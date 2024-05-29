Грузини повстали проти "руского міра": країну охопили протести - яка доля чекає на державу

Парламент країни обійшов вето президентки Саломе Зурабішвіли і ухвалив скандальний закон про "іноземних агентів". Грузини ж не збираються погоджуватись з рішенням проросійської влади, продовжують протестувати і вже анонсують нові масштабні мітинги.

Що наразі відбувається в Грузії, чи правда Тбілісі можуть закрити шлях в Європу, що там із грузинським "Майданом" і чи реально звільнити грузинів від російських пут – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

28 травня 2024 року стало поворотним моментом у грузинській історії. Депутати парламенту зібралися знову, щоб вирішити долю скандального законопроєкту "про іноагентів", який уже весь світ називає антидемократичним і під копірку списаним із російської методички.

Скандальний законопроєкт майже став законом

Його повна назва "Про прозорість іноземного впливу", а його мета – виокремити та зобов'язати регулярно публікувати свої доходи неурядовим організаціям та ЗМІ, які отримують принаймні 20% доходів, зокрема пожертв або грантів, за кордону. Всі вони отримають клеймо "провідника інтересів іноземної сили", а тому, хто спробує відхилитися від реєстрації або ж не подасть декларацію, загрожує чималий штраф у розмірі 25 тисяч ларі — а це понад 9 тисяч доларів.

Провідна провладна коаліція на чолі з проросійською "Грузинською мрією" таки проштовхнула бажане - парламент прогнозовано обійшов президентське вето і проголосував.

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Шляху назад немає

Як пише Ехо Кавказу, відтепер законопроєкт, скоріш за все, таки стане законом. Тепер його знову віддадуть на підпис президентці. Але це формальність, бо навіть якщо вона його не підпише у 5-ти денний термін, це може зробити голова парламенту.

Все це, попри шалений спротив народу Грузії. 28 травня люди знову зібралися на площі перед парламентом, щоб зупинити депутатів. Деякі з них навіть плакали.

Мережею ж шириться новий символ цього голосування - цифра 84, де четвірка - це радянський кривавий серп. Саме стільки депутатів проголосувало та протягнуло скандальний закон. Пізніше президентка Саломе Зурабішвілі назве їх новими 84-ма Серго Орджонікідзе – комуніста грузинського походження, який сприяв захопленню Тбілісі Москвою на початку 20 століття.

Його, до слова, ухвалили всього за 2 дні після святкування Дня незалежності країни. Центральні вулиці столиці заполонили силовики і поліція, але там все ще майорять національні прапори. На цьому фоні відверто цинічно звучать слова лідера парламентської більшості Мамуки Мдинарадзе.

"Напевно, багато років тому ніхто не міг припустити, що Грузія зможе прийняти незалежне рішення, незважаючи на протидію такого масштабу! За це я дякую кожному своєму колезі, і, самому головному, грузинському народові. Якщо б не їх безпрецедентна єдність і мудрість, цього би не сталося! Всі друзі повинні знати, що наша країна готова тільки до гідної і справжньої дружби", - заявив він.

Але грузинський народ не підтримує скандальний закон, про що свідчать незалежні соціологічні опитування. Що в столиці, що в регіонах подекуди понад 60% людей однозначно проти і лише 20% – однозначно за, а решта – не визначились. Але проросійські політики Грузії на це ніби не зважають. Вони знову і знову затягують свою стару пісню про те, що вони захищають мир у Грузії.

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"Доля світу стоїть на кону. Тому ми зараз ухвалюємо цей закон, і Америка, і Європа заспокоюються, їм доведеться з нами поговорити і прийняти наші правила гри", - сказав проклемлівський депутат парламенту Грузії Фрідон Інджия.

Приєднався до цих слів і мер Тбілісі, колишній грузинський футболіст, легенда київського Динамо, який роками жив в Україні, а тепер виступає за дружбу з РФ, Каха Каладзе.

Грузію захопив "русскій мір"

В реальності "русского міра", і це стає зрозуміло, коли ледь не ті самі слова відлунням чути з Москви від голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Григорія Карасіна.

"Подолавши вето Зурабішвілі на закон про іноагентів, грузинський парламент проявив характер і зрілість!", - виголосив Красін.

І грузини це розуміють як ніхто і відкрито висловлюють своє незадоволення, називаючи депутатів рабами РФ.

Ввечері 28 травня на будівлі парламенту Грузії місцеві дали однозначний діагноз і написали "Філіал Росії". Уже 29 травня на тбіліській фортеці Нарікали вивісили банер - "Ні російському режиму".

Європа обурена

Реакція Європи та США була миттєвою. "Уряд Грузії сходить з європейського шляху", - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Водночас голова Євроради Шарль Мішель пообіцяв поставити питання Грузії на порядок денний наступного засідання органу, який він очолює. За даними ЗМІ, Грузію можуть навіть позбавити статусу кандидатки на вступ до ЄС.

"У грудні Європейська рада вирішила надати Грузії статус кандидата за умови, що Грузія зробить відповідні кроки та проведе необхідні демократичні реформи.Ухвалення закону про прозорість у парламенті є кроком назад і ще більше віддаляє Грузію від шляху до ЄС. Грузинський народ чітко обрав майбутнє в ЄС, і ми зробимо все, щоб підтримати його амбіції", - заявив Шарль Мішель.

Ще більш категоричним був співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт. "Подолання правлячої партії в парламенті вето президента на "російський закон" означатиме, що шлях Грузії до ЄС на даний момент завершений. Трагічно, але це правда", - сказав співголова Євроради.

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Відреагували і в уряді Литви.

"Дуже сумний день для Грузії та решти Європи. Ухвалення цього закону фактично припиняє вступ Грузії до ЄС, не приносячи нікому жодної вигоди. Майже нікому", - прокоментував очільник МЗС Литви Ґабріель Ландсберґіс.

Відповідь США

Представник Держдепу Метью Міллер висловив занепокоєння через останні недружні, а то й ворожі вислови представників грузинської влади на адресу його країни та Європи.

"Дії керівної партії, а також антизахідна риторика загрожують демократичній траєкторії Грузії, майбутній економічній безпеці, членству в ЄС, а також ставлять під загрозу відносини Грузії зі США. Прикро, що лідери Грузії вирішують відмовитися від кроків, необхідних для просування Грузії в західному напрямку, якого хоче її народ", - сказав він.

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Грузини не здаються

Грузинський народ так цього залишати точно не збирається. Як передає Ехо Кавказа, грузини вже анонсували нову масштабну акцію протесту у Тбілісі на 2 червня. Протестували вони і ввечері 28 травня. До мітингарів по відеозв’язку приєдналась і президентка країни Саломе Зурабішвіли, яка вже стала одним із облич і символом проєвропейського протесту. Вона запропонувала грузинам референдум.

Що буде далі

Згідно з Конституцією Грузії, президент може призначити референдум за трьох умов: на вимогу парламенту, уряду або щонайменше 200 тисяч виборців. Референдум має відбутися протягом 30 днів після надходження вимоги про його проведення. Але є нюанс – погодити проведення референдуму має і прем’єр-міністр - член проросійської “Грузинської мрії” Іраклій Кобахідзе.



Варто також зауважити, що у Грузії досить скоро відбудуться парламентські вибори і обидва табори – проросійський та проєвропейський – мають на них великі плани. Проросійський табір зараз має більшість в парламенті, а отже тримає за собою крісла спікера та прем’єра, вже наприкінці жовтня 2024 року ризикує втратити владу. Саме тому вони і просувають закони, які можуть обмежити свободи людей, зокрема журналістів. Опозиція ж хоче скористатися моментом, нарешті об’єднати свої сили, створити потужну коаліцію і забрати державне кермо, щоб нарешті звернути з проросійського шляху та повернути Грузію в Європу.

Нагадаємо, через закон про "іноагентів" США вводять візові обмеження для Грузії.

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