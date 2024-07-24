Гучне інтерв’ю Сирського: вихід на кордони 1991 року, Крим, Харків і пастка для росіян

Головком наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб вийти на кордони 1991 року та звільнити громадян на окупованих територіях.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався з західними журналістами. Інтерв’ю відбулося на таємній базі. Головком ЗСУ розповів про те, чи нависає реальна загроза заходу російських військ до Харківщини та Сумщини, коли будуть F-16, та заговорив про кордони 1991 року, Крим, перемогу України та мобілізацію.

Всі деталі – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Інтерв’ю Сирського

Інтерв’ю із заголовком "Я знаю, що ми переможемо, і як" вийшло на The Guardian. Ця розмова відбулася на таємній військовій базі. Говорили про фронт, про винищувачі, повернення Криму, кордони 1991 року і наскільки це реально, а також про мобілізацію. Але про все по черзі.

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Ось, як розмову із Сирським анонсували журналісти The Guardian:

"Сирський – новий головнокомандувач України. Його незавидне завдання – перемогти більшу російську армію. Через два з половиною роки після повномасштабного натиску Володимира Путіна він визнає, що росіяни значно краще забезпечені ресурсами. У них більше всього: танків, бойових машин піхоти, солдатів. За його словами, їхня початкова сила вторгнення у 100 000 осіб зросла до 520 000, а до кінця 2024 року може становити 690 000 осіб. Цифри по Україні не оприлюднені".

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Головком – про F-16

Україна вже понад два роки очікує такі потрібні F-16, і вони от-от мають прибути. Коли настане це "от-от" – невідомо, але Сирський знає. Журналісти зазначили, що голландці та інші союзники заявили, що F-16 незабаром прибудуть. І уточнили, про яке "незабаром" йдеться: цього тижня? Або, можливо, у серпні? І ось, що відповів головком:

"Я знаю. Але я не можу розповісти вам про це, на жаль".

Заява Зеленського про винищувачі

Варто нагадати, кілька тижнів тому під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає серйозне підсилення ППО, а також F-16, але ця кількість все ще "нестратегічна" і їх все ще буде недостатньо, аби переламати фронт.

Доля Харківщини та Сумщини: що там відбувається?

Не менше цікавить українців доля Харківщини та Сумщини, адже неодноразово країною розліталися заяви очільника розвідки Кирила Буданова, який попереджав про загрозу на Сумщині, коли окупанти намагалися загарбати наприкінці травня Вовчанськ. Згодом в одному з інтерв’ю Буданов заговорив і про можливий напад з півночі, але не уточнював напрямок. Ця заява тоді здійняла особливий галас – пояснювати, про що мова, довелося навіть Зеленському.

Як зупинити просування РФ?

Сирський не приховує, що росіяни атакують українські позиції на багатьох напрямках, але заявив, що просування РФ можливо і реально зупинити:

"Так, звісно. Перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів".

ЗСУ перемагали в битвах, де росіян було в рази більше

За його словами, досить часто "стійкі та героїчні" українські підрозділи перемагали більші угруповання ворога. Як приклад головком навів останню спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область: "Це не вдалося".

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Загроза штурму РФ у Запорізької області

Бої тривали, але Сирський сказав, що спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" поруч із кордоном Росії та Бєлгородською областю була зірвана. Відповів Сирський і на чутки, що Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області:

"Якщо це станеться, ми можемо дати їм хорошу відповідь".

Сирський – про "досягнення" Росії

Загалом Сирський описав повзучі перемоги Росії як "тактичні" – локальні досягнення, а не "оперативний" прорив, наприклад захоплення великого міста:

"В принципі, супротивник не досягнув суттєвого прогресу".

Протяжність лінії фронту, додав головком, становить 3700 км. Активні бойові дії велися на його "977 км", тобто "вдвічі більше від довжини кордону між Німеччиною та Францією".

Мобілізація в Україні: що каже генерал?

Журналісти не оминули і розмови про мобілізацію. У статті вони зазначили, що "одним із найактуальніших завдань Сирського є пошук новобранців на заміну загиблим і пораненим українським солдатам. Ті, хто воює в окопах, виснажені. Патріотичний запал, який спонукав багатьох навесні 2022 року піти у волонтери, згас. Нещодавно уряд знизив призовний вік від 27 до 25 років. Нещодавно набув чинності новий закон, який вимагає від чоловіків реєструвати свої дані у військових пунктах. Багато хто так і зробив, дехто ховається. Сирський зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська. Він закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь":

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання".

Мобілізація / Колаж: ТСН.ua

Польща готуватиме бійців?

Одна ініціатива формується в сусідній Польщі. Невдовзі закордонних українців запросять до нового легіону. Навчання відбуватиметься у самій Польщі, створюючи довіру між чоловіками та офіцерами. Згодом легіон буде перекинутий на передову.

Такий "інший підхід" Сирський віддав Зеленському в заслугу. Відчувається, що стосунки між ними гармонійні, чому, мабуть, сприяє той факт, що командир не має політичних амбіцій і менш помітний, ніж Валерій Залужний.

Сирський – про втрати

Говорили і про втрати. Україна відкрито не називає цифри, втім Сирський зазначає, що Росія досягає успіхів на фронті "приголомшливою людською ціною". І втрати армії РФ втричі вищі, ніж в України, а на деяких напрямках – навіть більше, ніж втричі:

"У них кількість убитих значно більша".

Видання ж нагадало – у лютому Володимир Зеленський заявив, що від 2022 року загинула 31 тис. українських військовослужбовців. Ось що відповів Сирський:

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть. Ми не досягаємо цілей будь-якою ціною, аби кинути своїх людей на марні атаки. Іноді доводилося переходити на "вигідніші позиції".

Сирський – про збереження життя

Сирський зазначив, що йому під час вибору тактики бою важливо зберегти життя людей, тоді як російські командири "відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб просунутися на 100-200 метрів". Він також зазначив, що не готовий "досягати цілей за будь-яку ціну" або кидати своїх людей у "марні м'ясні атаки":

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни до смерті".

У Росії більше зброї

Говорили і про озброєння. Сирський зазначив, що російські війська мають значну перевагу перед Україною в силах та засобах. У техніці співвідношення становить 1:2 або 1:3 на їхню користь. В інтерв'ю головком зазначив, що через два з половиною роки повномасштабної війни російська армія все ще набагато краще забезпечена ресурсами: у них більше танків, бойових машин піхоти, солдатів. За словами Сирського, їх початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 тис., а до кінця 2024 року їхня чисельність може зрости до 690 тис.:

"Коли справа доходить до техніки, співвідношення 1:2 чи 1:3 на їхню користь. Від 2022 року кількість російських танків подвоїлася – від 1700 до 3500. Артилерійських систем побільшало втричі, а бронетранспортерів – від 4500 до 8900. У противника значна перевага в силах і засобах. Тому для нас питання постачання, питання якості справді стоїть на першому місці".

Сирський – про кордони 91-го року

Сирський наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб вийти на кордони 1991 року та звільнити громадян на окупованих територіях.

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Також Сирський назвав цифру уражених у Росії об’єктів українськими дронами. За його словами, всі ці об’єкти були пов’язані з військовою логістикою: заводи, склади палива і боєприпасів тощо. І таких – близько 200. Сирський також нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ:

"Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких суден – могилою".

Коли Крим повернеться під контроль України?

Сирський зазначив, що Кремль був змушений "вийти "з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак. Терміни можливого знищення Кримського мосту головком не назвав, але наголосив, що Київ планує повернути Крим під контроль України:

"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця".

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