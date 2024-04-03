Гучні рішення влади щодо мобілізації: кого з чоловіків випустять за кордон і з якого віку призиватимуть

Кому дозволили виїзд і які рішення щодо мобілізації підтримав президент, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Президент Зеленський вже підписав кілька законів, що стосуються мобілізації та військової служби, а уряд дозволив виїзд чоловікам за кордон, але, звісно, не усім. Кому дозволили виїзд і які рішення щодо мобілізації підтримав президент, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

2 квітня Володимир Зеленський підписав кілька законів, що стосуються мобілізації в Україні, зокрема йдеться про закон № 9281 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок та військову службу". Отож, граничний призовний вік знизився з 27 до 25 років.

Мобілізаційний вік

Фактично це означає, що з набуттям статусу військовозобов'язаних українці віком від 25 років можуть бути мобілізовані в особливий період. До цього мобілізації підлягали чоловіки віком від 27 років. А з добровольцями у віці 18-25 років укладали контракти.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила це рішення ще у травні 2023 року, але з того часу документ лежав без підпису президента. Зміни ініціювали Міноборони та Збройні сили. У листопаді у Раді нацбезпеки та оборони пояснювали, що станом на осінь президент не підписував закон, оскільки це було чутливе питання.

У Міністерстві пояснили, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

Крім того, необхідність їхнього щорічного прибуття до ТЦК, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється. До слова, замість строкової служби тепер буде базова військова підготовка, її чоловіки мають пройти з 18 до 25 років, коли саме це зробити - зможуть обрати самі.

Критичний закон для військових

Крім цього, 2 квітня Зеленський підписав великий закон № 10062 про вдосконалення порядку обробки та використання даних з реєстрів для військового обліку та набуття статусу ветерана війни.

Військові подавали його як крок, спрямований на цифровізацію армії, який дозволить їй діяти "мобільніше та ефективніше як на полі бою, так і в тилу". І називали закон критично важливим. Документ стосується трьох основних блоків. Зокрема, він дозволяє перенесення українських військових IT-систем до хмарних сховищ країн-членів НАТО в рамках посилення кіберзахисту. А також забезпечить запуск цифрових облікових документів з удосконаленням системи "Оберіг" - електронного Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Послуг онлайн для військових стане більше

Крім того, передбачається запуск порталу електронних послуг, за допомогою якого можна буде оформити статус учасника бойових дій онлайн, за бажанням - офлайн або автоматично за наявності потрібних даних у системі. Про усе детальніше - трохи згодом.

Нагадаємо, що ідея "Оберега" полягає у зборі персональних даних українців віком 18-60 років призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Туди будуть вносити абсолютно усі ваші дані, від місця проживання до сімейного стану та навіть знання мов. Дані у системі "Оберіг" доступні лише працівникам ТЦК.

Фактично ця система спрощує ведення обліку військовозобов'язаних, на його базі планують запустити й електронне бронювання, про це трохи пізніше. А також у цій системі буде відображатися статус громадянина - де він стоїть на обліку та чи придатний до служби.

Врешті спростять життя і вже діючим військовим, у цій же системі військові зможуть податись на статус учасника бойових дій не тільки в письмовій формі як зараз, а й онлайн. Процедура передбачає, що протягом 5 днів після виконання бойового наказу уповноважені особи військових частин зобов'язані сформувати довідку про участь у бойових діях та внести відомості до Реєстру. Статус УБД надаватиметься автоматично після формування виписки разом із електронним ідентифікатором: QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом. Посвідчення за бажанням видаватиметься в електронній або паперовій формі.

Про повістки та статус "обмежено придатний"

А от чого не буде онлайн - то це повісток. Тож електронний кабінет військовозобов'язаного буде служити виключно для поновлення даних, у вже підписаному законі, ані слова про вручення повісток в онлайн-форматі.

Також скасували статус "обмежено придатний", тож тепер чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом наступних 9 місяців пройти повторний медичний огляд, аби лікарі визначили конкретно: придатний або непридатний взагалі. Крім цього, є гарні новини для студентів.

Кордони для чоловіків відкривають. Кому пощастило?

2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою дозволив студентам-чоловікам виїздити за кордон. Водночас виїзд студентам дозволили лише за певних умов, перелік яких міститься у постанові під назвою "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Отож, виїхати зможуть студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за умови, що вони навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування; є учасниками так званої "освітньої академічної мобільності" - тобто виїжджають за кордон тимчасово для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. А також ті, хто їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.

Що потрібно для виїзду?

Аби виїхати, на пункті пропуску потрібно надати повний перелік документів, а саме:

довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням; підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів; підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти; копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України; е-квиток студента, перевіреного засобами порталу "Дія"; військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

Тим часом у державній прикордонній службі зазначили, що ще не можуть коментувати рішення уряду, адже не отримали та не вивчили ухвалені документи. Там також додали, що наразі не можуть оцінити, як працюватиме новий порядок.

Економічне бронювання таки буде?

Тим часом у Раді продовжують розробляти зміни до бронювання: концепцію представили бізнесу.

Економічний комітет Верховної Ради розробляє нову модель бронювання паралельно до основного законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомила Європейська бізнес-асоціація.

1 квітня, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха презентував поточну версію моделі бронювання. Вона передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

Умова бронювання – відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн на місяць. Для ФОП діятиме додаткова вимога – подання довідки про наявність обороту на суму, не менше ніж вартість трьох місяців бронювання для підтвердження реальної активності.

Усе це буде відбуватися приблизно за такою схемою: спочатку підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у разі ФОП – довідку про рух коштів. Далі потрібно пройти верифікацію. Податкові органи в онлайн-режимі мають підтвердити відсутність заборгованості, далі відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR-код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в Центрі надання адміністративних послуг для валідації бронювання. Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR-код, що підтверджуватиме його бронювання.

Модель розповсюджується на всіх найманих працівників та ФОП, але не розповсюджуватиметься на дефіцитні військово-облікові спеціальності. Компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Що важливо, економічна бронь не даватиме дозвіл на виїзд за кордон.

Тим часом, основний законопроєкт до президента ще не дійшов, адже не дійшов і до другого читання у Верховній Раді. За "інсайдами" деяких нардепів законопроєкт про мобілізацію потрапить у залу голосування десь посеред квітня.

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ГУЧНІ РІШЕННЯ ВЛАДИ: кого з чоловіків випустять за кордон і з якого віку мобілізуватимуть