перспективи, захочуть перенести сюди свої виробничі потужності та технології. При чому мчатимуть наввипередки - поки ресурси недорого коштують. Приклад - невеличка Словаччина, яка буквально за 10 років стала автогігантом. Тепер там базують свої заводи найвідоміші марки Німеччини, Франції, Кореї та Японії. «Це можливість набагато більше заробляти і українцям жити в Україні, а не жити в іншій країні», - додає Вишлінський.

Звичайно, щоб зрештою отримати квиток до Євросоюзу, Україні доведеться попрацювати над реформами та законодавством. Це така собі домашня робота, яку мають виконати всі кандидати. Вона має окрему назву і тридцять п’ять розділів, які стосуються абсолютно усіх сфер держави. Водночас статус кандидата означатиме, що Євросоюз допомагатиме нам як організаційно, так і грошима. При чому це не благодійність, а спеціальна програма. Її загальний бюджет для всіх країн - 14,5 мільярдів євро. Утім, ми розраховуємо на більше.

«Нам будуть доступні фонди з так званого інструменту підготовки до членства. Статус кандидата, він буде дуже помічний у відбудові України після війни. Тому що Євросоюзу буде легше задіяти всі фінансові інструменти, бюрократичні інструменти, тому що буде більше мотивації для відбудови України», - зазначає директорка центру "Нова Європа" Анна Гетьманчук.

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Тому, щоб ЄС сказав "так", передувала фантастична робота дипломатії та експертів-міжнародників, каже директорка центру “Нова Європа” Анна Гетьманчук: «Це, звичайно, політичний та дипломатичний успіх України. Це безсумнівно. У нас вже були випадки, коли Європейський союз вимагав реформ так, начебто Україна вже була кандидатом. Але насправді ми мали всі преференції, які має сусід або партнер. Зараз ця ситуація вирівняється».

На користь нашої держави грають ще кілька цілком конкретних рішень з боку ЄС. Єврокомісія на рік скасувала всі мита та тарифи для українського експорту, Україна приєдналася до європейської енергомережі, наші біженці отримали статуси тимчасового захисту, тобто можуть отримувати гроші, навчати дітей та працювати у країнах ЄС, ми подали заявку на безкоштовний роумінг та доступ до недорогих кредитів для бізнесу. А запуск плану Маршалла свідчить про те, що Україна швидко відновиться після нашої перемоги.

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