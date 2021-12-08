Грудень - місяць контрастів: центр, схід та південь - заливає дощами, а на заході - сніжить

За прогнозами синоптиків, така погода - з ожеледицею та дощами в центрі, і зі снігом та хурделицями на заході - протримається ще й завтра.

Грудень дивує українців контрастами: центр, схід та південь - накрило дощами, а от на заході - сніжить. На Львівщині - ожеледиця така, що заповнені всі травмпункти. Аналогічна ситуація і на Вінниччині.

Про погодні сюрпризи - 8 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

ЛЬВІВ

У порівнянні з ранком, ситуація поліпшилася. Дороги і тротуари здебільшого розчищені і посипані. Наразі немає ні снігу, ні крижаного дощу. Але вранці виходити на вулиці було доволі небезпечно і львівські травматологи мали чимало роботи. Лише за останню до добу до трьох травмпунктів міста звернулося понад пів сотня осіб. Більшість з них постраждали через ожеледицю.

На ожеледицю і нерозчищені дороги люди скаржилися переважно вранці. Ближче до обіду людям стало пересуватися безпечніше.

За прогнозами синоптиків, завтра впродовж доби на дорогах буде ожеледиця, прогнозують також налипання мокрого снігу і туман.

ВІННИЦЯ

Крижаний дощ накрив Вінниччину. На усіх вінницьких автовокзалах один за одним скасовували рейси. Диспетчери кажуть, що водії просто відмовлялися сідати за кермо.

Найбільш популярними місцями у Вінниці стали травмпункти. Вони переповнені, бо тротуари посипані не усюди, тож люди ламали руки і ноги.

Комунальники виправдовуються. Кажуть: посипають сіллю тротуари ще від ночі, але з неба л'є і на асфальті одразу замерзає.

Увечері почався невеликий дощ, мороз міцнішає - тож уся вода вночі перетвориться на ковзанку, а за прогнозами синоптиків, вночі ще й засніжить.

Погода в Україні: яка ситуація в різних регіонах

КИЇВ

У столиці сьогодні теж негодило. Упродовж дня за мінусової температури йшла злива. Через обледеніння впало близько десятка дерев. Деякі - зачепили припарковані поруч автомобілі, але минулося без потерпілих. Комунальникам від ранку довелося прибирати дерева, що впали, відновлювати дроти електромереж, здирати крижану кірку з тротуарів, а також посипати проїжджу частину піском. Та попри це, Київ сьогодні їхав повільніше, ніж зазвичай, на дорогах затори і тягнучки.

Погода в Україні: у столиці через обледеніння впало близько десятка дерев

За прогнозами синоптиків, така погода - з ожеледицею та дощами в центрі, і зі снігом та хурделицями на заході - протримається ще й завтра. А вже наприкінці тижня по всій території України очікують потепління, аж до плюс семи градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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Автори: Наталка Волосацька, Валерій Кузнєцов