Гучне вбивство підлітка в київському фунікулері: чому підозрюваний розраховує на 9 травня

У гучній справі про вбивство 16-річного підлітка Максима Матерухіна в київському фунікулері з’явилось продовження.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua адвокат родини Максима, Станіслав Іваницький, підозрюваний Артем Косов, який станом на 7 квітня працював в Управлінні держохорони, вирішив не погоджуватись з тим, що його арештували на час проведення слідства – його захист подав апеляційну скаргу на рішення суду про тримання під вартою.

"Засідання відбудеться 9 травня, - каже Станіслав Іваницький. – Ми будемо наполягати на тому, щоб ухвала суду першої інстанції (про тримання підозрюваного під вартою) залишилась без змін".

До цього Іваницький додав припущення про те, що сторона захисту підозрюваного може намагатись стверджувати, що сталось вбивство через необережність.

"Але для цього (для перекваліфікування – Ред.) немає підстав", - каже Іваницький.

Вбивство підлітка: що відомо

Ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. В ході сварки фігурант штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

“За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)”, – розповіли в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, у Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в Управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка – він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під варту.

Раніше повідомлялось про те, мати вбитого у фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці.

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