Групове зґвалтування дівчинки на Закарпатті: чому обвинувачені досі на свободі

Вже добігає кінця повторний, другий судовий процес. Однак під час нього з’явилися нові нюанси.

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Це жахіття сколихнуло всю Україну ще 2021 року, однак обвинувачені досі на волі. Понад три роки тому суд покарав їх умовними термінами ув’язнення.

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Зґвалтування на Закарпатті

Це сталося понад три роки тому, але у цій історії досі не поставили крапку. Ба більше, найближчим часом може отримати продовження гучна справа про зґвалтування підлітками 14-річної дівчинки на Закарпатті, яке сталося 2021 року.

Нагадаємо, що цей злочин набув резонансу через те, що в селі була зґвалтована його 14-річна мешканка, а згодом у Мережі причетні до цього злочину виклали відео знущань. Суд, який відбувся над обвинуваченими підлітками (серед них є два брати-близнюки), покарав їх лише умовними термінами. На таке рішення щодо покарання кривдникам 14-річної дівчини свого часу відреагували лідери громадської думки, місцева влада та омбудсмен України Дмитро Лубінець, висловивши своє обурення і занепокоєння.

"Представник регіонального представництва Офісу Омбудсмана побував у селі Верхні Ворота, де троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку. Отримав повідомлення від небайдужих у соцмережах щодо реагування на цю справу. Ситуація наступна: спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім - до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажено до Інтернету та продемонстроване однокласникам у школі", - написав Лубінець.

Це повідомлення від омбудсмена з’явилося у березні 2023-го року. У ньому Лубінець повідомив, що про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді всі троє визнали свою провину. Однак їхнє покарання обурило омбудсмена.

"Як думаєте, яке покарання місцевий суд вважає справедливим? Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-й статті (зґвалтування). При цьому, як з’ясувалося, права дівчини під час судового процесу були грубо порушені - він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики", - додав він.

Тоді з метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої, представник секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої. Під час цього візиту він поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів направлених на відновлення прав дитини. Працівник висловив позицію щодо відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації.

"Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки", - заявив він.

Лубінець також зазначив, що має сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок у справі лише за 2 роки. Згодом Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького районного суду. Тож у справі про зґвалтування неповнолітньої – розпочався новий розгляд.

Що відомо станом на сьогодні

Наразі добігає кінця повторний, другий судовий процес. Але, як з'ясувалося, і під час нього з’явилися нюанси, які можуть бути ознаками затягування судового процесу. Не виключається, що справу розглядатимуть втретє.

На передодні фінальних засідань мати братів-близнюків, яка є їхнім законним представником, перебуває в лікарні. Водночас у соцмережах декілька тисяч дописувачів відреагували на те, що винні у згвалтуванні досі не покарані.

Одна з дописувачок так прокоментувала ситуацію: "Страшно жити поруч".

Що ж знову сталося у цій гучній історії – подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла адвокатка Наталія Баранова, яка захищає інтереси потерпілої дівчини.

"Мати обвинувачених виступає їхньою законною представницею в суді, оскільки так вимагає закон, якщо обвинувачені є неповнолітніми. Саме тому її залучили до справи. Однак зараз хлопці вже повнолітні, вони дієздатні та мають кваліфікованих захисників", - сказала Баранова.

Вона додала, що у всіх судових засіданнях присутній представник служби у справах дітей. Тому, на її думку, навіть відсутність законного представника на судових засіданнях не порушує прав обвинувачених. Це не дає жодних переваг потерпілій стороні та не впливає на справедливість процесу. Такий підхід відповідає актуальній практиці Верховного Суду. За даними адвокатки, потерпіла дівчина отримала тяжку морально-психологічну травму через злочин.

"Її емоційний стан залишається дуже складним, адже судовий процес триває вже понад 3,5 року, а рішення у справі досі немає. Це вже друге коло судового розгляду справи, і дівчинку знову змушують переживати весь жах ситуації, який завдав їй болю, від самого початку. Така ситуація лише посилює її страждання та травмує її знову", - уточнила вона.

Адвокатка зауважила, що потерпіла вважає справедливим, щоб її кривдники отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Наталія Баранова каже, що зараз судовий процес дійсно перебуває на фінішній прямій.

Обвинувачені хотіли уникнути покарання

Крім того, з'явилася інформація, що двоє обвинувачених намагалися мобілізуватися через Обухівський ТЦК, адже тоді вони вже досягли повноліття. Про це повідомила юридична компанія "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

За даними адвокатів, двоє обвинувачених, яким виповнилося 18 років, не мають військової освіти, не проходили строкову службу й не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Втім, на засіданні 22 жовтня 2024 року їхній захист подав клопотання про відкладення судового розгляду через те, що напередодні обвинувачених мобілізували.

У "Міллері" стверджують, що надані копії повісток про виклик до ТЦК не були ніким завірені. Водночас видав їх Обухівський РТЦК у Київській області, хоча обвинувачені постійно проживають у Закарпатській області, зазначають адвокати.

Тоді представники Міністерства оборони України оперативно відреагували на цей факт і повідомили, що обвинуваченим відмовили в мобілізації, а в Обухівському ТЦК проведуть перевірку. Після цього обвинувачені припиняли співпрацю зі своїми захисницями та просили час на залучення нових. Нові захисниці своєю чергою просили додатковий час для ознайомлення з матеріалами, відкладали засідання через зайнятість в інших справах, через хворобу дитини однієї з захисниць, втому іншої захисниці, відводи головуючому судді.

За словами Наталії Баранової, фінальне засідання, яке мало бути 27 грудня 2024 року, перенесли через погане самопочуття матері одного з обвинувачених, яка є його законною представницею.

"Її госпіталізували в ніч перед засіданням. Мати інших двох обвинувачених через погане самопочуття попросила заслухати її виступ на наступному засіданні, яке планувалося на 10 січня. Однак це засідання також не відбулося через госпіталізацію матері цих обвинувачених. Наразі Вища рада правосуддя розглядає питання дострокового припинення відрядження головуючого судді у справі. Якщо таке рішення буде ухвалено, це означатиме, що справу знову доведеться розглядати спочатку – вже втретє", - сказала вона.

Визнали провину, а до в'язниці не потрапили

У прокуратурі Закарпатської області в коментарі ТСН.ua також підтвердили, що судовий процес на завершальній стадії. Своєю чергою в судовому вироку, який був винесений у березні 2023 року та спричинив резонанс через умовне покарання, наводяться слова однієї зі свідків, яка повідомила суду, що під час спілкування з потерпілою остання сказала: "Не знаю, як далі жити". Також у вироку зазначається, що обвинувачені свою провину визнали і вибачилися.

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