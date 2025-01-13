Гучне рішення Трампа щодо України: чому найближчими днями все може змінитися

Адміністрація новообраного президента США заявляє, що знає, як примусити російського диктатора сісти за стіл переговорів. А деякі країни вже почали пропонувати свою територію, як майбутній майданчик для переговорів між президентами США та Росії. Водночас деякі західні аналітики побоюються, що Трамп може може вести переговори з Путіним без європейців.

Тим часом, у Трампа зробили гучну заяву про Крим та інші тимчасово окуповані території України. Про все це розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Коли відбудеться телефонна розмова між Трампом та Путіним?

Новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що вирішення питання щодо України неможливе без діалогу з Росією, і працюватиме над ним у наступні місяці. Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц. Він підтвердив, що наразі триває підготовка до можливого контакту між Трампом і Путіним. Їхня телефонна розмова може відбутися “найближчими днями чи тижнями”.

Триває підготовка до можливого контакту між Трампом і Путіним / Фото: Associated Press

Трамп, коментуючи ситуацію, заявив про своє бажання зустрітися з російським диктатором якомога швидше, хоча конкретна дата переговорів поки не оголошена. Як сказав новий радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц, наразі триває потужна підготовка до контакту між обраним президентом США та Путіним.

"Ми ще не визначили чіткі рамки для цієї зустрічі, але активно працюємо над цим. Очікую, що принаймні телефонна розмова між Трампом і Путіним відбудеться в найближчі дні або тижні”.

Окрім того, Трамп вже зробив гучну заяву про те, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, і цитую: "може зрозуміти почуття" Росії через це. На його думку, війна «може стати набагато гіршою, ніж зараз".

"Росія багато років говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене в камені. А потім Байден порушив це і сказав, що ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді Росія мала б когось просто на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу."

Щодо зустрічі з Путіним, то він наголосив, що не скаже, коли це точно станеться, але нібито він знає, що Путін точно хоче зустрітися. Але Трамп вважає недоречним зустрічатися до інавгурації, яка відбудеться 20 січня, але каже, що багато молодих людей стають солдатами і щодня помирають.

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років

Радник Трампа Волтц додав, що Україна зіштовхується з проблемами мобілізації, вказавши на зниження призовного віку. За його словами, якщо Україна прагне демократії, то повинна діяти відповідно до її принципів.

"Усі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом. Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі. Президент Трамп визнав цю реальність. І я думаю, що те, що весь світ визнає цю реальність, стало величезним кроком уперед. Тепер рухаймось далі. Щоб нам більше не затягувати цей конфлікт”.

Він наголосив, що призовний вік "навіть не становить 18 років". За його словами, таким кроком Україна могла б залучити сотні тисяч нових військовослужбовців. Майбутній радник Трампа вважає, що саме нестача людського ресурсу стала причиною важкої ситуації на фронті. При цьому, за його словами, на це ніяк не вплинули затримки військової допомоги.

США вважають, що угода щодо України має передбачати “гарантії безпеки”, щоб не допустити повторення конфлікту, заявили у Білому домі. При цьому Трамп впевнений, що операція щодо України неможлива без діалогу з Росією, і працюватиме над ним у наступні місяці, заявив радник обраного президента.

Майк Волтц також вважає повернення Криму Україні нереальною можливістю / Фото: Associated Press

Що каже Трамп про повернення Криму?

Майк Волтц також вважає повернення Криму Україні нереальною можливістю. За його словами, Трамп переконаний, що ситуація з Кримом є надзвичайно складною і потребує вирішення через дипломатичні переговори між країнами, а не силовими методами. Волтц відзначив, що Трамп має реалістичну позицію щодо статусу Криму і визнає той факт, що регіон на сьогодні фактично перебуває під контролем Росії, що робить його повернення під юрисдикцію України малоймовірним у короткостроковій перспективі.

Ця позиція викликала значну критику з боку українських дипломатів і частини міжнародної спільноти, які визнають Крим частиною території України та вимагають від Росії повернення півострова. Трамп неодноразово заявляв про готовність проводити більш жорстку політику щодо Росії, але у питанні Криму він висловлювався більш прагматично, звертаючи увагу на необхідність пошуку шляхів деескалації конфлікту в Україні без погіршення відносин із Росією.

Зняття обмежень на далекобійну зброю

Конгресмен заявив, що у США знають, як посадити кремлівського диктатора за стіл перемовин України та Росії. Для цього Трамп, за словами Волтца, готовий піти на певні кроки. Обраний глава США Дональд Трамп нібито розглядає варіант зняття обмежень на далекобійні удари України по Росії. Це знадобиться для схилення кремлівського диктатора Путіна до переговорів. Волтц сказав, що економіка й військова машина Кремля дуже швидко видихнуться. І це змусить Путіна сісти за стіл переговорів: “У нас є важелі впливу, такі як зняття обмежень щодо далекобійної зброї". Щоправда, майбутній радник Трампа не уточнив жодних деталей, зокрема, про яку зброю йдеться. Ще один важіль впливу на Росію, який розглядають у США, – енергетичні санкції. Там вважають, що це додасть більше сил Україні, а Путін стане більш зговірливим.

Нагадаємо, що колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза заявляв, що Трамп усвідомлює важливість своєї ролі як посередника в досягненні угоди про припинення російсько-української війни. Він також розуміє, що Україна не може бути переможеною.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Потужні “прощальні санкції” адміністрації Байдена проти РФ

Додамо, що 10 січня адміністрація Байдена завдала прощального удару по російській економіці, націливши на дві її найбільші нафтові компанії та 183 нафтові танкери, є «найзначнішими санкціями проти російського енергетичного сектору, найбільшого джерела доходу для війни, яку розв’язала Москва. Ці санкції також включають заходи проти довгого списку інших організацій, залучених практично до всіх секторів російського енергетичного бізнесу, а також те, що чиновники назвали "звуженням" ліцензії Міністерства фінансів США, що дозволило Росії отримувати гроші в доларах за її експорт енергії.

Оголошення про санкції відбулося після оприлюднення останніми тижнями додаткової військової допомоги США Києву на мільярди доларів, оскільки президент Джо Байден прагне зміцнити свою спадщину щодо захисту України та закласти основу для продовження тиску на Москву з боку обраного президента Дональда Трампа. Відповідаючи на запитання, чи консультувалися з командою Трампа щодо заходів заздалегідь, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі відмовився "говорити від імені нової команди". Але, зазначив він, цитую: "ми на кожному кроці й у кожному важливому питанні інформували команду переходу про наші рішення, про те, що ми робимо і чому ми це робимо".

У МЗС РФ вже відреагували на потужні санкції адміністрації Байдена проти енергетичного сектора РФ. Там вкотре проголосили свою мантру, що цитую: ворожі дії Вашингтона не залишаться без реакції, це спроба нашкодити економіці РФ навіть ціною ризику дестабілізації світових ринків, а майбутньому президентові, який не має права скасовувати санкції без схвалення конгресу, залишається "випалена земля". Так і хочеться, щоб випалена земля залишилася тільки вам, наші сусіди. І санкцій бажаємо вам чимпобільше. Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що чинне керівництво США на чолі з президентом Джо Байденом докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для адміністрації Трампа, в тому числі щодо України.

Своєю чергою Євросоюз побоюється, що Трамп вестиме переговори про Україну безпосередньо з Путіним– без участі європейців. Європейці хочуть бути впевнені в тому, що їм буде надано місце за столом переговорів, але вони ризикують отримати лише складний стілець. директорка Програми "Ширша Європа" Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Марі Дюмулен заявила, що,

ЄС має бути присутнім у майбутніх переговорах, оскільки він є одним із важливих постачальників та координаторів допомоги Україні. Питання про те, чи мають там бути інші неєвропейські суб'єкти і чи має сенс ширша участь у цьому процесі, наприклад, за участю Китаю, Індії чи Бразилії, що підвищує ймовірність отримання, зрештою, результатів, які будуть менш сприятливими для України. Додамо, що президент України Володимир Зеленський також говорив про те, що ЄС має мати право на голос у вирішення російсько-української війни.

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Швейцарія та Сербія готові провести переговори між Трампом та Путіним

Вже відомо також, що кілька країн заявили про те, що готові надати свою територію як майданчик для майбутньої зустрічі Путіна та Трампа. Зокрема, вже таку згоду висловила Швейцарія. Ще під час саміту миру в червні 2024 року ця країна заявила, що міжнародна спільнота може підготувати простір для прямих перемовин між Україною та Росією. Ордер на арешт, виданий Путіну Міжнародним кримінальним судом, пояснюють у статті Le Temps, не стане перешкодою для зустрічі Трампа і Путіна. Адже в разі мирних переговорів швейцарський уряд має право зробити виняток.

Президент Сербії також заявив, що його країна зацікавлена бути місцем імовірної зустрічі Трампа та Путіна. Вучич зазначив, що Сербія перебуває поза обома блоками, як НАТО, так і ОДКБ, по суті незалежна країна, яка повністю готова гарантувати повну безпеку обом президентам. Однак, варто нагадати, що Сербія – держава-учасниця Міжнародного кримінального суду, яка повинна затримати Путіна за ордером на арешт від МКС. Прессекретар Путіна Пєсков 13 січня заявив, що багато країн готові надати майданчик для гіпотетичних переговорів Путіна та Трампа. Але предметної підготовки зустрічі поки що немає, говорити про неї можна буде після зміни адміністрації у США. Окрім того, Пєсков додав, що гарантії безпеки для Росії - невід'ємна частина можливих переговорів щодо українського врегулювання. І додав свою вічну мантру, що передумов для поновлення переговорів щодо України поки що немає, бо Київ відмовляється від діалогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЩО ТРАМП "ПРОДАСТЬ" ПУТІНУ?! ЕКСТРЕНІ ЗАЯВИ ЗІ США! ЩО БУДЕ З УКРАЇНОЮ?!

Додамо, що речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін відкритий до переговорів без будь-яких попередніх умов.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен днями заявив, що чинне американське керівництво на чолі з президентом Джо Байденом докладає зусиль для забезпечення найсильніших позицій в зовнішній політиці для наступної адміністрації Дональда Трампа.

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