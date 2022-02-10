Гроші заплатили, а нових квартир немає: на Київщині люди декілька років не можуть в'їхати у власне житло

Забудовник вимагає у людей доплати, щоб закінчити будівництво.

Мешканці 9-поверхівки на Київщині не можуть отримати власне житло. Частину будинків, скаржаться, почали будувати ще 2017-го, але й досі жоден не завершили.

Детальніше про ситуацію - у сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте В Україні затвердили сезонне меню для дошкільнят: які страви увійшло до нього і що змінилося

Забудовник, кажуть, вимагає у людей доплати, щоб закінчити будівництво. Люди на таке не згодні. Інвестори просять місцеву владу визнати будинки проблемними, внести їх до спеціального реєстру. Це, мовляв, дозволить передати їх іншій компанії, яка б завершила проблемне будівництво.

Місцеві чиновники відповідають - готові надавати юридичну допомогу, проте визнати будинки проблемними не можуть, бо ті звели узагалі без жодних дозволів. На цих ділянках можна будувати лише приватні садиби. У забудовника ситуації не коментують.

Жителі 9 багатоповерхівок у Київській області не можуть отримати власне житло | Новини України

Одна із постраждалих Ганна Кухарець розповідає, зараз є державна програма, створюється реєстр недобудов. Сюди ж просять внести і їхню багатоповерхівку. Також вона додала, забудовник грошей не хоче повертати, навпаки, вимагає доплати за подальше будівництво.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.