Гучна заява Макрона про війська НАТО в Україні: чи готовий Захід вступити у війну із РФ

На Заході знову заговорили про ймовірність відправки військ НАТО до України. Це питання час від часу з'являється в інформаційному просторі. Так, 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що у майбутньому західні війська можуть бути введені на територію України.

Чи дійсно військові країн-членів НАТО можуть перекинути до України, коли і за яких умов це може статися - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Зауважимо, що станом на ранок 27 лютого у НАТО не прокоментували заяви західних лідерів.

Макрон не виключає можливості введення військ НАТО

У Франції відбулася конференції на підтримку України, на яку зібралися західні лідери. За підсумками зустрічі президент Еммануель Макрон заявив, що деякі країни НАТО можуть перекинути власні військові сили на війну до України. Однак, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

"Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", - сказав Макрон.

Президент Франції нагадав, що раніше європейські країні не хотіли навіть обговорювати постачання зброї до України, але все змінилось.

"Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали "жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії". Давайте будемо достатньо скромними, щоб визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети", - пояснив він.

Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Деякі члени НАТО і ЄС розглядають можливість відправки військ в Україну - Фіцо

Напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі 26 лютого видання Reuters написало, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що декілька країн-членів НАТО і ЄС начебто розглядають можливість відправки своїх військових до України.

"Низка країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки своїх військ в Україну на двосторонній основі. Я не можу сказати, з якою метою і що вони повинні там робити, - сказав Фіцо.

Водночас він додав, що його країна не відправлятиме своїх військових до України, однак поважатиме рішення країн НАТО, якщо вони погодяться ввести сили Альянсу до України.

Коли сили НАТО можуть бути в Україні: Зеленський відповів

У неділю, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський на пресконференції назвав умову, за якої Альянс може ввести свої сили до України. Глава держави наголосив, що армії західних партнерів можуть з’явитися на території нашої держави і вести бойові дії лише в одному випадку, коли Україна стане членом НАТО.

За його словами, Україна не веде переговорів із західними партнерами про перекидання військ НАТО.

"Якщо Україна буде в НАТО, для нас це найпотужніші безпекові гарантії, тоді ми будемо використовувати 5 статтю", - наголосив він, однак додав, що такий варіант малоймовірний.

Полковник британської армії назвав умову для введення військ НАТО

Місяцем раніше полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон припускає, що НАТО може відправити війська на територію України. Умова - якщо ЗСУ зіткнуться з великими проблемами на фронті.

На його думку, НАТО "може вступити у війну з Росією протягом найближчих кількох років, якщо на війні в Україні щось піде не так".

"Захід зробив усе (для України - ред), крім введення своїх військ. Не виключено, що якщо Росія почне досягати серйозного прогресу, НАТО і західним союзникам, таким як Австралія, доведеться переглянути свою позицію", – сказав він в інтерв'ю TalkTV.

Нагадаємо, раніше ми публікували про чотири сценарії війни очима Заходу: від перемоги Росії, до поступок і переговорів на невигідних для України умовах.

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