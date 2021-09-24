Гроші на мрію: у Херсоні шкільний двірник збирає кошти на участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу

Гроші на мрію: у Херсоні шкільний двірник збирає кошти на участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу

Чоловік також працює тренером.

Шкільний двірник з Херсона збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з боротьби джиу-джитсу. 48-річний чоловік написав про це у соцмережі, а допис підхопили місцеві видання. Херсонці почали перераховувати гроші на його мрію.

Про непростого двірника та його силу волі - у сюжені ТСН.Ранок 24 вересня.

На подвір’ї школи №57 ідеальний порядок - це все робота нового двірника. Ігор Євтушенко працює тут лише кілька місяців. Донедавна ніхто і не здогадувався, що цей двір мете дійсний чемпіон України та Європи з джиу-джитсу.

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Нині ж чоловік зібрався на чемпіонат світу. На поїздку потрібно 700 доларів, яких у нього немає. Про це Ігор написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, розраховував на знайомих, але допис підхопили місцеві видання. Потім люди почали надсилати гроші. "Я навіть не знаю, хто ці люди. Хтось по сім гривень надсилає, по 35. Хтось - тисячу надіслав", - розповів чоловік.

Про те, що їхнії двірник ще й спортсмен, у школі дізналися з Інтернету. "Вирішили долучитися до цієї

акції і трохи допомогти йому. Будемо вболівати, щоб він там переміг", - каже директорка школи №57 Херсона Олена Гаврилюк.

Новини України: шкільний двірник збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з боротьби джиу-джитсу

Своєї шкільної роботи чоловік не соромится, бо вона добре вписується у його графік. Першу половину дня він прибирає, а ввечері йде до спортзалу, там працює тренером.

Шлях до джиу-джитсу в Ігоря був довгим. Він розповідає, що в молодості працював водолазом, але 20 років тому доки їхню обласну рятувально-водолазну службу розформували. Тоді подався у бізнес, який вважає невдалим вибором. В якісь момент зрозумів, що набрав 20 зайвих кілограмів, аби схуднути він зайнявся спортом. У 42 роки опанував джиу-джитсу. Став чемпіоном. Нині тренує інших і дітей, і юнаків, і навіть своїх ровесників.

Лише за два дні люди для Ігоря зібрали понад десять тисяч гривень. Він каже, що вже можна робити стартовий внесок. Чемпіонат світу з джиу-джитсу відбудеться у листопаді в Арабських Еміратах. Спортсмен вірить, що поїздка вдасться. А наразі одразу після тренування йде додому спати, бо рано-вранці треба до школи - прибирати осіннє листя.

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