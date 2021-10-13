Гучне зникнення американської блогерки: поліція довела, що дівчину задушили

Чи висунуть її нареченому звинувачення у вбивстві поки невідомо.

Вбивство, а не нещасний випадок - американська поліція оприлюднила причини смерті відомої блогерки, яка зникла під час подорожі зі своїм бойфрендом.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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22-річна Габбі Петіто у липні вирушила зі своїм нареченим у подорож Америкою, а наприкінці серпня перестала виходити на зв'язок. Востаннє її бачили у ресторані, де вона сварилася з хлопцем. Той повернувся додому один і спілкуватися з батьками Габбі та поліцією відмовився, нібито за порадою адвоката. А потім і сам зник.

Нині поліція знає, блогерку задушили. Чи висунуть її нареченому звинувачення у вбивстві поки невідомо. Наразі чоловікові закидають незаконне використання банківської картки Габбі - великі суми з неї він знімав вже після зникнення блогерки.

Новини світу: поліція США оприлюднила причини смерті 22-річної Габбі Петіто

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