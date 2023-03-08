Грузія - на порозі революції: чи зможе президентка Зурабішвілі дійсно накласти вето на законопроєкт про "іноагентів"

Грузини, як і українці під час Майдану 2013-2014 року, відчули, що їхня влада робить відчутний крок назад від ЄС.

У Грузії другий день триває безстрокова акція протесту через закон про "іноагентів", ухвалений у першому читанні напередодні. Українське МЗС висловило солідарність з грузинським народом.

Як український прапор став символом грузинського протесту, що відбувалося цієї ночі навколо парламенту в Тбілісі – йдеться у сюжеті ТСН.

Грузини, як і українці під час Майдану 2013-2014 року, відчули, що їхня влада робить відчутний крок назад від європейського майбутнього, а саме в бік Росії.

Протести 7 березня

Закон про іноагентів у першому читанні в грузинському парламенті ухвалили раптово, більшості опозиційних депутатів у залі не було. Але провладному блоку на чолі з "Грузинською мрією" - партією олігарха Бідзіни Іванішвілі - голосів вистачає і на це, і на те, щоб потім подолати президентське вето. З розумінням, що очікувати від парламентарів нічого, люди за лічені години заповнюють центральний проспект Руставелі і оточують парламент. Сутички з поліцією тривають до ранку 7 березня.

Провладна партія та олігарх, що її утримує, для протестувальників - уособлення Росії, яка не хоче відпускати Грузію з-під свого впливу. Незважаючи на російсько-грузинську війну в серпні 2008-го, в окупованих росіянами Абхазії та Південній Осетії бізнес із росіянами тривав, російські туристи їздили до Грузії, як до себе додому. Росіяни масово почали втікати туди від мобілізації на війну з Україною. Вони тисячами переходили пішки через той самий КПП "Верхній Ларс", через який 2008-го їхні співвітчизники їхали танками вбивати грузинів.

"Росія - це ворог. Якщо ми ухвалимо цей закон - ми станемо провінцією Росії", - грузини

Грузинський народ вважає, що проросійська партія використовує церкву точно, як використовували в Росії. Хочуть зіштовхнути лівих із правими, розділити суспільство, аби різні сили не змогли домовитися. Цей закон - червона лінія.

Закон про іноагентів, яким провладна партія намагається придушити правозахисні організації й опозиційну пресу, протестувальники прямо називають російським, адже це в Росії слово іноагент уже давно означає “шпигун”. І тому на проспекті Руставелі чимало українських прапорів, лунають українські пісні, Росію посилають туди, куди це робили українські прикордонники.

Звернення президентки Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записує звернення зі Сполучених Штатів, де перебуває з візитом. Раніше вона неодноразово обіцяла ветувати закон. Тепер вона звертається до грузинських послів за кордоном і закликає визначитися, яку країну вони представляють. Громадську державу з євроатлантичним рухом чи проросійську верхівку, яка зараз контролює Грузію.

"Це закон нікому був не потрібен. Він з'явився нізвідки. Можливо, його продиктувала Москва. Я звертаюся до вас, ті, що стоять цього вечора на Руставелі, як я сама не раз там стояла. Я стою тут, у Нью-Йорку, і позаду мене статуя Свободи. Це символ, за який Грузія завжди боролася. Я з вами, бо сьогодні ви представляєте вільну Грузію", - сказала вона.

Опозиційні депутати просять західні держави негайно запровадити санкції проти керівної партії.

Реакція ЄС та США

Міністри закордонних справ країн Балтії висловили серйозне занепокоєння ухваленням у першому читанні закону, що заперечує демократичні цінності. Державний департамент Сполучених Штатів застеріг грузинську владу від застосування сили до мирних демонстрантів.

"Це загальне право людей у світі - збиратися на площах, домагатися, аби їхні голоси почули, вільно говорити, домагатися від уряду відповідей. Ми продовжуємо відстежувати ситуацію в Грузії. Але закликаємо дозволити мирним протестувальникам реалізовувати свої права", - наголосив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Затримання під час протестів

На ранок Міністерство внутрішніх справ Грузії звітує про 66 затриманих, серед них - місцевий політик Зураб Джапарідзе. Опозиція заявляє: виходитимуть на проспект Руставелі щодня, аж допоки він не стане справді грузинським. І о третій годині дня за місцевим часом люди в середмісті збираються знову.

Тим часом голова "Грузинської мрії", яка стоїть за законом про іноагентів, Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні - прямий наслідок Революції Гідності. Відтак грузинських активістів він звинувачує в тому, що саме через них у Грузії можуть знову з'явитися російські танки.

Мітинги 8 березня

8 березня з плакатами "Жінки проти контролю" і "Stop Russia" до грузинського парламенту вийшли активістки.

"Грузію не взяли кандидатом у ЄС, хоча вона претендувала. Є перелік умов, які вона має виконати, але закон про іноагентів перекреслює європейське майбутнє Грузії. У мене запитання, невже така коротка пам'ять, адже 2008 року російські танки ледь до Тбілісі не дійшли. Чому так сталося, що грузинська влада повернулася у російський бік і керівна партія перетворилася з "грузинської мрії" на "російську"?" - сказала одна з учасниць Елене Хоштарія, опозиційна політична діячка, депутатка грузинського парламенту від 2016 до 2020 року.

Нагадаємо, мітинги у Грузії спалахнули 7 березня через проросійський закон про "іноземних агентів", який шкодить європейській інтеграції цієї країни. Наступного дня, 8 березня, активісти знову вийшли на протести. Мітингувальники висунули владі дві вимоги: відкликати з парламенту закон "про іноземних агентів" та відпустити всіх затриманих. Проте їм відмовили.

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