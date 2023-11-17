Гроші не доходять до поранених воїнів: які схеми вигадують шахраї в Україні і як не попастись на гачок

В Україні активізувались шахраї, які нібито збирають гроші на лікування поранених військових. І це у час, коли реальні волонтери заледве закривають збори на потреби ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Шахраї використали фото військового і виманюють у людей гроші

ТСН вирішила проаналізувати пости, де збирали гроші на потреби пораненого військового.

"Вперше моя увага зачепилась за фото, на якому обпечений чоловік. Але просять кошти на пересадку серця. Вдруге я вже звернула увагу на текст. Вже під іншим фото було ідентичне оголошення. І увага, третій пост - нове фото, той самий текст. Йде збір на пересадку серця прикордоннику Михайлу Дармограю", - пояснює Ірина Маркевич.

ТСН вирішила з'ясувати, чи є людина з таким ім'ям, що з його серцем і чи дійсно родина потребує фінансової допомоги.

Виявилось, що така людина існує. Михайло Дармограй вже пів року живе виключно на пігулках. Ці препарати підтримують його серце.

Михайло Дармограй

Михайло 24 лютого сам прийшов у Центр комплектування, вже на наступний день був на Чернігівщині на кордоні з Росією. Потім воював на Донеччині. Одного дня під час обстрілу в окопі втратив свідомість.

Ці напади повторювалися. У лікарню Михайло потрапив вже коли не міг ходити. Після обстежень виявилося, що серце більше не виконує свою функцію. Спочатку родині рекомендували їхати на трансплантацію до Німеччини. Друзі Михайла зробили пост у соцмережах, де описали його реальну історію, додали довідку з лікарні і прикріпили номер картки Михайла. Туди почали надходити перекази. Але в один момент Михайло отримав повідомлення, що з його картки знято майже 40 тисяч гривень.

Яким чином це трапилось він не знає. Картку швидко заблокував. До поліції не звертався. Однак у соцмережах почали з'являтися пости з текстом, який писали друзі Михайла, однак з іншими реквізитами та фото.

Оголошення шахраїв

Історія почала обростати ще більшою кількістю подробиць: Михайло в шахрайських зборах став "сиротою".

Воїну за державний кошт пересадять серце

Михайло нині стоїть в листі очікування на пересадку серця в Україні. Вона буде оплачена коштом державного бюджету. Тариф НСЗУ на трансплантацію серця - 2 мільйони гривень. Усі медичні технології, які є в Україні, для військових безоплатні. Навіть омбудсмен закликав українців не збирати гроші на лікування і реабілітацію бійців, бо держава має ресурси, щоб надавати допомогу.

Однак є технології, які не має українська система охорони здоров'я - це можуть бути індивідуальні надруковані імпланти для обличчя, важкі випадки протезування, надскладні поранення, окремі потреби шпиталів. І тут потрібна благодійна допомога українців. Ці донати збирають фонди з офіційними реквізитами або волонтери, що не один рік співпрацюють з шпиталями.

Білборд з подякою ЗСУ

Як перевірити, чи збір йде реальній людині

Нині кількість шахрайських зборів на лікування поранених росте у геометричній прогресії. Шахраї в першу чергу пишуть текст, який максимально тисне на емоції, але має мінімальну кількість фактів. Використовую чутливі фотографії.

Перше правило - перевірити чи оригінальна фотографія. Для цього треба натиснути на фото правою кнопкою миші, вибрати строфу - пошук зображення через гугл. Найпевніше ви одразу знайдете першоджерело. Як перевіряти фото в Інтернеті

Для цього треба натиснути на фото правою кнопкою миші, вибрати строфу - пошук зображення через гугл. Найпевніше ви одразу знайдете першоджерело. Друге правило - дивитись на акаунт автора публікації. Якщо сторінка анонімна, якщо на ній не має фото реальної людини, вигаданий псевдонім, на сторінці розмішені тільки збори і різні номери карток - це ошуканський акаунт.

Шахрай з Волині виманив 60 тис. грн

Поліція Волині викрила махляра, який створив одразу 20 акаунтів у Facebook.

"Засуджений в оголошеннях використовував фото реальних людей, які дійсно потребували допомоги, але підв'язував до них свої банківські рахунки", - кажуть у поліції.

Раніше судимий, разом зі своєю співмешканкою робив дописи з різних комп'ютерів ось у кімнаті гуртожитку.

Там знайшли техніку, десятки банківських карток. Слідчі змогли довести збитки 60 тисяч гривень. Люди, які донатили, навіть не знають, що гроші йшли злодіям. Слідчі задокументували 100 таких фактів.

Пані Ольга одна з сотні постраждалих. Жінка з Чернігова. Сама записалась в ТРО. Готувала для військових. Нині на пенсії. І свій бюджет вона суворо ділить на побутові потреби і донати.

"Я відкрию - і тим хлопцям треба, і тій бригаді, і тому пораненому. У мене очі сльозами наливаються. Два-чотири рази на місяць я перераховую гроші", - каже Ольга.

Жінка розповідає, що поліція повідомила їй, що вона перерахувала гроші аферистам. Пані Ольга після цього випадку не перестала донатити, але стала ретельніше перевіряти, кому віддає гроші.

А у випадку з Михайлом спрацювала типова помилка. Коли гроші зникли з його картки, він не звернувся до поліції і це дало можливість шахраям продовжувати збирати гроші і використовувати його історію навіть після блокування рахунку. Хоча до кіберполіції нині можна звернутися навіть онлайн. І цей крок може зупинити вал шахрайських зборів.

Шахрай з Волині ж уже отримав вирок - 5 років та 4 місяці позбавлення волі.

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Нагадаємо, відомий ветеран заявив про викриття псевдоволонтерів у Києві.

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