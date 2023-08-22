"Повільна смерть для армії": як змінювалися витрати на Збройні Сили України від 2014 року

Війна в Україні триває понад 18 місяців, а з нею зростають витрати коштів на захист та оборону від агресора. Щоденно ворог витрачає мільйони аби знищити Україну та українців. Наші воїни дають гідну відсіч окупантам, але і ми витрачаємо фінанси на цю жорстоку війну.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, скільки вже Україна витратила коштів на оборону від 2014 року, адже саме тоді ворог напав на нашу землю.

Якими були витрати після вторгнення

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), військові витрати України 2022 року сягнули 44 млрд доларів і за рік зросли на 640%.

Це стало найвищим однорічним зростанням військових витрат країни, коли-небудь зафіксованим у даних інституту. Внаслідок цього частка військових витрат ВВП України зросла до 34% 2022 року з 3,2% 2021 року.

А за інформацією РНБО, 2022 року на національну безпеку і оборону України за загальним та спеціальним фондами державного бюджету фактично спрямовано 1 536,6 млрд гривень, або 32,5% валового внутрішнього продукту. Значну частку надходжень на рахунки спеціального фонду державного бюджету органів сектору безпеки і оборони України становить благодійна, гуманітарна та міжнародна технічна допомога.

Яким було фінансуванння Сил оборони у 2022 році / Фото: Фото з відкритих джерел

Про втрачений час

За словами Ігоря Романенка, військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці, заступника начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.), до 2014 року витрати на армію, на жаль, були незначними - біля 1% ВВП України.

"Після 2014 року, коли почалася війна, і стало зрозуміло, що потрібно змінювати ситуацію навколо армії, фінансування намагалися покращувати. Адже 1% ВВП це надто мало. З таким фінансуванням армія будь-якої держави світу приречена на повільну смерть. Коли президентом України став Петро Порошенко, то на армію виділялося вже 5% ВВП, але це фінансування ділилося наполовину - 2,5% на ЗСУ і 2,5% на МВС України, яке очолював тоді Арсен Аваков. Аби вступити до НАТО було достатньо виділяти на армію 2-3% ВВП, і на той момент такий стан справ всіх влаштовував. Додам, що такий розподіл фінансів був зроблений спеціально під МВС, бо озброєння і техніка для ЗСУ були досить коштовними, як і розробки нових зразків озброєння та їх закупівля. Тому, я вважаю, що тоді ділити ці кошти в умовах війни було неправильним рішенням. Це жодної користі армії не принесло", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко.

Він додає, що після того як президентом став Володимир Зеленський, витрати на армію спочатку збільшили до 4% ВВП, а потім до 5%, це було зроблено до початку повномасштабної війни.

"Але, на жаль, вже було втрачено забагато часу - армія роками утримувалася на цих нещасних 1-2,5%, тому вже навіть з нормальним фінансуванням виникли проблеми. Під ці кошти у 5% ВВП потрібно було піднімати воєнно-промисловий комплекс, аби він запрацював, та інші важливі потреби. З урахуванням того, що за 30 років незалежності питання армії відійшли на другий план, ми зіткнулися зі складнощами, бо питання безпеки і оборони було, на жаль, для політиків другорядним. Нам постійно навіювали, що агресора поруч з нашим кордоном ніби не існує. Тепер ми, на жаль, платимо за такі невиважені підходи", - підсумовує Ігор Романенко.

Як змінювалися витрати на армію

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", розповів сайту ТСН.ua, скільки Україна витратила на армію коштів, починаючи від 2014 року.

Як змінювалися витрати на ЗСУ з 2014 року / колаж ТСН.ua

За його словами, витрати на оборону України змінювались таким чином:

2014 року – ця сума склала приблизно 1 мільярд 370 мільйонів доларів, за тодішнім курсом - приблизно 15 мільярдів гривень;

2015-го це вже було більше 1 мільярд 910 мільйонів доларів, за тодішнім курсом - понад 40 мільярдів гривень;

2016 року – 2 мільярди 110 мільйонів доларів;

2017 року - 2 мільярди 650 мільйонів доларів;

2018 року - 3 мільярди 200 мільйонів доларів;

2019 року - понад 4 мільярди доларів;

2020 року - понад 5 мільярдів 200 мільйонів доларів.

"У 2021 році витрати на армію знизили, вони склали 4 мільярди 500 мільйонів доларів. Але за підрахунками у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ці витрати склали більш ніж 8 мільярдів 300 мільйонів доларів. Якоїсь конкретної інформації щодо витрат у 2023 році поки немає, але з урахуванням підтримки нас міжнародними партнерами та різноманітними програмами, орієнтовно у 2023 році загальні витрати на Сили оборони України можуть перевищити 30 мільярдів доларів", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Коваленко.

Що кажуть у Кабміні?

За даними Кабміну, за першу половину 2023 року уряд виділив на оборонні потреби 672 млрд грн.

"За цей же час абсолютно всі податки громадян та бізнесу склали 600 млрд грн. Тобто кожна гривня і кожна копійка, яку громадяни України платять у бюджет, ми одразу направляємо на зарплати військових, техніку, зброю, дрони, боєприпаси та інше забезпечення нашої армії", - написав у своїй сторінці у соціальній мережи Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

За перші пів року 2023 уряд виділив на оборонні потреби 672 млрд грн. / колаж ТСН,ua

До прикладку, лише Київ минулого року профінансував 21 військову частину на майже 800 млн грн. Цього року 19 військових частин Києва вже профінансовано на понад 400 млн грн. Крім цього, на 1,1 млрд грн Київрадою вже передбачено фінансування програми "Захисник Києва" 2023 року. Ці кошти спрямовують на комплексну підтримку військових частин, підрозділів Сил оборони та безпеки столиці.

Київ теж збільшив фінансування Сил оборони до 5 млрд гривень. Відповідне рішення ухвалила сесія Київради.

Економісти: коштів має вистачити

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, зазначає, що витрати на Сили оборони є зараз основними для держбюджету.

"У нас понад 60% державного бюджету спрямовуються на армію. Звичайно, що частина цих коштів з наших податків, але основна частина - міжнародна допомога. Є безкоштовні гранти, які не потрібно буде повертати, а є кредити, за які доведеться розраховуватися. Якщо казати про усю фінансову допомогу від міжнародних партнерів, то приблизно 30% від неї повертати непотрібно, а 70% - це кредити, які треба повертати. За рахунок цих грошей і фінансується наша армія. За п’ять місяців цього року ми витратили на оборону майже 700 мільярдів. Без закордонної допомоги цих грошей ми не знайшли б", - пояснює сайту ТСН.ua Олександр Охріменко.

Він додає, що допомога нам надходить і для хвилювання підстав немає.

"Все що було заплановано на цей рік від США та країн ЄС, вони все своєчасно нам перераховують - і гранти, і кредити. Кошти надходять різними шляхами, але все потрапляє до однієї корзини – держбюджет. Тому можна сказати, що у цьому році з фінансуванням армії проблем не буде. А ось що буде у наступному, залежить від рішення Конгресу США. Наскільки відомо, то конгресмени, навіть республіканці, підтримують Україну і планують збільшити фінансову допомогу", - зазначає Охріменко.

Експерт підкреслює, незважаючи на ракетні удари, численні ушкодження великої кількості будівель та інфраструктурних об’єктів, у нас є гроші на виплати переселенцям та на будівництво тимчасового житла, тим хто його втратив. Все це робиться за ці ж гроші, які ми отримуємо від західних партнерів.

Експерт запевняє, що у цьому році з фінансуванням армії проблем не буде / Фото: Associated Press

Що кажуть у Міноборони?

У Міністерстві оборони України, куди ми звернулися, щоб отримати відповіді стосовно витрат на армію, сайту ТСН.ua заявили, що порушена тематика стосується ширшого кола суб’єктів Сил оборони України, а не лише Міністерства оборони та Збройних Сил.

"Вичерпну та всебічну інформацію про фінансування Сектору безпеки і оборони України, може надати Міністерство фінансів України, як центральний орган виконавчої влади, який володіє відомостями про бюджетні кошти, що виділяються для заходів із відсічі збройної агресії російської федерації, фінансування оборонних та стратегічних галузей промисловості тощо", - повідомили сайту ТСН.ua в управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Що кажуть у Мінфіні?

"За перші 7 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 969,2 млрд грн (у липні - 150,2 млрд грн), або 59,1% від загальної суми видатків загального фонду держбюджету", - повідомили сайту ТСН.ua в пресслужбі Мінфіну.

Там додають, що кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Також повідомляємо, що головними розпорядниками бюджетних коштів є Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ та інші державні органи, які здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та правоохоронними органами. Згідно з Бюджетним кодексом України відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень", - додають в пресслужбі Мінфіну.

Зазначимо, що ні у Мінфіні, ні у Міноборони нам не змогли відповісти на запитання: як саме фінансувалися Збройні сили України від 2014 до 2023 року, хоча в обидва міністерства були відправлені відповідні інформаційні запити.

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