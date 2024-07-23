Гроші, квартира та доплати: як в Україні заохочують лікарів працювати у віддалених громадах 

Що громади пропонують медикам, щоб ті працювали у них.

В Україні бракує майже 12 тисяч лікарів. Найгостріше це відчувається в сільській місцевості та в прифронтових зонах. Наприклад, до Семенівки, а це на самім кордоні з Росією, приїхали два хірурги. Але там іще щонайменше 4 вакансії не закриті.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Медик з Авдіївки переїхав на Чернігівщину

Сергій Толбатов з Авдіївки. Років із десять тому травматолог за фахом покинув медичну практику і пішов у бізнес. А в 2022 році життя знову довелося розпочинати з нуля. З рідної Авдіївки він переїхав на Київщину. У свої 58 вирішив повернутись у медицину. Підтвердив спеціалізацію і шукав роботу за фахом.

Сергій Толбатов

Про вакансію в Семенівці дізнався із соцмереж і його не злякала близькість до російського кордону. Травматолог каже: після пережитого на сході, на півночі йому відносно, спокійно.

В Україні бракує 12 тисяч лікарів

Війна змусила мігрувати і лікарів. За даними МОЗ зараз орієнтовно 12 тисяч незаповнених лікарських вакансій. Найменш укомплектовані лікарні - в зоні бойових дій. Це Донецька, Луганська, Херсонська та Миколаївська області.

"Яким чином забезпечити працевлаштування лікарів на прифронтовій зоні?. Складне питання. Тобто це або матеріальна стимуляція, заробітна плата. Зацікавлення і мотивація персоналу також молодих лікарів, мені здається, тим, що певний обсяг роботи, робота важка, але можливість навчитися наданню допомоги в критичних станах, і це дуже важливо для молодого лікаря", - каже Сергій Дубовий, заступник міністра.

Нікому лікувати людей! 12 тисяч вакансій! З прикордоння тікають усі!

Як Семенівка на Чернігівщині шукає медичних працівників

На десять тисяч населення, зокрема на Чернігівщині - лікарів лише половина від необхідних. У Семенівці дефіцит кадрів теж є - хтось виїхав через обстріли, одна медсестра загинула. Жінка йшла центром, коли росіяни почали обстрілювати місто з артилерії. Ті хто лишилися переважно пенсіонери.

"У нас бракує гінеколога, дуже жінки страждають, їм доводиться їздити до сусідніх громад, ендокринолог - люди звертаються до Корюківської лікарні у нас 5 чоловік їздить на гемодіаліз до Корюківки…. Хоча наша громада їх повністю фінансує. У нас не закритий дерматолог", - каже Алла Маркова, медична директорка.

Алла Маркова

Медична директорка каже: Семенівка - територіально віддалена. Через погані дороги до найближчої лікарні хворого можна і не довезти. Тому почали шукати собі нових фахівців.

Аль-Хамес Тарек - хірург загальної практики. Родом із Сирії, а вчився у Львові. Працював, каже, в обох країнах. У Семенівці вже два місяці. У квартирі, яку йому виділила міськрада, лікар поки що обживається. Орієнтовно тридцять квадратів. Сучасний ремонт, необхідні меблі, вся побутова техніка.

Поки в лікарні не з'явилися нові лікарі - хворих оперував завідувач відділення самостійно. Михайло Бузань по суті жив у лікарні. За рік - 240 операцій.

Сергій Толбатов чекає, коли до нього переїде дружина. На неї розраховують і в лікарні, адже вона медсестра. Поки для родини міська влада підшуковує будинок. Вони хочуть ближче до землі, як було вдома, в Авдіївці. Житло, напевно, головна мотивація переїзду родини медиків на північ.

Що влада пропонує медикам

Іще дві квартири для медиків - міська влада ремонтує. Через війну бюджет громади зменшився, але новим лікарям одноразово виплачують по сто тисяч гривень.

Усім, хто працює на ставку, - щоквартальні доплати по 15 тисяч. Міський голова, сподівається, що нові лікарі оцінять їхні зусилля. Міський очільник каже, їхня головна мета - зберегти лікарню. Щоб уже після війни сюди знову повернулися ті, хто виїхали, й активне життя в громаді знову відновилося.

Яких медиків бракує в Україні

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