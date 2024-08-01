Гучні скандали з ТЦК: чому військкоми прийшли до лікарні та як вимагали хабар в ресторані — огляд

Представники ТЦК у місті Дрогобичі, що на Львівщині, прийшли у палату лікарні. Причому в коментарі до відео було зазначено, що чоловіка у військкоматі спершу побили, а тепер виписують повістку. Тим часом у Харкові працівник ТЦК вимагав хабар у ресторану, погрожуючи мобілізувати відвідувачів. А у Ворохті на Івано-Франківщині чоловікам, які побили представника ТЦК, загрожує позбавлення волі до 4 років.

Усі деталі гучних інцидентів за участі військкомів розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Військкоми ходять по лікарнях?

У вівторок, 30 липня, у Мережі з'явилося відео, на якому представники ТЦК та чоловік у цивільному одязі зайшли до лікарняної палати в Дрогобичі. “ТЦК з поліцією побили, людина потрапила в лікарню, тепер прийшли до лікарні і виписують повістку в м. Дрогобич”, - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Один із військових попросив пацієнта не знімати його на відео, але той відповів, що не впевнений у тому, що перед ним військовий і попросив показати документ.

У Львівському обласний ТЦК, коментуючи це відео, наголосили, що насправді все було зовсім інакше.

“Отримуєш повістку. Не зʼявляєшся у ТЦК. Не проходиш ВЛК. Хамиш пораненим військовослужбовцям. Знімаєш відео і розказуєш, що тебе “побили” і все на світі “незаконно”. Короткий сценарій, який пояснює ситуацію з громадянином, що у палаті лікарні міста Дрогобич знімає військовослужбовців і кричить на них”, - йдеться в коментарі.

У ТЦК розповіли свою версію подій. За їхніми словами, двоє військовослужбовців, супроводжуючи юриста, прибули до лікарні з метою складання протоколу щодо відмови громадянина проходити ВЛК, а “не з метою “виписувати повістку”, як зазначив автор відео”.

У ТЦК уточнили, що лікарі надали дозвіл на спілкування військкомів із громадянином. Жодних застережень з медичних причин для комунікації з особою не було.

Натомість, кажуть, чоловік поводився неадекватно, ігнорував будь-які спроби діалогу з ним і провокував військовослужбовців на конфлікт. Ба більше, у ТЦК підкреслюють, що текстовий коментар, який був розміщений на відео – не є правдою.

“Наголошуємо, текстовий коментар, який громадянин розмістив на відео про те, що його нібито, побили військовослужбовці ТЦК і поліціянти, не відповідає дійсності. Військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині. Переведені на службу в ТЦК за станом здоров’я. Після такого вислуховувати відверті образи й знущання від чоловіків у тилу – особливо складно. Тому висловлюємо вдячність нашим військовослужбовцям за проявлене терпіння і, попри провокації, поведінку чітко в рамках закону”, - йдеться в коментарі військкомату.

$1500 або мобілізація

Ще один гучний скандал трапився з представником ТЦК у Харкові. Військком вимагав 1,5 тисячі доларів хабаря та постійну знижку в ресторані, погрожуючи мобілізувати його працівників і відвідувачів. Однак представника ТЦК затримали на гарячому під час передачі йому хабаря та вже повідомили про підозру.

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“Як встановлено слідством, на початку червня цього року підозрюваний вимагав для себе неправомірну вигоду від керівників харківського бару-ресторану. За 1500 доларів США та персональну картку з постійною знижкою на послуги він обіцяв не перешкоджати роботі закладу та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів. Також підозрюваний пообіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б “гарантували” їм відстрочку від мобілізаційних заходів”, - повідомили у Харківському ОТЦК та СП.

Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваного працівника ЗСУ усунуто від виконання службових обов’язків.

Побиття працівника ТЦК у Ворохті: нові деталі

Ще одну гучну заяву, яка стосується конфлікту між цивільними та представниками ТЦК, що трапився у липні цього року у Ворохті, зробили у Івано-Франківській прокуратурі.

Нагадаємо, у липні у Ворохті люди вийшли на протест через встановлений блокпост. Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурювалися, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до Ворохти. Ба більше, під час конфлікту, як зазначали у місцевому пабліку "Моє Яремче", працівник ТЦК нібито вдарив жінку. Після цього конфлікт розгорівся з новою силою. Однак на відео, що виклали до мережі, видно, що дісталося автівкам і представнику ТЦК.

В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища. За їхніми словами, працівник ТЦК, на якого напали саме місцеві, воював на фронті і був поранений.

5 липня у поліції Івано-Франківської області повідомили, що відкрили кримінальні провадження за хуліганство і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

31 липня стало відомо, що за побиття військовослужбовця РТЦК та СП повідомлено про підозру групі чоловіків.

“У ході розслідування за цим фактом встановлено, що підозрювані побили військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який перебував при виконанні службових обов’язків. Подія трапилася 4 липня у селищі Ворохта. Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю РТЦК та СП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий”, - йдеться у повідомленні Івано-Франківської обласної прокуратури.

Наразі чотирьом чоловікам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання стосовно них запобіжних заходів, а також щодо оголошення підозри іншим фігурантам. За вказане правопорушення чоловікам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "НОВИЙ СКАНДАЛ ІЗ ТЦК: побили, а потім виписали повістку у лікарні?! Але не все так просто!"

Нагадаємо, 1 серпня у Луцьку чоловік погрожував пістолетом патрульним поліцейським та працівникам ТЦК, а потім втік і переховувався.

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