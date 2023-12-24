Гучна стаття NYT про готовність Путіна "припинити" війну: чи дійсно РФ хоче "перемир'я"

На думку експертів та журналістів, Путін не має наміру завершувати війну в Україні.

В суботу, 23 грудня, відоме американське видання The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, повідомила, що Путін натякає на готовність до перемир’я. Журналісти ствержують, що начебто російський диктатор ще з вересня надсилає такі сигнали Заходу.

ТСН.ua зібрав реакцію України, експертів та журналістів.

Про що стаття The New York Times

У матеріалі NYT зазначається, що президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

Як пише видання, один із посадовців, який зустрічався з представниками Москви цієї осені, повідомив, що у Кремлі готові до переговорів щодо припинення вогню. “Вони хочуть залишитися там, де вони зараз перебувають на полі бою”, — повідомив він.

"Він справді готовий зупинитися на поточних позиціях", - підтвердив один із колишніх високопоставлених російських чиновників. При цьому Путін "не готовий відступити ні на метр" від захоплених позицій.

Співрозмовники NYT пояснюють, що Путін вважає теперішній час найбільш зручним для такої угоди, оскільки бойові дії на фронті зайшли в глухий кут, контрнаступ України не спричинив перелому, підтримка Заходу розпорошилася через війну в Секторі Гази. Втім, деякі експерти стверджують, що Путін хоче відкласти будь-які переговори до можливого повернення Дональда Трампа до влади у США. Однак, колишні російські чиновники кажуть, що Путін хотів би укласти.

Колишні російські чиновники кажуть, що Путін хотів би укласти угоду раніше: ідеальний час, за словами одного з джерел, був би до президентських виборів у Росії в березні 2024 року.

Окрім того, американські чиновники зазначають, що Путін більше не вимагає усунути від влади в Україні уряду Зеленського. Вони кажуть, що перемир'я, яке пропонує Москва, мало б на увазі збереження суверенної України з Києвом як столицею, але залишило б під контролем Росії майже 20% української території.

Реакція Офісу президента на гучну статтю NYT

В Офісі президента вважають, що Путін не має намірів завершувати війну, Росія все ще хоче повної капітуляції України. Радник керівника Офісу президента наголосив, що так звані мирні переговори із окупантами неможливі.

"Сьогодні жодні переговори з Росією неможливі, тому що РФ виставляє як початкову диспозицію ультиматум – ви повинні капітулювати. Тобто, поки Росія не зазнає поразки або поки не опиниться в повноцінній ізоляції, Російська Федерація не піде на переговори (на українських умовах - ред.). Вона не готова програвати війну, тому переговорних позицій немає", - сказав він в ефірі Freedom.

Подоляк також додав, що в іншому випадку переговорний процес буде мати вигляд, як спроба ще раз примусити Україну капітулювати, юридично залишити за Росією певні території, відмовитися від свого суверенітету і поступово деградувати в бік маріонеткової держави.

Путін хоче виграти час, щоб відволікти увагу партнерів України - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню, щоб відволікти союзників від допомоги Україні.

"Час, коли Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги Росії.

ISW спостерігав подібні спроби Кремля ввести в оману західних політиків, щоб вони чинили тиск на Україну, щоб вони почали переговори з Росією взимку 2022-2023 років, і фактично переорієнтували увагу Заходу на гіпотетичні переговори, а не на те, щоб Україна мала достатньо матеріальних засобів перед весняно-літнім контрнаступом", - нагоолосили аналітики.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Не перемир'я, а "заморозка" війни - Портников

Український журналіст Віталій Портников вважає, що Путін насправді надсилає сигнали про свою готовність "заморозити" війну на тих позиціях на яких зараз перебувають збройні сили Російської Федерації та України, а не перемир'я.

"Мова йде саме про замороження конфлікту. Російський очільник, як підкреслюють представники російських політичних кіл, не готовий відступати ані на метр, тобто мова може йти про замороження конфлікту за умовами якого Російська Федерація збереже повний контроль принаймні над 20% суверенної української території. В американських політичних колах висловлюють серйозні сумніви з приводу того, що існує якийсь український політик, який буде готовий піти на такі домовленості із Володимиром Путіним.

За словами журналіста, диктатор Володимир Путін хоче, щоб центром таких "перемовин" була не Україна, а США.

"По-третє, сигнали щодо замороження конфлікту можуть бути виключно маневром російського політичного лідера, адже, як відомо, Путін майстер в тому, щоб створювати конфлікти між своїми опонентами. Сама ідея замороження конфлікту в момент коли продовжуються дискусії щодо розмірів західної фінансової та воєнної допомоги України, а увага західних урядів сьогодні зосереджена не стільки на російсько-українському конфлікті, скільки на конфлікті на Близькому Сході", - вважає він.

Портников також нагадав усім ще раз, що Росія ніколи не дотримується договорів.

"Таким чином маневром може бути навіть не сам сигнал щодо імовірності замороження російсько-української війни, маневром для продовження цієї війни й для подальшої атаки на Україну, нехай і відкладеною у час, може бути саме досягнення уявного компромісу, яке зупинить військові дії Росії проти України та призведе до встановлення ефемерного миру", - зауважив журналіст.

Стаття NYT про готовність Путіна до "перемир'я" - це провокація

Інший український журналіст Юрій Ніколов вважає, що стаття інформаційного агентства NYT про нібито готовність очільника Кремля "припинити" війну є прокацією та ІПСО.

"Це саме натуральне ІПСО рашистів. Для цієї статті Пєсков навіть дав коментар. Чого не бувало хз скільки разів у статтях, де описували злодіяння рашистів. Бо ця стаття вигідна рашистам. Тому Пєсков і легітимізував її своїм каментом. Сам натяк на те, що Путєн здатен на перемовини – це демотиватор для стомлених українців: "Ну всьо, нехай тепер Зеленський рішає, більше ніяких тьорок про мобілізацію, донати, військову економіку, тепер стадіони замість дронів, шашличкі, я устав". А це і є розвал тилу на догоду загарбнику", - написав Ніколов на сторінці у фейсбуці.

На його думку, подібні статті публікують для втомлених від війни людей, щоб вони поповнили табір "уставших ат вайни".

"Путіну занадто затратно виграти війну на полі бою. Тому він хоче розвалити нас зсередини. Ось він і запускає демотивуючі мислевіруси", - підсумував журналіст.

"Путіну може бути вигідно зробити воєнну паузу"

Очільник Інституту майбутнього та ексрадник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що російському диктаторові "може бути вигідно зробити воєнну паузу" в середині наступного року, "правда, Путін вважає, що до того часу він вийде адмінкордони Донецької і Луганської областей".

"При цьому, можна не сумніватися, що будуть виставлені додаткові умови: визнання нових територій (на це ніхто не піде) і, що більш важливо для Путіна, часткове зняття санкцій як з економіки, так і з нього персонально. Це, судячи з усього, його програма максимум. Якщо цього не стається - він продовжує війну", - написав Денисенко.

Втім, на його думку, Путін теоретично "може дати добро на початок переговорів.

"Справа в тому, що ми дуже часто говоримо про те, що Путін готується до затяжної війни, але ми маємо розуміти: він до неї досі не готовий, попри всю браваду. Є ще один аспект: чим довше триває безперервна війна, тим більше ослаблюється Росія (економічно, технологічно і демографічно, перш за все). Але є ще один фактор: в цей же час, Росія стає все більш залежною технологічно від Китаю в цілому ряді галузей, які складатимуть економіку майбутнього", - зауважив Денисенко.

Також експерт додав, що стаття в NYT також може запустити ще два неочевидні, на перший погляд, процеси. Перший - внутрішньоамериканський. Другий - повʼязаний з Україною.

"Путін неодноразово говорив, що від переговорів відмовляється саме Україна. І можна не сумніватися, що для внутрішнього споживача, росіянами буде використовуватися саме ця теза, що росіяни пропонують мир, а українська влада від цього", - вважає Денисенко.

"Стаття демонструє глибоке нерозуміння війни Росії в Україні"

Підполковник американської армії у відставці Александр Віндман вважає, що стаття американського видання NYT про готовність Путіна до миру - показує "глибокого нерозуміння Росії та незнання Путіна".

"Не знаю, що є більш образливим: боягузтво колишніх політиків, які бояться публічного виступу, тому ховаються за "збереженням таємних каналів", маючи при цьому егоїстичну впевненість у тому, що вони можуть укласти мирну угоду, чи корисні ідіоти, які торгують "зміїною отрутою" путінського миру. Ця стаття демонструє глибоке нерозуміння війни Росії в Україні та незнання Путіна. А аналіз, проведений неграмотними російськими ЗМІ, свідчить про нездатність зробити висновки з десятиріччя невдач тих, хто радить умиротворення", - написав він у Threads.

Як повідомляли раніше, верховний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що Путін воюватиме до остаточної перемоги.

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber