Грозовий фронт накриває Україну: у Вінниці люди пересувались убрід, а машини дрейфували у бурхливих потоках

Грозовий фронт накриває Україну: у Вінниці люди пересувались убрід, а машини дрейфували у бурхливих потоках

У низинних районах міста знову готуються до підтоплень.

Грозовий фронт накриває Україну. На усій території оголошено штормове попередження.

Про це йдеться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

Шквали, громовиці та град очікують цими вихідними. Надзвичайники попереджають: у таку негоду варто зачинити вікна і не чіпати металевих вхідних дверей - це небезпечно під час блискавок.

А ось жителям низинних районів - як у Вінниці - доведеться знову готуватися до підтоплень.

З неба ллє, гнуться дерева, а вулицями несуться водні потоки. Так виглядав новий густонаселений район Вінниці під час зливи. Гроза із шквальним вітром налетіла на місто увечері 2 липня. Люди пересувались убрід, а машини дрейфували у бурхливих потоках.

На тринадцятому поверсі однієї з багатоповерхівок потоком прорвало відвідну трубу із даху, і кубометри води ринули просто у під'їзди. Першою побачила це пані Ірина і побігла по сусідах.

"Я побачила і почала швидко всім стукати. Тут такі водопади були… Вибирали всі як могли, ковдрами, всім, сусіди ногами виштовхували, швабрами", - розповідає місцева мешканка Ірина.

Стрімким водоспадом усе стікало донизу. В будинку досі мокрі і поздувалися стіни.

"Води, якщо двері відкрити, то вже в хату забігали вичерпували. Єдине що ми потім зрозуміли, що вичерпуємо і топимо нижні поверхи, колективна проблема", - розповідає місцевий мешканець Максим Грабік.

Топило і приватні будинки. В одній оселі змушені були рятувати дітей на двоярусному ліжку, бо на підлозі води було по пояс. Плавали іграшки, техніка, меблі. В оселю принесло бруд та нечистоти. Ольга з двома дітьми змушена шукати собі тимчасове житло, бо тут залишатися не можна. Будинок до всього ще й знеструмлений.

"Мене знову залило, що я маю робити. Третій раз мене топить з дітьми", - бідкається жінка.

У хаті Григорія затоплений підвал і кілька кімнат. Велика вода зіпсувала техніку і меблі. Дивом ніхто не постраждав. Чоловік досі самотужки відкачує воду помпою із будинку.

Залило і церкву у цьому ж районі. Отець Віталій, аби потрапили на службу, йшов по пояс у брід.

"У 2013 році тут також таке було, затопило. Після цього таких стихій не було, і от зараз знову. Як люди сьогодні прийдуть на службу? Ніяк", - каже отець Віталій.

Чи компенсуватимуть їм збитки потерпілі не знають. Не чекаючи, люди самі ліквідовують наслідки, бо синоптики і далі прогнозують раптові і ще потужніші зливи.

Погода в України: грозовий фронт повертається до регіонів – у Вінниці знову готуються до підтоплень

Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінницька область, ТСН.

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