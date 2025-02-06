Гучна заява Зеленського: чому Україна в кращій ситуації — експерт пояснив

Днями, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що "ми перебуваємо в кращій ситуації, ніж на початку війни, але боремося не тільки проти Путіна, а й за підтримку наших союзників".

Багато українців в соцмережах прокоментували це висловлювання про кращу ситуацію як двозначне.

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов, аналізуючи ситуацію на фронті, висловив в коментарі для ТСН.ua власну думку про те, в чому саме погіршилась ситуація, а в чому є сталою та з позитивною динамікою.

"Висловлю своє бачення. З одного боку ми маємо підтримку наших західних партнерів та в принципі всіх країн-учасниць проєкту "Рамштайн" 50+. Звісно, що ми набули відповідного досвіду і шок від перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вже минув. Ми розуміємо, що ця війна надовго. Ми діємо максимально раціонально, працюючи над тим, щоб максимально вихолостити наступальний потенціал російської армії. Це рутинна бойова робота, але ми і наносимо дуже серйозну шкоду російській армії", — каже Селезньов.

До цього експерт додає наступне: "Але є проблеми, пов’язані з несталістю, нестабільністю політичних заяв нового очільника США. Заяви є надто суперечливими. В будь-якому разі ми повинні розуміти, що політичні заяви — це слова".

В той же час Селезньов має сподівання, що військова допомога від США, на обсяги якої орієнтуються і європейські країни, не зменшиться.

Про поточну ситуацію на найгарячіших ділянках фронту військовий аналітик каже наступне: "Щодо ситуації: бої тривають всюди. Виникають нові осередки бойових дій, ворог активізувався східніше від Мирнограда (Донецька область — Ред.)".

Пояснюючи своє бачення загроз, Селезньов розповів: "Таке враження, що окупанти намагаються сформувати ударний плацдарм в напрямку на Костянтинівку. Якщо ворог візьме під контроль Торецьк і Часів Яр, то буде фактично сформовано два плацдарми — з півдня, в напрямку з Мирнограда і зі сходу, з напрямку Костянтинівки і Торецька".

На думку Селезньова, є загроза для Слов’янсько-Краматорській агломерації.

"Якщо до того часу ворог встигне сформувати ударний плацдарм на Лиманському напрямку, а я бачу, що там активізувались бойові дії, то ми матимо клопіт для нашого гарнізону, який боронить Слов’янсько-Краматорську міську агломерацію. Ворог тоді зможе фактично з трьох боків атакувати наші рубежі та позиції", — резюмує аналітик.

Раніше повідомлялось про те, кого Путін хоче бачити президентом України.

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