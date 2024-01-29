Гучне інтервʼю Зеленського: мобілізація, скандали з ТЦК, кінець війни і дещо особисте

Президент України Володимир Зеленський зробив низку гучних заяв, повз які не пройде жоден українець. Тут і про дії ТЦК, і про долю чоловіків, що виїхали за кордон, і про заяви Трампа, і навіть про родинні події.

Коли нарешті і за яких умов закінчиться війна? Чи може й далі Україна розраховувати на підтримку від США та Європи? Про все це розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Зеленський про ТЦК

Чи не найскандальніша тема у суспільстві нині — мобілізація. У Верховній раді та Кабміні все ніяк не можуть дійти згоди щодо того, яким має бути новий законопроєкт. Перший документ вже повернули на доопрацювання ініціатору й досі нову редакцію в очі ніхто не бачив.

Тим не менш, на фронті — брак кадрів, тому мобілізація продовжується за старими правилами, водночас разом із цим в Мережі спливає маса скандалів із ТЦК. Мобілізаційні методи подекуди зрозуміти складно, витягування з автобусів і викрадення посеред вулиці. Не змовчав вже і Зеленський. В інтерв’ю німецькому телебаченню ARD він розповів, як ставиться до подібного.

“Так, такі є випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити”.

Що вимагає президент?

Крім того, Зеленський заявив, що вже попросив військових і депутатів у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні зробити так, “щоб не було шансів ходити по вулицях”.

“Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тож немає проблем вирішити це питання сучасно”.

І зазначив, що ще має бути враховано у мобілізаційному законопроєкті і закарбовано в головах українців.

“В мобілізації важлива демобілізація, багато хто відвоював, багато днів, є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист держави, як кожен українець. Але вдячності замало від суспільства, я вважаю, і треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки, грошима перекрити все не можна, треба справедливість в цьому напрямку”.

Що буде з чоловіками, які незаконно поїхали за кордон?

До слова, Міноборони взялося за перевірки регіональних терцентрів. 28 січня у своєму Фейсбуці міністр Рустем Умєров заявив, що почалися позапланові перевірки ТЦК і вже виявлено багато порушень, втім поки не уточнив, про що саме мова. І поки йдуть розбірки з центрами комплектування, Зеленський не полишає надій повернути до України чоловіків, які виїхали незаконно за кордон. Це він називає питанням справедливості, адже мова йде навіть не про відправку на фронт, а про внутрішню економіку.

“Це питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали та не повернулись на свою роботу. І це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки — бажано в Україну. Тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну”.

Чи допомагатиме Німеччина чоловікам-біженцям?

Журналістка телеканалу зауважила, що у Німеччині наразі триває дискусія щодо того, чи слід тамтешньому уряду скорочувати соціальну допомогу чоловікам призовного віку, аби на зекономлені кошти надати підтримку Україні. Адже лише у Німеччині таких чоловіків щонайменше 200 тисяч. У відповідь Зеленський зазначив, що подібне рішення має ухвалювати уряд Німеччини.

“Є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати. Рятували дітей, виїжджали в різні країни світу. Хтось виїжджав, хтось залишався тут і це був вибір кожної людини. І сьогодні хтось повернувся, і ми вдячні тим, хто повернувся Україну будувати, а не тільки воювати. В Україні дуже багато людей працюють, ми просто зараз з вами говоримо й таке відчуття, що питання тільки про тих людей, хто на фронті, безумовно, це номер 1 питання. Але нас 880 тисяч, в нас мільйонна армія, а конкретно 30 мільйонів зараз працює, а навіть може більше. Є люди, які мали законодавчі причини виїхати, є люди немобілізаційного віку, є студенти. Рішення підтримувати людей — це ваше особисте рішення, вашої держави. Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного, які виїхали поза законом України, були в Україні”.

За яких умов чоловіків повернуть в Україну?

Водночас Зеленський зазначив, що волочити силоміць чоловіків з-за кордону назад в Україну не збираються, бо для цього щонайменше необхідний відповідний закон.

“Я точно не кричу: “Олаф Шольц, поверни їх”. Не може Олаф Шольц когось брати та приїжджати з ним або штовхати. Ми ж захищаємо цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу, це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчо, як у цивілізованій країні”.

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Зеленський про міжнародну підтримку і залежність союзників від України

Під час інтерв’ю Зеленський також визнав, що Україна дуже залежна від підтримки союзників. Але залежні від України і союзники. Бо якщо переможе Путін, зокрема Taurus, з якими Німеччина так довго зволікає, їй вже не допоможуть. До речі, днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус власне і зробив таку заяву, мовляв, якщо у війні з Україною переможе Росія, тауруси знадобляться самим німцям.

“Вони вам тоді навряд чи допоможуть. Це інша війна, це інші люди, Росія — зовсім інша. Тобто, тут питання не про зброю, і питання не в канцлері позиції, Німеччини позиції чи Бундестагу, або міністра Пісторіуса. Ти або віриш, що Україна права і Росію треба поставити на місце і тоді у тебе, раз два три чотири, п’ять кроків, які ти сам вважаєш потрібно дати і підсилити Україну. Тобто, ти або віриш, або не віриш. Я просто хочу сказати, що невіра дуже дорого обійдеться”.

А що з підтримкою США?

Не менш болюче для України й питання підтримки від США. Останнім часом відносини вдалося налагодити. За словами глави держави, “за останній місяць Україна має непогану динаміку щодо оборонних пакетів” і зараз Україна чекає на нове рішення від Сполучених Штатів.

Зеленський укотре зазначив, що найпотужнішу підтримку Україні надають саме США й він не вірить, що навіть якщо виграє вибори Трамп, це зміниться, жартівливо додавши, що можливо, просто не хоче у це вірити й сподівається, що в США усі рішення все ж таки не залежать від позиції однієї людини. Водночас, Зеленський зробив ще одну не менш гучну заяву: якщо ця потужна підтримка України від США обірветься, це загрожує “перерозподілом світу”.

“По-перше, я вірю, що цього не станеться — що Європа сама не залишиться. І це питання комплексне. Європа сама не впорається на тому рівні, який Україна отримувала до цього — ні зброєю, ні фінансово. Якщо так станеться і в США будуть, не дай боже, якісь будуть процеси із затягування підтримки, це матиме вплив на об'єднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перший — це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге — я думаю, що загубиться союз між США та Європою. Третє — Європа сама зрозуміє, що це сигнал: що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США з приводу того, що Європа залишиться на самоті серед країн НАТО, хто протистоятиме росії. Це буде серйозна загроза. Путін скористається цим 100%. Тому я вважаю, це буде розподіл світу, от як це називається”.

Зустріч з Трампом?

Також Зеленський зазначив, що готовий зустрітися із Трампом і пояснити йому все про війну в Україні за 24 години, у відповідь на заяву Трампа, що той здатен за добу припинити війну.

“Ну, я поспілкуюсь з ним. І я скажу вам чесно — якщо його формат або його формула призведе до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає”.

Коли закінчиться війна?

Ну й звісно мова зайшла про тривалість війни. На питання журналістки “чи щось дає вам надію, що війна закінчиться цього року” Зеленський відповів наступне:

“Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, в партнерів і в мир. Тому що будь-яка війна закінчується. Я вважаю, що ми знаходимось в дуже складному моменті. Можна і геополітично, і фінансово можна зупинити Росію. Все ж таки їх можна зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити третьої світової війни. Ну, мені так здається”.

Зеленський про особисте

Але розповів Зеленський і про особисте. Президент України зауважив, що 21 січня його син Кирило відсвяткував 11-й день народження й, попри свій юний вік, хлопець вже розбирається, що таке Євросоюз і НАТО, що діти вірять в Україну і людей, вчаться на рівні з іншими в Україні. Журналістка уточнила, чи пишаються вони своїм татом, Зеленський із усмішкою відповів, що про це їх не питав, але йому в це дуже хочеться вірити.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГУЧНЕ ІНТЕРВʼЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО: мобілізація, скандали з ТЦК, кінець війни і дещо особисте!

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