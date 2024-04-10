Гучні кадрові зміни в ЗСУ: замінили двох топкомандувачів, що буде далі

Велике перезавантаження ЗСУ триває. Стало відомо про відставку ще двох топкомандувачів. На їхні місця уже призначені нові керівники.

Хто вони, звідки прийшли і як можуть вплинути на події на фронті? А також про останні гучні кадрові зміни у війську – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Перестановки в ЗСУ

Гучні кадрові зміни в ЗСУ! Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід". Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко та додає, що це ще не кінець:

"Командуючого ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командуючого ОК "Захід" Сергія Літвінова звільнили. Це не останні зміни".

Гончаренко також повідомив, що новим командувачем ОК "Південь" призначено полковника Геннадія Шаповалова, колишнього командувача 59-ї бригади. Командувачем ОК "Захід" став бригадний генерал Володимир Шведюк. До цього він служив у силах ТРО.

Згодом нардеп уточнив, що Герой України генерал Андрій Ковальчук тепер очолить Військову Академію.

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Хто такі Шаповалов та Шведюк?

Примітно, що Геннадій Шаповалов нещодавно закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад для сухопутних військ США, а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта включно. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Від жовтня 2019 до 2021 року був комбригом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Геннадій Шаповалов / Фото: АрміяInform

Володимир Шведюк народився у сім’ї військовослужбовця. Закінчив Національну академію оборони України, брав участь в АТО на сході України. 2018 року його призначили на посаду командира 59-ї ОМПБр. До березня 2022 року був заступником командувача сил ТРО, а від березня 2022 року став начальником штабу угруповання Об’єднаних сил. Шведюк має низку високих військових відзнак, а в червні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Володимир Шведюк / Фото: АрміяInform

Звільнили, а потім і списали з ЗСУ

Але це не останні зміни в українській армії. Стало відомо, що колишню очільницю Медичних сил ЗСУ генерал-майора Тетяну Остащенко було звільнено з військової служби. Причина полягає у її стані здоров’я, який засвідчено висновком військово-лікарняної комісії. Також Остащенко зняли з військового обліку. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на відповідь Управління преси та інформації Міністерства оборони:

"Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку".

Виходить, що Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.

У листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Остащенко з посади командувача Медичних сил ЗСУ і призначив на цю посаду начальника військового госпіталя в Києві Анатолія Казмірчука. Коментуючи кадрове рішення, президент пояснив, що "потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення українських воїнів".

Тетяна Остащенко

Такі кардинальні зміни в українській армії розпочалися ще взимку 2024 року, коли генерал-полковника Олександра Сирського призначили новим головнокомандувачем ЗСУ – замість звільненого залізного генерала, як його називають у світі, Валерія Залужного. Таке рішення ухвалив президент 8 лютого. Перед цим Зеленський подякував Залужному за службу і запропонував залишитись у команді.

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Пізніше Залужного було списано з армії за рішенням ВЛК. А у березні 2024 року президент Зеленський повідомив українцям важливу новину – він погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Великій Британії:

"Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман".

Слідом за ексголовкомом з військової служби звільнили і ексначальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу, посаду якого напередодні отримав генерал-майор Анатолій Баргилевич.

Валерій Залужний і Сергій Шаптала / Фото: Facebook

Деякі військові такі рішення не зрозуміли. Журналіст Олександр Піддубний, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває в лавах ЗСУ, зауважив, що звільнення з військової служби генералів Залужного і Шаптали за станом здоров'я нагадує шкідливий принцип про "рівних і рівніших". Про це він написав у своєму Facebook:

"Щодо звільнення з війська генералів Залужного і Шаптали за станом здоров'я. Я розумію, що за армійською субординацією – де генерали, а де нижчі офіцери-сержанти-солдати. Але! У нас не кадрове військо. У нас військо, що більшою частиною складається з мобілізованих. Тобто складається із самодостатніх особистостей. Гідність – це те, що відрізняє нас від росіян. Тому в ЗСУ дуже шкідливим є принцип: "я командир, а ти дурень". Шкідливим є принцип: "всі рівні, але є рівніші". У нас дуже багато людей, які за станом здоров'я заслуговують на демобілізацію і ця демобілізація їм не світить. Вже влітку 2022 року я писав "не сотвори собі кумира", маючи на увазі Залужного. Час свідчить, що я мав рацію".

Кадрова зміна головнокомандувача ЗСУ розтягнулася на місяці та супроводжувалась політичними скандалами. Але наразі Україна має нового головкома, який відомий тим, що саме за його рішенням було зруйновано мостові переходи в Київській області, підірвано дамбу на річці Ірпінь у Козаровичах, що також призвело до затоплення позицій російської армії і завадило наступу ворога на столицю. Після перемоги в битві за Київ Сирський отримав найвищу нагороду – звання Героя України. Але і це не всі перемоги відомого генерала. Восени 2022 року Сирський був одним із командувачів успішного контрнаступу на Харківщині. Після цього Міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог ЗСУ – "атлантів, що тримають операцію на своїх плечах".

Головком Олександр Сирський / Фото: Telegram-канал Сирського

Варто відзначити, що військові також чекали на подальші кадрові зміни в ЗСУ. Про це зазначив заступник командира артилерійського дивізіону, майор Павло Кишкар в етері "Еспресо":

"Щодо призначення Сирського, то війська з нетерпінням очікують подальших кадрових рішень. Команда генералів – і Андрій Гнатов, і Михайло Драпатий, з якими мав честь служити, – це прогресивна команда молодих українських генералів. Думаю, що така команда точно зрушить питання технічної мобілізації України, технічного переоснащення. Створення нового роду військ щодо безпілотної авіації та управління автоматизованими системами на полі бою".

Також у середині березня наказом Сирського начальником служби зв’язків із громадськістю командування Повітряних сил було призначено майора Іллю Євлаша. Саме він замінив на посаді відомого українцям спікера ЗСУ Юрія Ігната.

В світлі останніх звільнень та призначень в українській армії можемо зробити висновок, що "велике перезавантаження" в ЗСУ триває. Однак у командуванні ЗСУ не надто великий резерв, тому, найімовірніше, відбуватимуться рокірування. Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Він зауважив, що призначення можуть бути "неймовірними", які не пов’язані з прогнозами чи логікою.

"Керівників секторів перемістять у центр, а з центру перемістять у сектори або якось по-іншому буде відбуватися переміщення генералітету", – висловив думку Кулик.

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