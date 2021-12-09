Губернатор Донецької області — Медведчук, Луганської — Бойко: Луценко розповів про плани РФ у 2014 році

Губернатор Донецької області — Медведчук, Луганської — Бойко: Луценко розповів про плани РФ у 2014 році

За його словами, Кремль хотів "створити ракову пухлину особливих утворень" в Україні, щоб дестабілізувати ситуацію на всій території держави.

У 2014 році під час перемовин з Україною Росія пропонувала зробити керівником Донецької області Віктора Медведчука, а Луганської області — Юрія Бойка.

Про це заявив український політик, ексгенпрокурор та ексочільник МВС Юрій Луценко 9 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, Москва хотіла вивести регіони з конституційного статусу областей і перетворити їх на "край".

"Москва дійсно хотіла бачити губернатором Донецької області пана Медведчука, а Луганської області — пана Бойка. Вона хотіла не тільки узгодження прокурора області або начальника міліцейського главка області, але й повного незалежного призначення всіх силових вертикалей до останнього рядового. Це дуже відмінно від того, що мала Автономна республіка Крим. Там дійсно замміністра треба було узгоджувати з кримським парламентом", — сказав політик.

Луценко наголосив, що ніколи в Україні міністр внутрішніх справ не питав дозволу, щоб призначити "начальника райвідділку, чи капітана, чи лейтенанта" — його можна було призначити і зняти наказом міністра.

Політик вважає, що Кремль хотів такими змінами дестабілізувати ситуацію на всій території України.

"Там вимагалося зовсім інше. Фактично на той момент Москва вже пропонувала нам всередині держави Україна створити ракову пухлину особливих утворень, які б за собою потягнули такі самі утворення в інших областях", — підсумував він.

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